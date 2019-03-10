Топ неверных жен. Звезды, которые изменяли своим мужьям

Скандал с семейной парой Собчак и Виторгана длился три месяца. Когда в сети стало появляться все больше насмешек в сторону обманутого мужа, якобы продолжающего терпеть измены, все завершилось признанием супругов о расставании. Мы решили вспомнить, в каких парах развод стал громом среди ясного неба и как дамы объясняли свои адюльтеры.

Екатерина Трофимова и Владимир Кузьмин

Разница в возрасте между музыкантом и его на данный момент бывшей супругой составляет больше 25 лет. Вместе они прожили 17 лет. Все было хорошо до тех пор, пока в сети не появились публикации, по фото к которым видно, что Катя стала проводить время с другим мужчиной.

В паре вспыхнул скандал, через время супруги объявили о примирении, но наладить отношения им так и не удалось. Летом прошлого года пара развелась.

Кэти Топурия и Лев Гейхман

Пара Льва и Кэти смотрелась роскошно. Этот брак казался идиллией: успешная и красивая мама, интересный папа и миловидная дочка с кудряшками. Увы, рождение ребенка узы влюбленных не скрепило. Когда журналисты стали замечать дочь Кэти на прогулках только с папой, поползли слухи о разладе. Они оказались правдой.

Причиной разрыва стал роман солистки «А-студио» с Гуфом. Вначале любовники отрицали факт связи, но после развода стали смело публиковать совместные снимки в сетях. Союз долгим не был. Гуф изменил Кэти и она разорвала с ним отношения.

Юлия Началова и Евгений Алдонин

Измену Юлии пользователи сети обсуждали охотно. Певица поступила самым некрасивым образом. Улетев в Америку по работе, она закрутила роман с хоккеистом Фроловым. Муж узнал об этом из публикаций в СМИ, которые подтверждались фотографиями, на которых парочка целовалась.

Муж и жена пытались сохранить брак ради ребенка, но ничего не вышло. С Фроловым Юлия стала жить сразу после развода с Алдониным, но и эти отношения были недолгими. Через пять лет каждый из них пошел своей дорогой.

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

История актрисы с мировой славой достойна внимания авторов романов. Элизабет со своим пятым мужем познакомилась на съемках «Клеопатры». Искра между ними пробежала и это почувствовали оба, но актриса старалась держаться от Ричарда на расстоянии. Ее официальный на тот моменты супруг, Эдди Фишер, ради Тейлор бросил семью. Пережить еще один громкий бракоразводный процесс спустя всего три года женщина была не готова, но страсти взяли свое.

Кстати, за Ричардом она была замужем дважды.

Хайди Клум и Сил

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Заявление о разводе певца и модели стало неожиданностью для поклонников знаменитостей. Когда журналисты пытались узнать о причине разрыва, Хайди молчала. Сил оказался более разговорчивым. Мужчина пояснил, что жена изменила ему с телохранителем. К этому факту исполнитель отнесся презрительно.

Хайди его слова отрицала, но сразу после развода представила телохранителя в качестве своего молодого человека, а прессе заявила, что их отношения начались уже после расставания с Силом.