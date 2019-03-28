Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе собственного сына

Сына Тома Круза и Николь Кидман - Коннора Энтони Круза через несколько дней ждет свадьба с начинающей итальянской моделью по имени Сильвия. Однако приобщиться к этому радостному событию смогут не все члены семьи. Ведь уже сейчас известно, что на церемонии не будет присутствовать мать молодого человека - актриса Николь Кидман.

Возможно, сам Коннор и пригласил бы приемную маму, с которой все последние годы общался не очень близко, разделить с ним радость в этот знаменательный день. Но против такой идеи категорически выступил экс-супруг Кидман Том Круз. Он попросту заявил, что не будет оплачивать свадьбу сына, если на ней появится Николь. Естественно, молодой человек не стал портить праздник себе и своей нареченной, так что актриса осталась без приглашения.

Еще одной причиной отказаться от присутствия Николь на церемонии бракосочетания стала религия, которую активно исповедуют сам Том Круз, его приемный сын, а также будущая невестка. Известно, что все они являются приверженцами сайентологии, в то время, как Кидман всегда решительно выступала против этой секты. Именно поэтому, когда в 2001 году, после почти одиннадцати лет совместной жизни, случился развод двух голливудских знаменитостей, приемные дети Коннор и Изабелла решили остаться жить с отцом. А вскоре они прекрасно поладили и со второй женой Тома - Кэти Холмс. На фоне этого Кидман вообще несколько лет никак не общалась со своими детьми. Но повзрослев, дочь Изабелла сама вышла на связь с матерью, и с тех пор они прекрасно между собой ладят.

А вот Коннор так и не попытался за все прошедшие годы подружиться со своей знаменитой мамой. Впрочем, свадьба могла бы стать для этого прекрасным поводом, и молодой человек всерьез раздумывал над возобновлением отношений с Николь. Но в этом вопросе все решил Том. К слову, актер очень доволен сердечным выбором своего сына, а в будущей невестке он просто не чает души. В узких кругах девушку уже называют "сайентологической принцессой".