Директор Началовой рассказал, что она жила на алименты и хваталась за любую работу

Сергей Лавров был концертным директором певицы. После ее смерти мужчина согласился дать интервью журналистам. Менеджер рассказал, что в последние годы - работы у Началовой практически не было.

За последнее частное выступление ей заплатили всего 150 тысяч рублей. Заказчик во время переговоров отмечал, что хотел бы пообщаться с симпатичной артисткой. Какие именно песни она будет исполнять в течение вечера, его не особо интересовало.

Сергей пояснил, что Началова в число востребованных артистов не входила. После ее участия в американском музыкальном конкурсе, ярких достижений в карьере певицы не было.

По словам концертного директора, она обладала интересным тембром голоса, который позволял ей исполнять композиции в духе Мэрайи Керри. Однако в рамках отечественного шоу-бизнеса подобный репертуар был не актуален.

Дополнительного источника доходов у Началовой, за исключением роли наставника в шоу «Один в один», не было. Кстати, ее гонорар за участие в передаче составил 250 тысяч рублей.

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