Британский судмедэксперт опубликовал новые подробности смерти принцессы Дианы
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В Великобритании вышла книга Ричарда Шепарда «Неестественные причины. Записки судмедэксперта». В ней специалист рассказывает о своей практике. Среди описаний сложных и интересных случаев имеется и смерть принцессы Дианы. В разделе, посвященном ей, автор описывает аварию в подробностях и поясняет, можно ли было избежать летального исхода.
Как и было известно ранее, в разбившийся в тоннеле машине находились: принцесса Диана, Доди Аль-Файед, его водитель и телохранитель. Из-за сильного лобового столкновения мужчины погибли сразу, а принцесса к моменту прибытия скорой находилась в сознании. Более того, она могла разговаривать с врачами скорой помощи и чувствовала себя относительно хорошо.
По дороге в клинику ей стало хуже. Диана потеряла сознание. Врачи успели доставить ее на операционный стол и пытались реанимировать, но уже было поздно. Женщина потеряла много крови.
Причиной смерти стал довольно-таки редкий случай: внутри легких женщины произошел разрыв вены. В плане диагностики это сложная травма, поскольку кровь вытекает медленно и человек чувствует себя относительно нормально. К моменту значительной кровопотери он начинает терять сознание, и врачи уже мало что могут предпринять. Ричард отмечает, что за всю его судебно-медицинскую практику это был единственный случай.
Также мужчина пояснил, что разрыв внутри легкого произошел из-за сильного удара. Если бы машина ехала на меньшей скорости или сама принцесса, сидя на заднем кресле, пристегнулась ремнем безопасности, у нее были все шансы остаться в живых.
Также затронул Ричард вопрос, который долгие годы поднимался в прессе. Журналисты предполагали, что Диана была беременна, а аварию подстроили, дабы избежать позора британской монархии. Мужчина эти предположения отметает. Он отмечает, что данное освидетельствование проводил его коллега и, по словам специалиста, никаких признаков беременности у принцессы не было.
Краткая информация о Принцессе Диане
Имя: Принцесса Диана
День рождения: 01.07.1961
Годы жизни: 57 лет
Дата смерти: 31.08.1997
Место захоронения: Великобритания, Нортгемптоншир, семейное поместье Спенсеров «Элторп», на уединённом острове
Причина смерти: ДТП
Место рождения: г. Сандрингем, Великобритания
Рост: 178 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: принцесса Уэльская
Фотографии
Фотографии
А вы пристегиваетесь, когда ездите в автомобиле? 5
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1505 / 12.03.19 19:42Да, хотя знаю случаи, в которых это не панацея. Уже не раз видел аварии, когда пассажиры вылетали из машины в момент удара и это, как ни странно, спасло им жизнь.
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Яна МСК / 12.03.19 16:08Почему 57 лет жизни?...
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Ирэн / 12.03.19 16:31Давно обращаю на это внимание редакции, они и Жанне Фриске написали возраст, как будто она жива до сих пор, еще там кому-то, Диане вот, фотки выставляют - пишут про Королеву, фотка не ее, пишут про Головина, фотка не его... До сих пор ничего не поправлено
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Алена / 12.03.19 12:49Если бы да кабы. Хотя такое заключение намного интересней читать, чем очередные сплетни про теорию заговора.