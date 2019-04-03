Пользователи обсуждают кривые зубы и прыщи Лины Хади, сыгравшей Серсею Ланнистер
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Перед выходом финального сезона «Игры престолов» внимание поклонников ленты приковано к исполнителям главных ролей. Одна из них, актриса Лина Хиди, интересна зарубежной аудитории еще и тем, что открыто выражает свою социально-политическую точку зрения, не всегда популярную.
Как и любая другая публичная персона, Лина часто подвергается словесным нападкам недоброжелателей. Чаще всего это касается именно политических взглядов. Но в последнее время некоторые пользователи уж больно пристально разглядывают внешность актрисы.
В ответ на это исполнительница роли Серсеи опубликовала в своем аккаунте инстаграм видео ролик. Она сразу пояснила, что не боится предстать перед всеми любопытствующими без макияжа на лице и без фильтров. Похоже, что она сделала это зря. Пользователи с удвоенным рвением принялись обсуждать ее прыщи и кривые зубы.
В опубликованном ролике видно, что щеки актрисы покрыты мелкими высыпаниями, а ее белоснежные зубы на нижней челюсти оказались скученными.
Недоброжелатели сразу же стали отмечать, что с ее доходами и заработками, Лина могла бы обратиться к косметологу и стоматологу, чтобы привести себя в порядок.
Нашлись у актрисы и защитники, которые предположили, что сыпь может быть реакцией на часто накладываемый грим. Отсутствие желания исправлять прикус – также исключительно ее дело. На актерскую игру все это никак не влияет.
Краткая информация о Лине Хиди
Имя: Лина Хиди
День рождения: 03.10.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Бермудские острова
Рост: 166 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Лине стоило публиковать видео без макияжа? 3
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Н / 04.04.19 15:19ура, в публичном пространстве есть живые женщины, а не только пластиковые истадивы)
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Кейт / 04.04.19 13:59Она великолепна и с зубами и с прыщами ) И очень запоминающеся лицо В отличие от "мисс" и инстаграммных моделей, которых вообще сложно друг от друга отличить
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Марьяна / 03.04.19 21:40Стоило, и другим стоит это делать почаще. Уже достали эти отфильтрованные и со всех сторон подправленные красавицы из инсты. Они больше походят на пластиковых кукол, чем на реальных женщин.