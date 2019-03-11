Аналитики назвали пятерку самых богатых актеров России
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Аналитики получили официальные данные о доходах актеров за прошлый год и составили рейтинг. Первую пятерку возглавил Дмитрий Нагиев. В число самых богатых артистов российского кино мужчина попал еще 4 года назад, и с тех пор он является завсегдатаем списка лидеров. Из года в год доходы его только растут.
Дмитрий Нагиев
Исходя из суммы годового заработка, эксперты подсчитали, что в день актер зарабатывает примерно по 500 тысяч рублей. Напомним, что мужчина постоянно задействован в съемках кино и телесериалов. Также он работает ведущим популярного проекта «Голос» и является лицом известного мобильного оператора. Свое нахождение на пике популярности Дмитрию удается успешно превращать в доходы.
Федор Бондарчук
Вторым после Дмитрия является Федор Бондарчук. Несмотря на то, что мужчина все еще снимается в кино и телесериалах, большую часть доходов ему приносит режиссерское поприще. По словам аналитиков, Федору удается создавать амбициозные проекты с большим бюджетом, которые успешно окупаются в прокате.
Светлана Ходченкова
Тройку лидеров замыкает единственная среди лидеров женщина – Светлана Ходченкова. 33-летняя актриса сейчас востребована. Режиссеры охотно приглашают ее на съемки, а график Светланы расписан на многие месяцы вперед.
Владимир Машков
На четвертом месте находится Владимир Машков. Настолько медийным лицом как Нагиев, он не является и зарабатывает в три раза меньше. За 2018 год ему удалось пополнить свой бюджет на 1 млн. долларов.
Данила Козловский
Замыкает пятерку Данила Козловский. Согласно официальным сведениям, его доход за прошлый год составил 900 тысяч долларов.
Краткая информация о Дмитрии Нагиеве
Имя: Дмитрий Нагиев
Отчество: Владимирович
День рождения: 04.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 177 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актер театра и кино, шоумен