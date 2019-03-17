СМИ рассказали о попытке Пэрис Джексон свести счеты с жизнью

Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что дочь Майкла Джексона - Пэрис пыталась свести счеты с жизнью. Сообщается, что девушка тяжело переживает скандал, который разразился после выхода на экраны фильма "Покидая Нетландию", рассказывающего о любви ее отца к несовершеннолетним.

Первыми новость о случившемся с наследницей Джексона опубликовал американский новостной портал TMZ. Там утверждается, что примерно в половине восьмого утра по местному времени приближенные Пэрис позвонили в полицию и скорую помощь с сообщением, что та пыталась покончить с собой. Известно, что модель быстро доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время ее состояние считается стабильным.

Близкие Пэрис связывают случившееся с выходом скандального фильма "Покидая Нетландию", который появился на экранах в начале этого месяца. Они рассказывают, что когда дочь Майкла посмотрела эту картину и услышала все, что говорили о ее отце Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак, то ей стало плохо. Девушка, всегда отличавшаяся излишней эмоциональностью, никогда не сомневалась в порядочности своего известного родителя. Именно поэтому обвинения Майкла Джексона в растлении малолетних она назвала несправедливыми, безосновательными и односторонними. С ней согласны и остальные близкие родственники исполнителя.

Известно, что семья Джексона уже подала судебный иск против телекомпании HBO. Теперь они намерены доказать всем, что обвинения Робсона и Сэйфчака - ложь. Но пока на первом месте все-таки здоровье Пэрис. Ведь всем известно, что в 2009 году, после внезапной кончины отца, она уже пыталась свести счеты с жизнью. К счастью, тогда подростка вовремя удалось спасти, а о неудачной попытке суицида теперь напоминают только шрамы на запястьях.

Впрочем, вскоре после выхода новости, Пэрис Джексон сама решила высказаться о своей якобы попытке самоубийства. Так, девушка, не стесняясь в выражениях, назвала портал TMZ лжецами и категорически опровергла появившиеся слухи.