СМИ: Юлии Началовой прооперировали ногу

Сегодня утром на новостном портале Super появилась новая информация о Юлии Началовой. По данным, полученным из анонимных источников, певица была прооперирована. Хирургического вмешательства потребовала нога девушки. Также стало известно, что врачам долго не удавалось остановить кровь. В настоящее время состояние исполнительницы продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Еще буквально вчера менеджер Началовой утверждала, что Юлии стало лучше, правда совсем чуть-чуть, но и это близкие певицы считают огромным шагом на пути к выздоровлению. Однако, по утверждению врачей, по-прежнему высоким остается риск возникновения осложнений, самым страшным из которых является отек легких. Чуть ранее в СМИ появлялась информация, что у певицы начался отек мозга. К счастью, она не подтвердилась.

На сегодняшний день Юля по-прежнему находится в состоянии искусственной комы, или, как утверждают ее близкие, просто спит. К девушке не пускают никого, кроме родителей, а врачи всеми силами борются за ее жизнь.

Напомним, что на больничную койку Началову привела небольшая ранка на ноге, которую певица долгое время не могла самостоятельно залечить. Известно, что Юля страдает сахарным диабетом и подагрой, которая развилась у нее более пяти лет назад. А виной всему стала неудачная операция по увеличению груди. Как рассказывала в интервью сама певица, импланты не прижились, что и вызвало заражение крови. Тогда девушка чуть не умерла, но ее вовремя удалось спасти. Теперь поклонники и близкие Юли молятся, чтобы чудо случилось еще раз, и она поправилась. Ведь дома ее ждет двенадцатилетняя дочь Вера.