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Милана Тюльпанова возмущена приглашением Александра Кержакова на телевидение


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В свое время развод Александра Кержакова с третей супругой Миланой Тюльпановой наделал много шума. Футболист обвинил ее в употреблении запрещенных препаратов и забрал их общего сына Артемия себе, запретив матери даже приближаться к мальчику. Придя в себя, Милана решила бороться за опеку над ребенком и одержала в этом деле маленькую победу - на время судебных разбирательств Артемию разрешили жить с ней. И казалось бы на этом бывшие влюбленные успокоились. Но не тут-то было. Увидев своего экс-супруга в передаче "Вечерний Ургант", Тюльпанова поспешила высказать негодование.

Своими мыслями девушка поделилась в социальной сети Instagram, где написала внушительный пост  на тему безнравственности. По ее мнению, приглашать на федеральное телевидение рассказывать о своей футбольной карьере человека, который "поломал жизнь трем своим детям, трём своим женам, задолжал 13 миллионов рублей алиментов первой жене, отобрал сына у второй и забыл, как выглядит третий" - немыслимо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наболело. Знаете,что я не понимаю,ну вот искренне не понимаю , как такое вообще возможно в нашей стране , что за противоправные действия против конкретных людей Кокорин и Мамаев уже пол года сидят в тюрьме , а за нравственное «преступление» против своих детей и жён никто не несет никакой ответственности . Человек, который поломал жизнь трём своим детям,трём своим жёнам,(и вот здесь неизвестно,что хуже,как по мне,так это оставить трёх своих детей в неполноценных семьях и порочить имена их матерей)задолжал 13 миллионов алиментов первой жене,отобрал сына у второй и забыл,как выглядит мой сын, который, декларируя только свои права, забыв о том, что есть ещё и родительские обязанности, собирается вещать у Урганта о своей футбольной судьбе. И,что самое дикое,на мой взгляд,работает с детьми,тренирует их! Много ли нравственности во всём этом? И почему человек,объективно являющийся «рецидивистом» в области хладнокровного разрушения человеческих судеб,судеб своих детей,которые,к сожалению,нужны ему только для фотографий в инстаграмм,является экспертом мнений в других областях? Можно быть каким угодно профессионалом,но когда ты известен всей стране как не лучший образец мужчины и отца, как его можно ставить в пример,да ещё и на федеральных каналах? Я,вероятно,не понимаю чего-то в этой стране,да и в жизни тоже.

Публикация от Тюльпанова Милана (@milana_tulpanova)

Помимо этого, возмутил Милану и тот факт, что Кержаков занимается тренировкой детей, что, по ее мнению, для человека с его репутацией недопустимо. Она назвала своего бывшего мужа "рецидивистом в области хладнокровного разрушения человеческих судеб", а также подчеркнула, что на самом деле Александр не такой хороший отец, каким хочет себя показать, и дети нужны ему лишь для того, чтобы делать фотографии для социальных сетей.

Однако, далеко не все подписчики согласились с Тюльпановой. Некоторые посчитали, что гораздо более безнравственным было ее поведение, когда она употребляла наркотики и антидепрессанты, имея на руках маленького ребенка, которому нет и года. Также девушке напомнили, что помимо шоумена Ивана Урганта, в поддержку футболиста высказывались певец Шнур, журналист Александр Невзоров и другие видные деятели. На что Милана ответила, что когда-то он также "обработал" и ее, применив свой удивительный дар убеждения.

 

Краткая информация об Александре Кержакове

Имя: Александр Кержаков

Отчество: Анатольевич

День рождения: 27.11.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Кингисепп, Ленинградская обл.

Рост: 176 см

Вес: 76 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: футболист

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2 Не нравится 1 Нравится 28.03.2019 Теги: Александр Кержаков

А вы кому больше верите в этом споре, Кержакову или Тюльпановой? 3  

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  • Мурзик / 28.03.19 17:39
    -
    1
    +
    Угу, она кушала таблетки и всякую там бяку, а он виноват?! даже совсем маленький ребенок на руках не мог остановить ее пичкать себя гадостями, что могло привести в итоге к печальным последствиям. И Саша здесь нашел единственный верный выход - забрать сына к себе. И вполне нормально, что он опасался возвращать его ей обратно - где гарантия, что жена снова не сорвется?! И кто же виноват в ее бедах?
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  • Екатерина Тверь / 28.03.19 16:28
    -
    2
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    Правильно говорят, с лица воды не пить. Кержаков, конечно, мужчина видный и футболист талантливый, но его отношение к женам оставляет желать лучшего. Все, что он делает, можно назвать только одним словом - жестокость. Но поймут Милану только те, кто сталкивался с подобными ситуациями. Для остальных же Саша будет отличным спортсменом, гордостью страны и т.д. И брать интервью у него, пока он на пике популярности, не перестанут. Так что, Милане придется смириться.
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  • Весна / 28.03.19 14:48
    -
    2
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    Не знаю, меня Кержаков вроде не "обрабатывал" но я на его стороне. Его поведение в отношении Артемия абсолютно оправдано - если мать употребляет разные таблетки, то это опасно не только для нее, но и для совсем маленького ребенка. Он обезопасил сына, за что теперь и получает. Ей на себя следует обижаться, а не на бывшего мужа. А все эти истории с удушениями и избиениями, которыми Милана делится, сейчас можно и придумать. Они бездоказательны.
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