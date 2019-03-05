Бывшая жена Александра Серова откровенно рассказала об их семейной жизни

Имя Александра Серова в последнее время не сходит с первых полос новостных лент. Внебрачная дочь, громкая история с экс-участницей "Дома-2" Дарьей Друзьяк, суды - вот лишь малая часть того, с чем известный исполнитель столкнулся только за прошедшие полгода. А теперь откровенное интервью о нем решила дать и бывшая жена Елена. Женщина поделилась некоторыми действительно скандальными подробностями их совместной жизни.

Елена Стебенева - единственная законная жена Александра, с которой он пробыл в отношениях 18 лет. Однако, мало кто знает, что ещё до того, как Серов и Стебенева расписались, в их жизни произошла настоящая драма - потеря ребенка. Девочка, родившаяся без одной руки, прожила всего несколько дней и умерла от порока сердца. Как признаются друзья Александра, по сей день, эти воспоминания являются для него самыми горькими и болезненными. Но даже после такой трагедии Александр и Елена смогли остаться вместе, ведь между ними была настоящая любовь. А спустя время они официально поженились.

К сожалению, этот брак крепким не оказался. Ведь популярность певца была настолько ошеломляющей, что вокруг него постоянно были другие женщины. И Елена это знала. Впрочем, в 1993 году она, не смотря ни на что, родила ему еще одну дочь - Мишель. Александр в девочке не чаял души, но при этом их отношения с Еленой становились всё более напряженными. И однажды, когда Серов привел в дом очередную любовницу, законная супруга не выдержала и закатила скандал, результатом которого стало жестокое избиение. До сих пор Стебенева с содроганием вспоминает сильнейшие удары по голове, сломанный нос и огромное количество крови.

Развелись Серов и Стебенева в 2011 году. Но до сих пор Елена никак не может простить бывшему мужу публичного позора. Ей непонятно, зачем он много раз ходил на телевидение и рассказывал о ней и их совместной жизни какие-то нелицеприятные вещи. Тем не менее Елена по-прежнему называет Александра родным человеком и несмотря на всё плохое, что между ними было, относится к нему с теплотой.