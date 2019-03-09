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Умер Владимир Этуш


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После очередной госпитализации перестало биться сердце легендарного советского актера. В мае он бы праздновал 97-летие. О смерти великого артиста сообщила дочь, новость подтвердили и в Театре им. Вахтангова.

Международный женский день был омрачен грустным известием – известного артиста госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Владимир Абрамович, учитывая свой почтенный возраст, уже неоднократно боролся за свою жизнь. К примеру, в конце прошлой весны итальянский отдых театрального педагога был прерван из-за проблем со здоровьем. Тогда художественного руководителя Театрального института им. Щукина госпитализировали в российской столице и к счастью, все обошлось.

В конце осени 2018 года Владимир Этуш жаловался на плохое самочувствие. Тогда народный артист Советского Союза должен был выступить в рамках спектакля «Бенефис», но его перенесли. Незадолго до Нового года герой фильмов Леонида Гайдая неожиданно вернулся на сцену. К огромному сожалению, на этот раз великий актер ушел из жизни. Это произошло сегодня, приблизительно в полдень. Дочь Владимира Абрамовича сообщила, что причиной смерти стала остановка сердца.

В 2016 году, когда умер Владимир Зельдин, к герою «Кавказской пленницы» перешел статус старейшего действующего народного артиста Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны сражался за освобождения Кавказа, Ростова и ряда населенных пунктов Украинской ССР. Театральная карьера Владимира Этуша длилась 75 лет. На его счету роли в 36 фильмах и двух десятках телеспектаклей.

Краткая информация о Владимире Этуше

Имя: Владимир Этуш

Отчество: Абрамович

День рождения: 06.05.1922

Возраст: 96 лет

Место рождения: Москва

Рост: 175 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: актер, педагог



0 Не нравится 0 Нравится 09.03.2019 Теги: Владимир Этуш

Какой ролью запомнился для Вас Владимир Абрамович? 3  

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  • КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ / 09.03.19 14:53
    -
    -1
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  • Екатерина / 09.03.19 14:52
    -
    1
    +
    Иженер Брунс в «12 стульях» и зубной врач Шпак из «Ивана Васильевича…». Фильмы с его участием можно смотреть бесконечно и каждый раз улыбка не будет сходить с лица. Великий актер, потрясающее воплощение образов и огромная театральная жизнь, которая началась еще после того, как Владимира Абрамовича комиссовали в связи с ранением на войне. Навсегда в нашей памяти!
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  • Света / 09.03.19 14:51
    -
    2
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    Конечно же это товарищ Саахов из «Кавказской пленницы». Так грустно от мысли, что с каждым годом таких выдающихся артистов становится все меньше… Светлая память.
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