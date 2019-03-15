Люкс в Дубае и дорогая брошь: что подарил Петросян Брухуновой на День рождения
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На днях помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отпраздновала День рождения. Девушке исполнилось 30 лет. Это событие пара решила отметить в Объединенных Арабских Эмиратах.
Они остановились в пятизвездочном отельном комплексе и на все время отдыха сняли люкс с видом на море. Журналисты выяснили, что неделя проживания в подобных апартаментах обойдется юмористу в 200 000 руб. В их распоряжении при этом будет ресторан, несколько бассейнов, зоны отдыха и бары.
Впрочем, проводить все свое время на территории роскошного отеля Татьяна не собирается. Она уже сообщила подписчикам, что выбирает себе подарки в местном торговом центре. Девушка уже успела побаловать себя брошью из лимитированной коллекции модного бренда Chanel.
Помощница юмориста отметила, что выбор в Дубае намного лучше, чем в Москве. О стоимости украшения она промолчала. Журналисты выяснили, что подобные броши с кристаллами Сваровски стоят порядка 70 000 руб. Правда, если Татьяна выбрала изделие с драгоценными камнями, цена его автоматически увеличится в 10 раз.
Брошь Татьяна демонстрировать не стала, а вот новую сумочку показала с удовольствием. Пудрового цвета ридикюль от Dior обошелся Брухуновой в 100 000 руб.
Краткая информация о Евгении Петросяне
Имя: Евгений Петросян
Отчество: Ваганович
День рождения: 16.09.1945
Возраст: 73 года
Место рождения: Баку
Рост: 168 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист
Фотографии
Фотографии
А вы хотели бы провести свой День рождения так же, как Татьяна? 7
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ник / 16.03.19 02:53не страшно бабушкою стать, но страшно с дедушкою спать
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Никольски / 15.03.19 20:25Куркулям куркулево.
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Синовская М. / 15.03.19 18:34Мышь она может и серая, но очень смотрю умная. Это ей нужно курсы для всех эскортниц открывать. Что-то вроде «Как получить все, не ложась в постель».
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Ника / 15.03.19 15:56Удивительно при таких средствах так старо выглядеть... Ей 30???!!! Выглядит как женщина 45, следящая за собой... Или специально под Петросяна...
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* / 15.03.19 17:23Специально, мне кажется. Макияж, прическа эта, весь образ. На "неофициальной" фотографии в очках-сердечках вот уже не на 45, помоложе)
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Павел Громов / 15.03.19 21:27НИКА, когда завидуешь, главное - не мычать лишнего :) ) БАСНЯ. Невесёлое сравнение - http://www.stihi.ru/2016/12/04/4156
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Римма / 15.03.19 14:21Очень хотела бы. Но на всех Петросяна не хватит.