Директор Началовой рассказал, что она жила на алименты и хваталась за любую работу
3 1
Сергей Лавров был концертным директором певицы. После ее смерти мужчина согласился дать интервью журналистам. Менеджер рассказал, что в последние годы - работы у Началовой практически не было.
За последнее частное выступление ей заплатили всего 150 тысяч рублей. Заказчик во время переговоров отмечал, что хотел бы пообщаться с симпатичной артисткой. Какие именно песни она будет исполнять в течение вечера, его не особо интересовало.
Сергей пояснил, что Началова в число востребованных артистов не входила. После ее участия в американском музыкальном конкурсе, ярких достижений в карьере певицы не было.
По словам концертного директора, она обладала интересным тембром голоса, который позволял ей исполнять композиции в духе Мэрайи Керри. Однако в рамках отечественного шоу-бизнеса подобный репертуар был не актуален.
Дополнительного источника доходов у Началовой, за исключением роли наставника в шоу «Один в один», не было. Кстати, ее гонорар за участие в передаче составил 250 тысяч рублей.
Юле приходилось жить на алименты бывшего мужа, футболиста Алдонина. Деньги он переводил на содержание их общей дочери, но значительную долю материальной помощи артистка тратила на лечение.
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А вы считали Началову талантливой певицей? 3
-
Резон / 27.03.19 21:36Что толку говорить об этом, если ее уже нет.
-
AX / 27.03.19 19:47Началось в деревне утро ... Сейчас Началова в каждой статье. Как имя Фриске годами полоскали, так теперь журналисты новый повод нашли. Опять понеслось - родители, мужья, деньги ... В нашей стране напрочь отсутсвует понятие такта. Оставьте уже умерших в покое, нечего в их жизнях грязными руками ковыряться, когда они постоять за себя не могут.
-
Петрович / 27.03.19 16:59Была бы талантливой, пробилась бы, а так… это всего лишь разговоры Я может тоже Пикассо в душе, да не в той стране родился.