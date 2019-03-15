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Люкс в Дубае и дорогая брошь: что подарил Петросян Брухуновой на День рождения


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На днях помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отпраздновала День рождения. Девушке исполнилось 30 лет. Это событие пара решила отметить в Объединенных Арабских Эмиратах.

Они остановились в пятизвездочном отельном комплексе и на все время отдыха сняли люкс с видом на море. Журналисты выяснили, что неделя проживания в подобных апартаментах обойдется юмористу в 200 000 руб. В их распоряжении при этом будет ресторан, несколько бассейнов, зоны отдыха и бары.

Впрочем, проводить все свое время на территории роскошного отеля Татьяна не собирается. Она уже сообщила подписчикам, что выбирает себе подарки в местном торговом центре. Девушка уже успела побаловать себя брошью из лимитированной коллекции модного бренда Chanel.

Помощница юмориста отметила, что выбор в Дубае намного лучше, чем в Москве. О стоимости украшения она промолчала. Журналисты выяснили, что подобные броши с кристаллами Сваровски стоят порядка 70 000 руб. Правда, если Татьяна выбрала изделие с драгоценными камнями, цена его автоматически увеличится в 10 раз.

Брошь Татьяна демонстрировать не стала, а вот новую сумочку показала с удовольствием. Пудрового цвета ридикюль от Dior обошелся Брухуновой в 100 000 руб.

Краткая информация о Евгении Петросяне

Имя: Евгений Петросян

Отчество: Ваганович

День рождения: 16.09.1945

Возраст: 73 года

Место рождения: Баку

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист

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10 Не нравится 2 Нравится 15.03.2019 Теги: Евгений Петросян

А вы хотели бы провести свой День рождения так же, как Татьяна? 7  

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