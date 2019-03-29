«Tatler» возмутило, что инстаграм блогеры попали в общество класса люкс

Скандал между популярными блогерами и представителями столичной элитной тусовки разгорелся после ужина «Vogue». На мероприятие оказались приглашены и те, и другие. Первым свое недовольство высказал штатный обозреватель светской хроники журнала «Tatler». Ему вторили бессменные представители элитной тусовки, которые высказались против появления инфлюенсеров на подобных раутах.

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Владелица винодельни «Золотая балка», а также супруга руководителя компании «Ритуал-сервис» заявили, что с появлением блогеров, имеющих миллионную аудиторию, бренды категории люкс утратили свою значимость. Женщинам неприятно появляться на одной тусовке с теми, кто пришел в точно таком же пиджаке за 3 тысячи долларов, но при этом не купил его, а получил в подарок.

Дамы отметили, что не понимают подобных решений со стороны известных марок. Они убеждены, что тем самым понятия «люкс» и «лакшери» нивелируются.

У инфлюенсеров, по их мнению, аудитория хоть и широкая, но неплатежеспособная. Вряд ли кто-то из подписчиков способен заплатить из собственного кармана несколько тысяч долларов за платье. Светские львицы разочарованы: раньше они посещали подобные рауты, чтобы пообщаться в узком кругу, но сейчас этого уже сделать не получается. Слишком много стало незнакомых людей.

Инфлюенсеры, в числе которых оказалась Айза Анохина, Ксения Шипилова и Виктория Короткова, также молчать не стали. Они отметили, что в динамично меняющемся пространстве слово «люкс» уже звучит смешно. Они попросили представителей данного класса объяснить, в чем же их уникальность и чем вообще обоснован подобный статус?

Ставших популярными благодаря инстаграму персон поддержала Яна Рудковская. Она согласилась с ними, что мир меняется и игнорировать эти изменения глупо. Если бренды не хотят терять своей финансовой выгоды, они будут следовать общим тенденциям. Так вышло, что большой аудитории намного интересней жизнь блогеров, чем той же королевской семьи.

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Яна резонно заметила, что и сама она по прибытии в Москву была для светской тусовки никем, всего лишь девочкой из Сочи. Годы прошли и ей удалось доказать своим трудом, что она не просто так стала вхожа в этот класс. Рудковская уверена, что через 10 лет сегодняшние инфлюенсеры запросто станут элитой и никто уже не вспомнит, с чего их путь начинался.