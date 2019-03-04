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Божена Рынска перенесла клиническую смерть после кончины мужа


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Совсем недавно стало известно о том, что Божена Рынска попала в Испании в больницу. Все уверены - светская львица тяжело переживает потерю безвременно ушедшего супруга. Однако, в действительности всё оказалось гораздо трагичнее, ведь женщина перенесла клиническую смерть.

Напомним, что несколько дней назад супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством. Его жена уверена, что он не выдержал стресса из-за судов с бывшей супругой Еленой Пивоваровой, которая оклеветала его и обвинила в растрате 60 000 долларов.Трагическое событие произошло в Испании на их семейной вилле в городке Сотогранде 25 февраля.

С этих самых пор Божена никак не может прийти в себя. Как утверждают СМИ, возможно, именно это и послужило толчком для резкого ухудшения здоровья, повлекшего за собой клиническую смерть. Впрочем, кризис остался позади, и девушка даже связалась со своими подписчиками в одной из социальных сетей. Правда, в своем откровении она не стала вдаваться в подробности произошедшего или рассказывать о своём самочувствии, а лишь написала, что разочарована случившимся. И все только потому, что "там за чертой ничего нет". Оказывается, Божена всерьёз надеялась увидеть любимого мужчину в другом мире. Но по возвращению в реальность она с грустью отметила, что надежда на встречу с теми, по кому тоскуешь здесь - это всего лишь "самоутешение и выдумки".

Бьет тревогу из-за эмоционального и физического состояния журналистки и ее близкая родственница. Так, некая Нина Костикова обратилась через Facebook ко всем подписчикам Божены и сообщила, что Рынска несколько дней вообще не встает с постели, так что нет возможности даже отвезти ее в аэропорт. Впрочем, светская львица возвращаться в Россию и не торопится, ведь она сама призналась в том, что боится столкнуться на родине с осуждением и травлей.

Краткая информация о Божене Рынске

Имя: Божена Рынска

Отчество: Львовна

День рождения: 20.01.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 62 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: журналистка, писательница, блогер

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0 Не нравится 0 Нравится 04.03.2019 Теги: Божена Рынска

А что вы думаете о произошедшем с Боженой Рынска? 5  

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  • Гала / 05.03.19 07:19
    -
    0
    +
    богатые тоже плачут(((
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  • Полунощница / 05.03.19 04:12
    -
    6
    +
    Я тоже не верю ни в какую клиническую смерть у нее. Она просто боится возвращаться в Россию, вот и вся история. Люди, которые действительно чудом возвращались с того света, не кидались сразу в социальные сети заметки писать. Ведь это целое потрясение для человека. А тут как-то все показушно. И самолет они еще какой-то ищут, чтобы ее перевести, только куда, непонятно. Наверное, подальше от нашей страны.
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  • Елена / 05.03.19 02:56
    -
    1
    +
    Не знаю, чем так провинилась Божена перед нашим обществом (я просто не слежу за политическими и криминальными новостями), но по-человечески мне ее жалко. Потерять любимого человека всегда тяжело.
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  • Лера / 04.03.19 23:47
    -
    4
    +
    Лично я думаю, что нельзя верить ни единому ее слову.
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    • Мари / 05.03.19 00:20
      -
      2
      +
      Ну почему? Точно можно верить в то, что она боится возвращаться в Россию. Думаю, отсюда и новость про клиническую смерть, и невозможность подняться с кровать.
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