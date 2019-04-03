Ушел из жизни народный артист России Алексей Булдаков

Неожиданная новость пришла несколько часов из столицы Монголии Улан-Батора. Там остановилось сердце известного театрального и кино актера, певца, любимца публики Алексея Булдакова.

В настоящее время об обстоятельствах смерти одного из самых ярких актеров современности известно очень мало. Как сообщают представители Союза кинематографистов, у Алексея Ивановича неожиданно оторвался тромб. В свою очередь, в пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе утверждают, что кончина наступила в следствии острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Обнаружили Алексея в номере гостиницы после того, как сотрудники вскрыли дверь. По их словам, актёр вызвал такси, но в назначенное время к машине не спустился. На стук и телефонные звонки он также не отвечал, из-за чего и было принято решение выламывать дверь. Именно тогда его и нашли лежащим на кровати без сознания. По некоторым данным смерть наступила в два часа ночи. Известно, что Булдаков находился в Монголии не на гастролях, а как турист.

Многие помнят, что всего неделю назад Алексей Иванович отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 68 лет. И, как утверждают близкие друзья и знакомые, он никогда не жаловался на здоровье, именно поэтому и вел активную творческую и гастрольную деятельность.

Прощание с народным артистом состоится в Доме кино. Дата и время церемонии будут согласованы дополнительно, ведь тело ещё необходимо доставить в Москву. Но, как обещают представители посольства Российской Федерации, это будет сделано в течении нескольких ближайших дней.

Напомним, что широкую известность Алексей Иванович Булдаков получил после участия в картинах Александра Рогожина "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", где сыграл генерала Иволгина. Всего на счету актера более семидесяти ролей в кино. А первый его кинодебют случился еще в начале восьмидесятых.