Жена Игоря Николаева не боится публиковать снимки без фотошопа

С самого начала романа Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой поклонники артиста рассматривали женщину буквально под лупой. Первое время ее постоянно сравнивали с бывшей любовью композитора Натальей Королевой, но постепенно делать это перестали. Правда, критики в адрес внешности Юлии меньше не стало.

Жену певца это волнует не особо. Она открыто говорит о проблемах насущных и без стеснения публикует свои фотографии, не применяя фотошоп.

Одна из последних публикаций сильно удивила фолловеров. Оказалось, что супруга Игоря тщательно подбирает одежду, скрывая недостатки своей фигуры. Как призналась Юлия, после родов она поправилась, и прийти в прежнюю форму не успела.

Впрочем, фанатичного стремления срочно вернуть себе точеную талию, у женщины также нет. Она считает, что в жизни важно правильно расставлять приоритеты и делать все планомерно, радуясь даже небольшим успехам.

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Подписчики, внимательно изучившие снимок, смогли увидеть, что Юлия на самом деле сильно поправилась. Лишних килограммов добавило ей и платье. Яркий наряд с блестящими, разноцветными пайетками не украсил фигуру.

Нашлись и критики, которые не понимают, что такого особенного нашел в женщине Николаев. Отвечать на подобные реплики Проскурякова не стала.