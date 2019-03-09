Умер Владимир Этуш

После очередной госпитализации перестало биться сердце легендарного советского актера. В мае он бы праздновал 97-летие. О смерти великого артиста сообщила дочь, новость подтвердили и в Театре им. Вахтангова.

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Международный женский день был омрачен грустным известием – известного артиста госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Владимир Абрамович, учитывая свой почтенный возраст, уже неоднократно боролся за свою жизнь. К примеру, в конце прошлой весны итальянский отдых театрального педагога был прерван из-за проблем со здоровьем. Тогда художественного руководителя Театрального института им. Щукина госпитализировали в российской столице и к счастью, все обошлось.

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В конце осени 2018 года Владимир Этуш жаловался на плохое самочувствие. Тогда народный артист Советского Союза должен был выступить в рамках спектакля «Бенефис», но его перенесли. Незадолго до Нового года герой фильмов Леонида Гайдая неожиданно вернулся на сцену. К огромному сожалению, на этот раз великий актер ушел из жизни. Это произошло сегодня, приблизительно в полдень. Дочь Владимира Абрамовича сообщила, что причиной смерти стала остановка сердца.

В 2016 году, когда умер Владимир Зельдин, к герою «Кавказской пленницы» перешел статус старейшего действующего народного артиста Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны сражался за освобождения Кавказа, Ростова и ряда населенных пунктов Украинской ССР. Театральная карьера Владимира Этуша длилась 75 лет. На его счету роли в 36 фильмах и двух десятках телеспектаклей.