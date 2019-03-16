Лайма Вайкуле в откровенном интервью рассказала о своих вредных привычках
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Сегодня звезды все чаще становятся предельно откровенны в своих интервью. Они, не стесняясь, рассказывают такие факты из своей жизни, о которых никогда не слышали даже самые преданные их поклонники. И одной из таких знаменитостей стала певица Лайма Вайкуле. На днях, в беседе с ведущим популярного YouTube-канала "Говорящие головы" артистка вспомнила случай, когда сцена едва не лишила ее жизни, а еще призналась в том, что пробовала наркотики.
Лайма Вайкуле - человек, который проводит на сцене огромное количество времени. И естественно далеко не каждый раз всё проходит так гладко, как хотелось бы. Так, артиста рассказала об одном из своих выступлений в Одессе, когда перебитый световой провод, находящийся под напряжением 300 вольт, проводной микрофон и железный поручень едва не лишили ее жизни. Как Лайма вспоминает, исполняя песню, она просто ухватилась за поручень и тут же почувствовала что-то неладное. С огромным трудом артистке удалось добраться до гримерки, где она и пришла в себя. Уже после ей объяснили, что у неё случился сильнейший мышечный спазм, в результате которого она прокусила себе губу и язык. К счастью, сердце певицы оказалось достаточно сильным для того, чтобы пережить удар током.
Не стала скрывать исполнительница и своего отношения к алкоголю, наркозу, сигаретам и наркотикам. И здесь выяснилось, что первое ее абсолютно не интересует. В отличие от других артистов, Вайкуле никогда не позволяла себе выходить на сцену выпившей. А вот от сигарет и наркоза, по признанию Лаймы, она зависима. "И это плохо", - кается певица.
Что же касается наркотиков, то на вопрос употребляла ли, Вайкуле также ответила предельно честно - да. Но это было ещё в молодости, задолго до того, как стать знаменитой. Естественно, сейчас артистка понимает, что ей надо благодарить Бога за то, что она оказалась устойчивым человеком и смогла оставить это мимолетное увлечение позади. "С наркотиками нельзя прожить свою реальную жизнь", - считает популярная исполнительница, - "и мне искренне жаль тех людей, кто всерьез попал под это".
Краткая информация о Лайме Вайкуле
Имя: Лайма Вайкуле
Отчество: Станиславовна
День рождения: 31.03.1954
Возраст: 64 года
Место рождения: г. Цесис, Латвийская ССР
Рост: 176 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
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А вы сталкивались с зависимостями? 3
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Вера П. / 17.03.19 01:35Лайма - как всегда остроумная, откровенная, открытая. Очень мне нравится. С удовольствием посмотрела на нее такую раскрепощенную. Приятная и очень обаятельная она здесь.
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121212 / 16.03.19 19:30Хочу сказать так - ей действительно очень повезло, что после удара током она осталась жива. И прокушенная губа с языком меньшее, что с ней могло случиться. Лайма родилась под счастливой звездой, по другому не скажешь.
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13 / 16.03.19 18:36Приятная женщина, талантливая певица. Интересно было послушать. Мудрый человек.