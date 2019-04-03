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Пользователи обсуждают кривые зубы и прыщи Лины Хади, сыгравшей Серсею Ланнистер


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Перед выходом финального сезона «Игры престолов» внимание поклонников ленты приковано к исполнителям главных ролей. Одна из них, актриса Лина Хиди, интересна зарубежной аудитории еще и тем, что открыто выражает свою социально-политическую точку зрения, не всегда популярную.

Как и любая другая публичная персона, Лина часто подвергается словесным нападкам недоброжелателей. Чаще всего это касается именно политических взглядов. Но в последнее время некоторые пользователи уж больно пристально разглядывают внешность актрисы.

В ответ на это исполнительница роли Серсеи опубликовала в своем аккаунте инстаграм видео ролик. Она сразу пояснила, что не боится предстать перед всеми любопытствующими без макияжа на лице и без фильтров. Похоже, что она сделала это зря. Пользователи с удвоенным рвением принялись обсуждать ее прыщи и кривые зубы.

В опубликованном ролике видно, что щеки актрисы покрыты мелкими высыпаниями, а ее белоснежные зубы на нижней челюсти оказались скученными.

Недоброжелатели сразу же стали отмечать, что с ее доходами и заработками, Лина могла бы обратиться к косметологу и стоматологу, чтобы привести себя в порядок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What she said 👉🏻

Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey)

Нашлись у актрисы и защитники, которые предположили, что сыпь может быть реакцией на часто накладываемый грим. Отсутствие желания исправлять прикус – также исключительно ее дело. На актерскую игру все это никак не влияет.

Краткая информация о Лине Хиди

Имя: Лина Хиди

День рождения: 03.10.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Бермудские острова

Рост: 166 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 5 Нравится 03.04.2019 Теги: Лина Хиди

Как вы считаете, Лине стоило публиковать видео без макияжа? 3  

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