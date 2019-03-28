Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе собственного сына
0 0
Сына Тома Круза и Николь Кидман - Коннора Энтони Круза через несколько дней ждет свадьба с начинающей итальянской моделью по имени Сильвия. Однако приобщиться к этому радостному событию смогут не все члены семьи. Ведь уже сейчас известно, что на церемонии не будет присутствовать мать молодого человека - актриса Николь Кидман.
Возможно, сам Коннор и пригласил бы приемную маму, с которой все последние годы общался не очень близко, разделить с ним радость в этот знаменательный день. Но против такой идеи категорически выступил экс-супруг Кидман Том Круз. Он попросту заявил, что не будет оплачивать свадьбу сына, если на ней появится Николь. Естественно, молодой человек не стал портить праздник себе и своей нареченной, так что актриса осталась без приглашения.
Еще одной причиной отказаться от присутствия Николь на церемонии бракосочетания стала религия, которую активно исповедуют сам Том Круз, его приемный сын, а также будущая невестка. Известно, что все они являются приверженцами сайентологии, в то время, как Кидман всегда решительно выступала против этой секты. Именно поэтому, когда в 2001 году, после почти одиннадцати лет совместной жизни, случился развод двух голливудских знаменитостей, приемные дети Коннор и Изабелла решили остаться жить с отцом. А вскоре они прекрасно поладили и со второй женой Тома - Кэти Холмс. На фоне этого Кидман вообще несколько лет никак не общалась со своими детьми. Но повзрослев, дочь Изабелла сама вышла на связь с матерью, и с тех пор они прекрасно между собой ладят.
А вот Коннор так и не попытался за все прошедшие годы подружиться со своей знаменитой мамой. Впрочем, свадьба могла бы стать для этого прекрасным поводом, и молодой человек всерьез раздумывал над возобновлением отношений с Николь. Но в этом вопросе все решил Том. К слову, актер очень доволен сердечным выбором своего сына, а в будущей невестке он просто не чает души. В узких кругах девушку уже называют "сайентологической принцессой".
Краткая информация о Томе Круз
Имя: Том Круз
День рождения: 03.07.1962
Возраст: 56 лет
Место рождения: Сиракузы, США
Рост: 170 см
Вес: 71 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, прав Том Круз или нет? 4
-
madame / 29.03.19 10:57Судя по бороде сынок не сайентолог, а салафист.Фууууу!
-
madame / 29.03.19 10:55Думаю, Кидман вполне это переживет: у нее естъ свои родные дочери, это главное. Детей она усыновляла ради Тома, и так их не воспитывала при таком графике съемок, а после развода и подавно. Чужие люди... тАК ЧТО ей это все и не нужно
-
Миланет / 28.03.19 19:10Они были очень красивой парой - оба харизматичные , талантливые, обаятельные. Но после расставания началась типичная для их среды ерунда. Даже обидно. Надо проявлять друг к другу уважение. И Крузу следовало не запрещать Коннору приглашать мать на свадьбу, а самому прислать Николь приглашение. Это было бы правильнее, по-взрослому. А уж ставить условия - вообще дно. Неужели настолько религия много значит для каждого из них?! Не понимаю.
-
Анна П. / 28.03.19 17:08Ну что тут скажешь, у богатых свои причуды. Том не прав, конечно, но если бы Кидман хотела попасть на свадьбу сына, то сделала для этого бы все и не стала никого слушать. В конце-концов, она сама достаточно состоятельная женщина и вполне могла бы оплатить свадьбу Коннора в обмен на свое присутствие там. Значит, ей, как и остальным, это тоже не надо.