Серов считает, что его бывшая любовница забеременела обманом

Александр Серов в последнее время стал завсегдатаем различных скандальных шоу. Однако в куче подтасованных и сомнительных фактов он рассказал еще об одной пикантной истории из его биографии. Воспоминаниями он поделился со зрителями в рамках телепередачи «Основано на реальных событиях».

Певец рассказал, что в молодости у него была связь с Валентиной Аришиной. Поэтесса стала любовницей артиста в 19 лет. По ее собственному признанию, не влюбиться в него, она не могла. В юности Валентина с открытым ртом смотрела на известного исполнителя и не могла нарадоваться тому, что ее мечта быть с ним рядом сбылась. Данные о том, что у них были интимные отношения, подтвердила и поэтесса, и сам артист. Но, если Валентина вспоминает это время с благодарностью, Александр Серов настроен скептически.

Певец считает, что девушка его совсем не любила, а использовала. Он отметил, что не смог устоять перед юной нимфой с хорошо сложенным телом, а Аришина, соблазнив его и притупив недоверие, собрала семя в пробирку, которую всегда носила с собой.

Другого способа, как девушка могла бы забеременеть, Александр не представляет. При этом он признает, что сразу о своей беременности пассия не сказала. О том, что у него появилась дочь, Серов узнал спустя 8 лет после ее рождения. Встретившись с артистом, поэтесса показала фотографию девочки, и Александр признал ее без каких-либо тестов.

Интересно, что дочь в дальнейшем встреч с ним не искала. Напротив, она заявляла, что не желает иметь с мужчиной ничего общего.