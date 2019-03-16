Лайма Вайкуле в откровенном интервью рассказала о своих вредных привычках

Сегодня звезды все чаще становятся предельно откровенны в своих интервью. Они, не стесняясь, рассказывают такие факты из своей жизни, о которых никогда не слышали даже самые преданные их поклонники. И одной из таких знаменитостей стала певица Лайма Вайкуле. На днях, в беседе с ведущим популярного YouTube-канала "Говорящие головы" артистка вспомнила случай, когда сцена едва не лишила ее жизни, а еще призналась в том, что пробовала наркотики.

Лайма Вайкуле - человек, который проводит на сцене огромное количество времени. И естественно далеко не каждый раз всё проходит так гладко, как хотелось бы. Так, артиста рассказала об одном из своих выступлений в Одессе, когда перебитый световой провод, находящийся под напряжением 300 вольт, проводной микрофон и железный поручень едва не лишили ее жизни. Как Лайма вспоминает, исполняя песню, она просто ухватилась за поручень и тут же почувствовала что-то неладное. С огромным трудом артистке удалось добраться до гримерки, где она и пришла в себя. Уже после ей объяснили, что у неё случился сильнейший мышечный спазм, в результате которого она прокусила себе губу и язык. К счастью, сердце певицы оказалось достаточно сильным для того, чтобы пережить удар током.

Не стала скрывать исполнительница и своего отношения к алкоголю, наркозу, сигаретам и наркотикам. И здесь выяснилось, что первое ее абсолютно не интересует. В отличие от других артистов, Вайкуле никогда не позволяла себе выходить на сцену выпившей. А вот от сигарет и наркоза, по признанию Лаймы, она зависима. "И это плохо", - кается певица.

Что же касается наркотиков, то на вопрос употребляла ли, Вайкуле также ответила предельно честно - да. Но это было ещё в молодости, задолго до того, как стать знаменитой. Естественно, сейчас артистка понимает, что ей надо благодарить Бога за то, что она оказалась устойчивым человеком и смогла оставить это мимолетное увлечение позади. "С наркотиками нельзя прожить свою реальную жизнь", - считает популярная исполнительница, - "и мне искренне жаль тех людей, кто всерьез попал под это".