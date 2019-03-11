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Умер актер Джед Аллан, сыгравший СиСи в «Санта-Барбаре»


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Актер Джед Аллан знаком большей части населения постсоветского пространства. Столь широкую популярность принесла ему роль СиСи Кэпвелла в теленовелле «Санта-Барбара». Сериал в девяностые годы транслировали во всех странах бывшего Советского Союза. В то время за судьбой СиСи следили сотни тысяч зрителей, для которых подобные многосерийные истории были еще в диковинку. Из жизни Джед ушел в возрасте 84 года. Не стало актера 9 марта. О смерти мужчины сообщил сын Рик.

По словам близкого родственника, актер скончался по естественным причинам в стенах своего дома в Калифорнии. В последнее время рядом с ним находилась вся семья: сыновья, невестки и внуки.

Жены рядом не было. Она скончалась еще в 2001 году. С Тоби актер прожил долгих 50 лет. Похоронив любимую супругу, нового счастья для себя Джед искать не стал. Свое внимание Аллан направил на троих сыновей и шестерых внуков.

Роль в сериале «Санта-Барбара» стала для Джеда знаковой в карьере. Известен мужчина и поклонникам других, не менее популярных телехитов эпохи 90-х: молодежной истории «Беверли Хиллз, 90210», сериала«CSI: Майами», а также многосерийной ленты «Коломбо».


1 Не нравится 0 Нравится 11.03.2019 Теги: Джед Аллан

А вы помните Джеда в роли СиСи? 2  

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  • Ника, Ялта / 11.03.19 13:18
    -
    0
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    9 марта в этом году прямо черным днем календаря стало. Смерть за смертью и все известные. Жаль.
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  • Марк / 11.03.19 11:37
    -
    1
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    Самое интересное, что не помню его и сериал не помню, но перед глазами при упоминании названия мыла стоит эта заставка с арками. Ах, да! Еще имя Сиси в детстве звучало у нас часто. Всегда казалось смешным каким-то.
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