Умер Владимир Этуш
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После очередной госпитализации перестало биться сердце легендарного советского актера. В мае он бы праздновал 97-летие. О смерти великого артиста сообщила дочь, новость подтвердили и в Театре им. Вахтангова.
Международный женский день был омрачен грустным известием – известного артиста госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Владимир Абрамович, учитывая свой почтенный возраст, уже неоднократно боролся за свою жизнь. К примеру, в конце прошлой весны итальянский отдых театрального педагога был прерван из-за проблем со здоровьем. Тогда художественного руководителя Театрального института им. Щукина госпитализировали в российской столице и к счастью, все обошлось.
В конце осени 2018 года Владимир Этуш жаловался на плохое самочувствие. Тогда народный артист Советского Союза должен был выступить в рамках спектакля «Бенефис», но его перенесли. Незадолго до Нового года герой фильмов Леонида Гайдая неожиданно вернулся на сцену. К огромному сожалению, на этот раз великий актер ушел из жизни. Это произошло сегодня, приблизительно в полдень. Дочь Владимира Абрамовича сообщила, что причиной смерти стала остановка сердца.
В 2016 году, когда умер Владимир Зельдин, к герою «Кавказской пленницы» перешел статус старейшего действующего народного артиста Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны сражался за освобождения Кавказа, Ростова и ряда населенных пунктов Украинской ССР. Театральная карьера Владимира Этуша длилась 75 лет. На его счету роли в 36 фильмах и двух десятках телеспектаклей.
Краткая информация о Владимире Этуше
Имя: Владимир Этуш
Отчество: Абрамович
День рождения: 06.05.1922
Возраст: 96 лет
Место рождения: Москва
Рост: 175 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: актер, педагог
Какой ролью запомнился для Вас Владимир Абрамович? 3
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Екатерина / 09.03.19 14:52Иженер Брунс в «12 стульях» и зубной врач Шпак из «Ивана Васильевича…». Фильмы с его участием можно смотреть бесконечно и каждый раз улыбка не будет сходить с лица. Великий актер, потрясающее воплощение образов и огромная театральная жизнь, которая началась еще после того, как Владимира Абрамовича комиссовали в связи с ранением на войне. Навсегда в нашей памяти!
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Света / 09.03.19 14:51Конечно же это товарищ Саахов из «Кавказской пленницы». Так грустно от мысли, что с каждым годом таких выдающихся артистов становится все меньше… Светлая память.