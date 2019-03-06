Серов считает, что его бывшая любовница забеременела обманом
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Александр Серов в последнее время стал завсегдатаем различных скандальных шоу. Однако в куче подтасованных и сомнительных фактов он рассказал еще об одной пикантной истории из его биографии. Воспоминаниями он поделился со зрителями в рамках телепередачи «Основано на реальных событиях».
Певец рассказал, что в молодости у него была связь с Валентиной Аришиной. Поэтесса стала любовницей артиста в 19 лет. По ее собственному признанию, не влюбиться в него, она не могла. В юности Валентина с открытым ртом смотрела на известного исполнителя и не могла нарадоваться тому, что ее мечта быть с ним рядом сбылась. Данные о том, что у них были интимные отношения, подтвердила и поэтесса, и сам артист. Но, если Валентина вспоминает это время с благодарностью, Александр Серов настроен скептически.
Певец считает, что девушка его совсем не любила, а использовала. Он отметил, что не смог устоять перед юной нимфой с хорошо сложенным телом, а Аришина, соблазнив его и притупив недоверие, собрала семя в пробирку, которую всегда носила с собой.
Другого способа, как девушка могла бы забеременеть, Александр не представляет. При этом он признает, что сразу о своей беременности пассия не сказала. О том, что у него появилась дочь, Серов узнал спустя 8 лет после ее рождения. Встретившись с артистом, поэтесса показала фотографию девочки, и Александр признал ее без каких-либо тестов.
Интересно, что дочь в дальнейшем встреч с ним не искала. Напротив, она заявляла, что не желает иметь с мужчиной ничего общего.
Краткая информация об Александре Серове
Имя: Александр Серов
Отчество: Николаевич
День рождения: 24.03.1954
Возраст: 64 года
Место рождения: с. Ковалевка, Украина
Рост: 175 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певец, композитор
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1234 / 06.03.19 17:46Маразм у мужика, так в грязи свой хороший образ извазюкать – это еще постараться надо Красивей всего выглядит дочь, мать ее тоже красиво поступила. Не думаю, что там были какие-то пробирки.
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Диана М. / 06.03.19 12:51Боже! Как он грубо выражается! «Всосала»?! Это вообще откуда? Разве это достойно звания заслуженного артиста?