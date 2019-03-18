Лечащий врач Юлии Началовой назвал предполагаемую причину ее смерти
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Преждевременная кончина Юлии Началовой по сей день многим кажется какой-то досадной ошибкой. Близкие и поклонники недоумевают, как эта красивая и цветущая женщина могла "сгореть" буквально за неделю. На этот вопрос попытался дать ответ ее лечащий врач Василий Шуров, у которого исполнительница была на приеме последний раз всего полгода назад.
Мужчина рассказал, что тогда певица обратилась к нему с сильнейшими болями. Но ее смогли "неплохо собрать и подлечить", после чего Юлия стала чувствовать себя значительно лучше. По его словам, основное беспокойство ей доставляла именно "болезнь королей" - подагра. Ее суставы деформировались, и в момент обострения она просто невероятно мучилась. Но к смертельному исходу это привести не могло.
Что же касается сахарного диабета, то здесь врач утверждает, что напрямую он не мог стать причиной Юлиной смерти. Ведь, во-первых, по словам доктора, у нее не настолько тяжелая форма диабета, а, во-вторых, она не была инсулинозависимой. А это значит, что скачки сахара вверх или вниз не могли привести к ее смерти.
В качестве наиболее вероятной причины летального исхода врач называет заражение крови, которое случилось в результате полученной на ноге раны. "Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена", - уверен главврач московской клиники, где часто проходила лечение Началова. Также, специалист утверждает, что из-за подагры у Юлии была деформация стопы, и она пользовалась специальными расширителями для обуви. Но в последнее время, возможно, пренебрегла этим правилом из-за чего кожа на ноге и могла травмироваться. Однако это всего лишь предположение, не видевший ногу своей пациентки в момент госпитализации доктор с уверенностью утверждать ничего не стал.
А вот пристрастие Юли к алкоголю Шуров категорически отверг. "Наркологических и психических проблем у нее не было", - уверят он. И обвинения в езде в пьяном виде считает ложью. Ведь при таком заболевании, как подагра, даже ничтожное количество алкоголя вызвало бы у певицы страшные боли.
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
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А что вы думаете о смерти Юлии Началовой? 7
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Lila / 19.03.19 16:47Допрыгалась Меган
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Тамара Ростоы / 19.03.19 14:18От заражение крови -сепсиса можно было спасти Юлю.Недоглядели,упустили время,диагноз не определили врачи-вот и трагический исход.
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Наташа / 19.03.19 13:12Очень жаль, прекрасная, я ее считала идеалом красоты, улыбчивая..талантливая.. Соболезнования родным и близким, доченьке тяжелее всего сейчас...Царствие небесного Юлечьке...
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Гала / 19.03.19 12:53а отчего подагра появляется? и в таком молодом возрасте, что-то не так с организмом?
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N / 18.03.19 20:25Знала бы где упадет, соломку бы подстелила... Наверное, думала, что все обойдется,или времени сходить в больницу не находила из-за работы, или значения травме ноги не придавала - да мало ли что могло быть. Но результат трагический вышел. Всем уроком должно быть - берегите себя!
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121212 / 18.03.19 18:18Трагическая случайность, недосмотр врачей, халатность самой Юли, вот и плачевный результат. Некого тут винить.
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Инна Москва / 18.03.19 15:25Да что тут уже скажешь, случилось, как случилось. Очень жаль ее, искренне! Такая молодая, дочь-подросток осталась. И вдруг рана на ноге. Предположить наверное даже никто не мог такой исход. Причина то сама по себе не значительная, а вот оно как все обернулось.