Милана Тюльпанова возмущена приглашением Александра Кержакова на телевидение

В свое время развод Александра Кержакова с третей супругой Миланой Тюльпановой наделал много шума. Футболист обвинил ее в употреблении запрещенных препаратов и забрал их общего сына Артемия себе, запретив матери даже приближаться к мальчику. Придя в себя, Милана решила бороться за опеку над ребенком и одержала в этом деле маленькую победу - на время судебных разбирательств Артемию разрешили жить с ней. И казалось бы на этом бывшие влюбленные успокоились. Но не тут-то было. Увидев своего экс-супруга в передаче "Вечерний Ургант", Тюльпанова поспешила высказать негодование.

Своими мыслями девушка поделилась в социальной сети Instagram, где написала внушительный пост на тему безнравственности. По ее мнению, приглашать на федеральное телевидение рассказывать о своей футбольной карьере человека, который "поломал жизнь трем своим детям, трём своим женам, задолжал 13 миллионов рублей алиментов первой жене, отобрал сына у второй и забыл, как выглядит третий" - немыслимо.

Помимо этого, возмутил Милану и тот факт, что Кержаков занимается тренировкой детей, что, по ее мнению, для человека с его репутацией недопустимо. Она назвала своего бывшего мужа "рецидивистом в области хладнокровного разрушения человеческих судеб", а также подчеркнула, что на самом деле Александр не такой хороший отец, каким хочет себя показать, и дети нужны ему лишь для того, чтобы делать фотографии для социальных сетей.

Однако, далеко не все подписчики согласились с Тюльпановой. Некоторые посчитали, что гораздо более безнравственным было ее поведение, когда она употребляла наркотики и антидепрессанты, имея на руках маленького ребенка, которому нет и года. Также девушке напомнили, что помимо шоумена Ивана Урганта, в поддержку футболиста высказывались певец Шнур, журналист Александр Невзоров и другие видные деятели. На что Милана ответила, что когда-то он также "обработал" и ее, применив свой удивительный дар убеждения.