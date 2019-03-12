Британский судмедэксперт опубликовал новые подробности смерти принцессы Дианы

​В Великобритании вышла книга Ричарда Шепарда «Неестественные причины. Записки судмедэксперта». В ней специалист рассказывает о своей практике. Среди описаний сложных и интересных случаев имеется и смерть принцессы Дианы. В разделе, посвященном ей, автор описывает аварию в подробностях и поясняет, можно ли было избежать летального исхода.

Как и было известно ранее, в разбившийся в тоннеле машине находились: принцесса Диана, Доди Аль-Файед, его водитель и телохранитель. Из-за сильного лобового столкновения мужчины погибли сразу, а принцесса к моменту прибытия скорой находилась в сознании. Более того, она могла разговаривать с врачами скорой помощи и чувствовала себя относительно хорошо.

По дороге в клинику ей стало хуже. Диана потеряла сознание. Врачи успели доставить ее на операционный стол и пытались реанимировать, но уже было поздно. Женщина потеряла много крови.

Причиной смерти стал довольно-таки редкий случай: внутри легких женщины произошел разрыв вены. В плане диагностики это сложная травма, поскольку кровь вытекает медленно и человек чувствует себя относительно нормально. К моменту значительной кровопотери он начинает терять сознание, и врачи уже мало что могут предпринять. Ричард отмечает, что за всю его судебно-медицинскую практику это был единственный случай.

Также мужчина пояснил, что разрыв внутри легкого произошел из-за сильного удара. Если бы машина ехала на меньшей скорости или сама принцесса, сидя на заднем кресле, пристегнулась ремнем безопасности, у нее были все шансы остаться в живых.

​

Также затронул Ричард вопрос, который долгие годы поднимался в прессе. Журналисты предполагали, что Диана была беременна, а аварию подстроили, дабы избежать позора британской монархии. Мужчина эти предположения отметает. Он отмечает, что данное освидетельствование проводил его коллега и, по словам специалиста, никаких признаков беременности у принцессы не было.