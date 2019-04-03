Ушел из жизни народный артист России Алексей Булдаков
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Неожиданная новость пришла несколько часов из столицы Монголии Улан-Батора. Там остановилось сердце известного театрального и кино актера, певца, любимца публики Алексея Булдакова.
В настоящее время об обстоятельствах смерти одного из самых ярких актеров современности известно очень мало. Как сообщают представители Союза кинематографистов, у Алексея Ивановича неожиданно оторвался тромб. В свою очередь, в пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе утверждают, что кончина наступила в следствии острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.
Обнаружили Алексея в номере гостиницы после того, как сотрудники вскрыли дверь. По их словам, актёр вызвал такси, но в назначенное время к машине не спустился. На стук и телефонные звонки он также не отвечал, из-за чего и было принято решение выламывать дверь. Именно тогда его и нашли лежащим на кровати без сознания. По некоторым данным смерть наступила в два часа ночи. Известно, что Булдаков находился в Монголии не на гастролях, а как турист.
Многие помнят, что всего неделю назад Алексей Иванович отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 68 лет. И, как утверждают близкие друзья и знакомые, он никогда не жаловался на здоровье, именно поэтому и вел активную творческую и гастрольную деятельность.
Прощание с народным артистом состоится в Доме кино. Дата и время церемонии будут согласованы дополнительно, ведь тело ещё необходимо доставить в Москву. Но, как обещают представители посольства Российской Федерации, это будет сделано в течении нескольких ближайших дней.
Напомним, что широкую известность Алексей Иванович Булдаков получил после участия в картинах Александра Рогожина "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", где сыграл генерала Иволгина. Всего на счету актера более семидесяти ролей в кино. А первый его кинодебют случился еще в начале восьмидесятых.
Краткая информация об Алексее Булдакове
Имя: Алексей Булдаков
Отчество: Иванович
День рождения: 26.03.1951
Возраст: 68 лет
Место рождения: Макаровка, Алтайский Край
Рост: 177 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
А вам нравилось творчество Алексея Булдакова? 3
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Нелли / 03.04.19 19:13Помню, как 90-е в стране творилось черт те что, работы не было, зарплаты не платили и вдруг по ТВ первый раз показали "Особенности национальной охоты", Помню, как я смеялась, словно ненормальная над непотопляемым генералом Иволгиным, помню, как впервые за долгое время почувствовала после этого фильма какой-то душевный подъем. Сейчас это все звучит странно, но тогда такой фильм был как глоток свежего воздуха. Светлая Вам память, Алексей Иванович.
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Ольга Екатеринбург / 03.04.19 19:03"Наш генерал"-как невообразимо жаль! А ведь мог бы еще пожить, чтобы и дальше радовать нас своей неповторимой игрой, своими и такими по-человечески близкими ролями. Добрейшая душа, талантище и просто обаятельный мужчина! Свеьлая память самому народному актеру!
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Н.З. / 03.04.19 18:52Очень грустно! Талантливый человек" Пусть земля ему будет пухом...