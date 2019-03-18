Лечащий врач Юлии Началовой назвал предполагаемую причину ее смерти

Преждевременная кончина Юлии Началовой по сей день многим кажется какой-то досадной ошибкой. Близкие и поклонники недоумевают, как эта красивая и цветущая женщина могла "сгореть" буквально за неделю. На этот вопрос попытался дать ответ ее лечащий врач Василий Шуров, у которого исполнительница была на приеме последний раз всего полгода назад.

Мужчина рассказал, что тогда певица обратилась к нему с сильнейшими болями. Но ее смогли "неплохо собрать и подлечить", после чего Юлия стала чувствовать себя значительно лучше. По его словам, основное беспокойство ей доставляла именно "болезнь королей" - подагра. Ее суставы деформировались, и в момент обострения она просто невероятно мучилась. Но к смертельному исходу это привести не могло.

Что же касается сахарного диабета, то здесь врач утверждает, что напрямую он не мог стать причиной Юлиной смерти. Ведь, во-первых, по словам доктора, у нее не настолько тяжелая форма диабета, а, во-вторых, она не была инсулинозависимой. А это значит, что скачки сахара вверх или вниз не могли привести к ее смерти.

В качестве наиболее вероятной причины летального исхода врач называет заражение крови, которое случилось в результате полученной на ноге раны. "Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена", - уверен главврач московской клиники, где часто проходила лечение Началова. Также, специалист утверждает, что из-за подагры у Юлии была деформация стопы, и она пользовалась специальными расширителями для обуви. Но в последнее время, возможно, пренебрегла этим правилом из-за чего кожа на ноге и могла травмироваться. Однако это всего лишь предположение, не видевший ногу своей пациентки в момент госпитализации доктор с уверенностью утверждать ничего не стал.

А вот пристрастие Юли к алкоголю Шуров категорически отверг. "Наркологических и психических проблем у нее не было", - уверят он. И обвинения в езде в пьяном виде считает ложью. Ведь при таком заболевании, как подагра, даже ничтожное количество алкоголя вызвало бы у певицы страшные боли.