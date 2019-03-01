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У Александра Маршала падает зрение. Врачи настаивают на операции


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61-летний Александр Маршал испытывает немало проблем со здоровьем. Журналисты уже писали ранее об операции артиста на позвоночнике. Межпозвоночная грыжа привела к тому, что у певца стали отниматься ноги. Восстанавливаться после перенесенного вмешательства ему пришлось долго. Сейчас уже другой врач настаивает на срочной операции. Причина тому – стремительно падающее зрение артиста.

По словам самого Александра, проблемы со зрением были у него уже давно. Причиной тому стал постоянно бьющий в глаза свет софитов, а также использование лазеров во время концертов.

Находясь на сцене, мужчина периодически испытывал сильные боли и рези. Зрение ухудшалось постепенно. Сейчас он видит достаточно плохо и большую часть времени ходит в очках. Врач пояснил исполнителю, что современные методы лечения позволяют восстанавливать зрение практически безболезненно, но на стол к специалисту он все равно не спешит.

Маршал поясняет, что ему в любом случае потребуется время на восстановление, к тому же после подобных вмешательств полеты на определенный период запрещены. Сейчас его график очень плотный. Позволить себе выпасть на несколько недель, певец не может.

Краткая информация об Александре Маршале

Имя: Александр Маршал

Отчество: Витальевич

День рождения: 07.06.1957

Возраст: 61 год

Место рождения: ст. Кореновская, Краснодарский край

Рост: 193 см

Вес: 92 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: рок-музыкант, певец, автор песен

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0 Не нравится 1 Нравится 01.03.2019 Теги: Александр Маршал

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