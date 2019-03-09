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Ксения Собчак и Максим Виторган официально заявили о разрыве отношений


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На протяжении 3 месяцев вокруг пары Ксении Собчак и Максима Виторгана ходило множество слухов. Было известно, что много времени телеведущая стала проводить в обществе Константина Богомолова. Ее обвиняли в измене. Никто из участников троицы не давал никаких комментариев относительно ситуации, но на днях муж и жена прервали молчание.

Практически одновременно в их аккаунтах инстаграм появились заметки о том, что они уже давно не живут вместе. И Ксения, и Максим уточнили, что им удалось сохранить дружеские отношения. Они вместе продолжают растить и воспитывать общего сына, и громким бракоразводным процессом с разделом имущества радовать публику не собираются.

Все еще оставаясь супругами на бумагах, мужчина и женщина живут отдельно друг от друга. У каждого из них своя личная жизнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к заявлению пары. Одни отметили, что не понимают, зачем нужно было скрывать этот факт. Оба супруга за время скандальных публикаций успели подпортить друг другу репутацию. Другие обрадовались, что Максиму и Ксении удалось сохранить нормальные отношения ради Платона. Нашлись и скептики, вспомнившие, что Ксения темнила и не отвечала на прямые вопросы об их отношениях, Максим дрался с Богомоловым и публиковал в сети ролики-опровержения, создавая видимость, что в их паре все хорошо.

Исходя из этого, подписчики сделали вывод, что все это время пара пыталась разобраться в происходящем. И только, когда страсти более или менее улеглись, решили сказать, что они не вместе якобы уже давно.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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0 Не нравится 0 Нравится 09.03.2019 Теги: Ксения Собчак

А вы предполагали, что разлад в паре произошел по-настоящему? 1  

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