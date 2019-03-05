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Бывшая жена Александра Серова откровенно рассказала об их семейной жизни


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Имя Александра Серова в последнее время не сходит с первых полос новостных лент. Внебрачная дочь, громкая история с экс-участницей "Дома-2" Дарьей Друзьяк, суды - вот лишь малая часть того, с чем известный исполнитель столкнулся только за прошедшие полгода. А теперь откровенное интервью о нем решила дать и бывшая жена Елена. Женщина поделилась некоторыми действительно скандальными подробностями их совместной жизни.

Елена Стебенева - единственная законная жена Александра, с которой он пробыл в отношениях 18 лет. Однако, мало кто знает, что ещё до того, как Серов и Стебенева расписались, в их жизни произошла настоящая драма - потеря ребенка. Девочка, родившаяся без одной руки, прожила всего несколько дней и умерла от порока сердца. Как признаются друзья Александра, по сей день, эти воспоминания являются для него самыми горькими и болезненными. Но даже после такой трагедии Александр и Елена смогли остаться вместе, ведь между ними была настоящая любовь. А спустя время они официально поженились.

К сожалению, этот брак крепким не оказался. Ведь популярность певца была настолько ошеломляющей, что вокруг него постоянно были другие женщины. И Елена это знала. Впрочем, в 1993 году она, не смотря ни на что, родила ему еще одну дочь - Мишель. Александр в девочке не чаял души, но при этом их отношения с Еленой становились всё более напряженными. И однажды, когда Серов привел в дом очередную любовницу, законная супруга не выдержала и закатила скандал, результатом которого стало жестокое избиение. До сих пор Стебенева с содроганием вспоминает сильнейшие удары по голове, сломанный нос и огромное количество крови.

Развелись Серов и Стебенева в 2011 году. Но до сих пор Елена никак не может простить бывшему мужу публичного позора. Ей непонятно, зачем он много раз ходил на телевидение и рассказывал о ней и их совместной жизни какие-то нелицеприятные вещи. Тем не менее Елена по-прежнему называет Александра родным человеком и несмотря на всё плохое, что между ними было, относится к нему с теплотой.

Краткая информация об Александре Серове

Имя: Александр Серов

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.03.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: с. Ковалевка, Украина

Рост: 175 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певец, композитор

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2 Не нравится 0 Нравится 05.03.2019 Теги: Александр Серов

А что вы думаете об Александре Серове? 3  

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  • Лада / 06.03.19 09:26
    -
    1
    +
    Вот цена всем его романтическим песенкам. Я одна не понимаю, как можно с теплотой его вспоминать после такого?)
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  • ПалЫвна / 05.03.19 20:36
    -
    2
    +
    Никогда мне не нравился. Высокомерный тип. А сейчас, так вообще производит отталкивающее впечатление. И хватит уже снимать про него хвалебные передачи. Расскажите лучше о каких-нибудь по-настоящему достойных людях. А Серов просто былую славу возродить пытается, вот и ходит на тв как к себе домой. Надоел!
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  • N. / 05.03.19 19:49
    -
    5
    +
    Его бывшая жена только лишний раз доказала что весь этот романтический образ не больше чем показуха. В жизни же Серов оказался очень жестоким и не очень порядочным человеком. Извините, но изменять жене, бить ее, обманывать, клеветать, откровенно насмехаться - все это перечеркивает его достоинства, как артиста.
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