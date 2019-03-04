Божена Рынска перенесла клиническую смерть после кончины мужа

Совсем недавно стало известно о том, что Божена Рынска попала в Испании в больницу. Все уверены - светская львица тяжело переживает потерю безвременно ушедшего супруга. Однако, в действительности всё оказалось гораздо трагичнее, ведь женщина перенесла клиническую смерть.

Напомним, что несколько дней назад супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством. Его жена уверена, что он не выдержал стресса из-за судов с бывшей супругой Еленой Пивоваровой, которая оклеветала его и обвинила в растрате 60 000 долларов.Трагическое событие произошло в Испании на их семейной вилле в городке Сотогранде 25 февраля.

С этих самых пор Божена никак не может прийти в себя. Как утверждают СМИ, возможно, именно это и послужило толчком для резкого ухудшения здоровья, повлекшего за собой клиническую смерть. Впрочем, кризис остался позади, и девушка даже связалась со своими подписчиками в одной из социальных сетей. Правда, в своем откровении она не стала вдаваться в подробности произошедшего или рассказывать о своём самочувствии, а лишь написала, что разочарована случившимся. И все только потому, что "там за чертой ничего нет". Оказывается, Божена всерьёз надеялась увидеть любимого мужчину в другом мире. Но по возвращению в реальность она с грустью отметила, что надежда на встречу с теми, по кому тоскуешь здесь - это всего лишь "самоутешение и выдумки".

Бьет тревогу из-за эмоционального и физического состояния журналистки и ее близкая родственница. Так, некая Нина Костикова обратилась через Facebook ко всем подписчикам Божены и сообщила, что Рынска несколько дней вообще не встает с постели, так что нет возможности даже отвезти ее в аэропорт. Впрочем, светская львица возвращаться в Россию и не торопится, ведь она сама призналась в том, что боится столкнуться на родине с осуждением и травлей.