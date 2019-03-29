«Tatler» возмутило, что инстаграм блогеры попали в общество класса люкс
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Скандал между популярными блогерами и представителями столичной элитной тусовки разгорелся после ужина «Vogue». На мероприятие оказались приглашены и те, и другие. Первым свое недовольство высказал штатный обозреватель светской хроники журнала «Tatler». Ему вторили бессменные представители элитной тусовки, которые высказались против появления инфлюенсеров на подобных раутах.
Владелица винодельни «Золотая балка», а также супруга руководителя компании «Ритуал-сервис» заявили, что с появлением блогеров, имеющих миллионную аудиторию, бренды категории люкс утратили свою значимость. Женщинам неприятно появляться на одной тусовке с теми, кто пришел в точно таком же пиджаке за 3 тысячи долларов, но при этом не купил его, а получил в подарок.
Дамы отметили, что не понимают подобных решений со стороны известных марок. Они убеждены, что тем самым понятия «люкс» и «лакшери» нивелируются.
У инфлюенсеров, по их мнению, аудитория хоть и широкая, но неплатежеспособная. Вряд ли кто-то из подписчиков способен заплатить из собственного кармана несколько тысяч долларов за платье. Светские львицы разочарованы: раньше они посещали подобные рауты, чтобы пообщаться в узком кругу, но сейчас этого уже сделать не получается. Слишком много стало незнакомых людей.
Инфлюенсеры, в числе которых оказалась Айза Анохина, Ксения Шипилова и Виктория Короткова, также молчать не стали. Они отметили, что в динамично меняющемся пространстве слово «люкс» уже звучит смешно. Они попросили представителей данного класса объяснить, в чем же их уникальность и чем вообще обоснован подобный статус?
Вчера произошла такая странная ситуация) очень престижный журнал Tatler выложил у себя на странице пост, выставив мою фотографию и фотографии моих друзей) и если коротко, то суть текста такая: нужны ли мы (блогеры-эскортницы-выходцы из проекта холостяк) люксу) 😹 ну так, сомнительный посыл. Слегка унизительный. Особенно, если мы совершенно не лезем никуда и живём своей нищебродской никчёмной жизнью)) Но у меня вопрос. А что такое люкс?)) кто этот люкс в России?) кто эти представители люкса? И чем они заслужили такой статус? Где их королевские корни? Что они сделали для страны? Для человечества? Откуда они пришли? И почему такое шикарное издание унижает людей? Почти все девушки и не только девушки, на фотографиях имеют свой бизнес, образование, и не спят за деньги, сумки, бриллианты, а сами себе покупают! Зарабатывают и не сидят ни на чьей шее! Почему в 2019 году кто-то умудряется делить людей на классы? Как это вообще возможно? Успешные и богатые люди уже давно не носят 283739933 брендов в одном луке и тем более не обсуждают других! Марк Цукерберг и Илон Маск гоняют в дешевых кроссовках и создают империи и уж точно не кичатся своим люксом! Wtf? Что это за снобизм такой! Люкс это иллюзия) лишь мнимая значимость) Мы новое поколение! Мы те, к кому прислушиваются и кому верят, потому что мы не врем и не изображаем из себя тех, кем не являемся! Поэтому у нас миллионная аудитория и на нас интересно смотреть! Мы живые! Мы интересные! Мы молодые! Конечно, с появлением интернета появилась огромная конкуренция! И тем, кого нам показывали по телевизору и в журналах обидно, что теперь на них не смотрят) но это жизнь! И все очень быстро меняется! Новые лица, новые достижения, новые идеи и новые приоритеты и нужно уметь быть в тренде! Ну либо до самой гробовой доски писать об одних и тех же) ведь они люкс) а нам и так хорошо)) хочу выразить огромное уважение журналу Glamour @glamour_russia за то что являетесь таким современным! За это вас и любят все!) 😽 и как кто-то написал в комментариях под тем сомнительным постом: «не надо их в tatler у них есть Инстаграм!” Ок) тогда не надо нам вас в Инстаграм) сидите у себя в люксе) 😽❤️💭
Ставших популярными благодаря инстаграму персон поддержала Яна Рудковская. Она согласилась с ними, что мир меняется и игнорировать эти изменения глупо. Если бренды не хотят терять своей финансовой выгоды, они будут следовать общим тенденциям. Так вышло, что большой аудитории намного интересней жизнь блогеров, чем той же королевской семьи.
Яна резонно заметила, что и сама она по прибытии в Москву была для светской тусовки никем, всего лишь девочкой из Сочи. Годы прошли и ей удалось доказать своим трудом, что она не просто так стала вхожа в этот класс. Рудковская уверена, что через 10 лет сегодняшние инфлюенсеры запросто станут элитой и никто уже не вспомнит, с чего их путь начинался.
Краткая информация об Айзе Анохиной
Имя: Айза Анохина
Отчество: Витальевна
День рождения: 10.12.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: г. Грозный, Чеченская Республика
Рост: 165 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: дизайнер, стилист, певица, блогер
Фотографии
Фотографии
А вы считаете высказывания представителей элиты снобизмом? 3
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Ольга кургн / 30.03.19 04:14Кто такие - эта "элита"? С чего бы? Всю элиту вырезали в России в 1917 году, а сегодняшние смотрятся просто смешно. У Навки вечно вид все еще не пришедшей в себя от внезапно свалившегося сомнительного богатства провинциалки, а ведь была неплохой спортсменкой. Высоцкая, не помня себя и своего более, чем простого происхождения, в упоении пропагандирует несъедобные рецепты из дорогих продуктов. Остальных просто не знаем - никому неинтересны их бриллианты, карьеры, мужья. Мы не интересны им, а они ну уж совсем неинтересны нам. Разница в том, что от нас зависит их благосостояние, от них же не зависит ничего, даже их мужья (как показал печальный опыт некой Божены).
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LogkaDegta / 29.03.19 16:57Ярмарка тщеславия... Ничего нового, старо как мир.
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Н-да / 29.03.19 14:38Да просто бабам обидно. Они должны башлять не одну тысячу долларов, чтобы купить этот мега модный пиджак, а тут блогер, удачно покривлявшийся перед камерой, которому его просто так дали. Баба-то поди трудилась, пыхтела под стариком. Поняла, что была лохом, а время упущено, но чтобы и дальше покупать, придется спать со старичком своим. Тяжкая жизнь, знаете ли…