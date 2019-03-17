СМИ рассказали о попытке Пэрис Джексон свести счеты с жизнью
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Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что дочь Майкла Джексона - Пэрис пыталась свести счеты с жизнью. Сообщается, что девушка тяжело переживает скандал, который разразился после выхода на экраны фильма "Покидая Нетландию", рассказывающего о любви ее отца к несовершеннолетним.
Первыми новость о случившемся с наследницей Джексона опубликовал американский новостной портал TMZ. Там утверждается, что примерно в половине восьмого утра по местному времени приближенные Пэрис позвонили в полицию и скорую помощь с сообщением, что та пыталась покончить с собой. Известно, что модель быстро доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время ее состояние считается стабильным.
Близкие Пэрис связывают случившееся с выходом скандального фильма "Покидая Нетландию", который появился на экранах в начале этого месяца. Они рассказывают, что когда дочь Майкла посмотрела эту картину и услышала все, что говорили о ее отце Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак, то ей стало плохо. Девушка, всегда отличавшаяся излишней эмоциональностью, никогда не сомневалась в порядочности своего известного родителя. Именно поэтому обвинения Майкла Джексона в растлении малолетних она назвала несправедливыми, безосновательными и односторонними. С ней согласны и остальные близкие родственники исполнителя.
Известно, что семья Джексона уже подала судебный иск против телекомпании HBO. Теперь они намерены доказать всем, что обвинения Робсона и Сэйфчака - ложь. Но пока на первом месте все-таки здоровье Пэрис. Ведь всем известно, что в 2009 году, после внезапной кончины отца, она уже пыталась свести счеты с жизнью. К счастью, тогда подростка вовремя удалось спасти, а о неудачной попытке суицида теперь напоминают только шрамы на запястьях.
Впрочем, вскоре после выхода новости, Пэрис Джексон сама решила высказаться о своей якобы попытке самоубийства. Так, девушка, не стесняясь в выражениях, назвала портал TMZ лжецами и категорически опровергла появившиеся слухи.
Краткая информация о Майкле Джексоне
Имя: Майкл Джексон
День рождения: 29.08.1958
Годы жизни: 60 лет
Дата смерти: 25.06.2009
Место захоронения: пригород Лос-Анджелеса, кладбище Форест-Лаун
Причина смерти: остановка сердца
Место рождения: г. Гэри, штат Индиана, США
Рост: 175 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, танцор и поп-король
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о фильме "Покидая Нетландию"? 2
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Пип / 17.03.19 18:49да, близким Джексона сейчас не позавидуешь. шутка ли, обвинения в педофилии. И ведь после этого действительно не знаешь, как дальше относиться к Майклу? Да он легенда, да, многие его песни - великолепны. Но развращать детей... Темная история
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Мятная конфетка / 17.03.19 16:36Фильм снят только с одной целью - срубить бабла! Еще несколько лет назад Робсон написал книгу о том, как Джексон якобы совращал его маленького. Но тогда ни одно издательство не стало публиковать эту рукопись. Также известно, что эта "жертва" неоднократно предпринимала попытки прославиться, но таланта особо никто не замечал, а чистолюбия было хоть отбавляй. Даже когда Майкла хоронили Робсон потребовал для себя ВИП-приглашение на церемонию прощания с ним. Также, когда фильм еще только готовился, он уже заявлял, что скоро станет "известным и значимым". Так что, "Покидая Неверленд" не больше, чем проявление амбиций одного очень непорядочного человека.