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Британский судмедэксперт опубликовал новые подробности смерти принцессы Дианы


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В Великобритании вышла книга Ричарда Шепарда «Неестественные причины. Записки судмедэксперта». В ней специалист рассказывает о своей практике. Среди описаний сложных и интересных случаев имеется и смерть принцессы Дианы. В разделе, посвященном ей, автор описывает аварию в подробностях и поясняет, можно ли было избежать летального исхода.

Как и было известно ранее, в разбившийся в тоннеле машине находились: принцесса Диана, Доди Аль-Файед, его водитель и телохранитель. Из-за сильного лобового столкновения мужчины погибли сразу, а принцесса к моменту прибытия скорой находилась в сознании. Более того, она могла разговаривать с врачами скорой помощи и чувствовала себя относительно хорошо.

По дороге в клинику ей стало хуже. Диана потеряла сознание. Врачи успели доставить ее на операционный стол и пытались реанимировать, но уже было поздно. Женщина потеряла много крови.

Причиной смерти стал довольно-таки редкий случай: внутри легких женщины произошел разрыв вены. В плане диагностики это сложная травма, поскольку кровь вытекает медленно и человек чувствует себя относительно нормально. К моменту значительной кровопотери он начинает терять сознание, и врачи уже мало что могут предпринять. Ричард отмечает, что за всю его судебно-медицинскую практику это был единственный случай.

Также мужчина пояснил, что разрыв внутри легкого произошел из-за сильного удара. Если бы машина ехала на меньшей скорости или сама принцесса, сидя на заднем кресле, пристегнулась ремнем безопасности, у нее были все шансы остаться в живых.

Также затронул Ричард вопрос, который долгие годы поднимался в прессе. Журналисты предполагали, что Диана была беременна, а аварию подстроили, дабы избежать позора британской монархии. Мужчина эти предположения отметает. Он отмечает, что данное освидетельствование проводил его коллега и, по словам специалиста, никаких признаков беременности у принцессы не было.

Краткая информация о Принцессе Диане

Имя: Принцесса Диана

День рождения: 01.07.1961

Годы жизни: 57 лет

Дата смерти: 31.08.1997

Место захоронения: Великобритания, Нортгемптоншир, семейное поместье Спенсеров «Элторп», на уединённом острове

Причина смерти: ДТП

Место рождения: г. Сандрингем, Великобритания

Рост: 178 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: принцесса Уэльская

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10 Не нравится 9 Нравится 12.03.2019 Теги: Принцесса Диана

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