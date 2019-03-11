Аналитики назвали пятерку самых богатых актеров России

Аналитики получили официальные данные о доходах актеров за прошлый год и составили рейтинг. Первую пятерку возглавил Дмитрий Нагиев. В число самых богатых артистов российского кино мужчина попал еще 4 года назад, и с тех пор он является завсегдатаем списка лидеров. Из года в год доходы его только растут.

Дмитрий Нагиев

Исходя из суммы годового заработка, эксперты подсчитали, что в день актер зарабатывает примерно по 500 тысяч рублей. Напомним, что мужчина постоянно задействован в съемках кино и телесериалов. Также он работает ведущим популярного проекта «Голос» и является лицом известного мобильного оператора. Свое нахождение на пике популярности Дмитрию удается успешно превращать в доходы.

Федор Бондарчук

Вторым после Дмитрия является Федор Бондарчук. Несмотря на то, что мужчина все еще снимается в кино и телесериалах, большую часть доходов ему приносит режиссерское поприще. По словам аналитиков, Федору удается создавать амбициозные проекты с большим бюджетом, которые успешно окупаются в прокате.

Светлана Ходченкова

Тройку лидеров замыкает единственная среди лидеров женщина – Светлана Ходченкова. 33-летняя актриса сейчас востребована. Режиссеры охотно приглашают ее на съемки, а график Светланы расписан на многие месяцы вперед.

Владимир Машков

На четвертом месте находится Владимир Машков. Настолько медийным лицом как Нагиев, он не является и зарабатывает в три раза меньше. За 2018 год ему удалось пополнить свой бюджет на 1 млн. долларов.

Данила Козловский

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Замыкает пятерку Данила Козловский. Согласно официальным сведениям, его доход за прошлый год составил 900 тысяч долларов.