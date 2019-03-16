 
 
 

 
 
На главную
 
 

Лайма Вайкуле в откровенном интервью рассказала о своих вредных привычках


5 2

Сегодня звезды все чаще становятся предельно откровенны в своих интервью. Они, не стесняясь, рассказывают такие факты из своей жизни, о которых никогда не слышали даже самые преданные их поклонники. И одной из таких знаменитостей стала певица Лайма Вайкуле. На днях, в беседе с ведущим популярного YouTube-канала "Говорящие головы" артистка вспомнила случай, когда сцена едва не лишила ее жизни, а еще призналась в том, что пробовала наркотики.

Лайма Вайкуле - человек, который проводит на сцене огромное количество времени. И естественно далеко не каждый раз всё проходит так гладко, как хотелось бы. Так, артиста рассказала об одном из своих выступлений в Одессе, когда перебитый световой провод, находящийся под напряжением 300 вольт, проводной микрофон и железный поручень едва не лишили ее жизни. Как Лайма вспоминает, исполняя песню, она просто ухватилась за поручень и тут же почувствовала что-то неладное. С огромным трудом артистке удалось добраться до гримерки, где она и пришла в себя. Уже после ей объяснили, что у неё случился сильнейший мышечный спазм, в результате которого она прокусила себе губу и язык. К счастью, сердце певицы оказалось достаточно сильным для того, чтобы пережить удар током.

Не стала скрывать исполнительница и своего отношения к алкоголю, наркозу, сигаретам и наркотикам. И здесь выяснилось, что первое ее абсолютно не интересует. В отличие от других артистов, Вайкуле никогда не позволяла себе выходить на сцену выпившей. А вот от сигарет и наркоза, по признанию Лаймы, она зависима. "И это плохо", - кается певица.

Что же касается наркотиков, то на вопрос употребляла ли, Вайкуле также ответила предельно честно - да. Но это было ещё в молодости, задолго до того, как стать знаменитой. Естественно, сейчас артистка понимает, что ей надо благодарить Бога за то, что она оказалась устойчивым человеком и смогла оставить это мимолетное увлечение позади. "С наркотиками нельзя прожить свою реальную жизнь", - считает популярная исполнительница, - "и мне искренне жаль тех людей, кто всерьез попал под это".

Краткая информация о Лайме Вайкуле

Имя: Лайма Вайкуле

Отчество: Станиславовна

День рождения: 31.03.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: г. Цесис, Латвийская ССР

Рост: 176 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

Смотреть фотографии с Лаймой Вайкуле

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 5 Нравится 16.03.2019 Теги: Лайма Вайкуле

А вы сталкивались с зависимостями? 3  

Оставить комментарий
  • Вера П. / 17.03.19 01:35
    -
    1
    +
    Лайма - как всегда остроумная, откровенная, открытая. Очень мне нравится. С удовольствием посмотрела на нее такую раскрепощенную. Приятная и очень обаятельная она здесь.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 121212 / 16.03.19 19:30
    -
    2
    +
    Хочу сказать так - ей действительно очень повезло, что после удара током она осталась жива. И прокушенная губа с языком меньшее, что с ней могло случиться. Лайма родилась под счастливой звездой, по другому не скажешь.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 13 / 16.03.19 18:36
    -
    2
    +
    Приятная женщина, талантливая певица. Интересно было послушать. Мудрый человек.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору