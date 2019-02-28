СМИ обсуждают внешность 59-летнего Харатьяна
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После концерта, посвященного Дню защитника Отечества, ленту инстаграм заполонили фотографии звезд кино и шоу-бизнеса, сделанные на сцене и за кулисами. С коллегами по цеху был запечатлен и Дмитрий Харатьян. В январе популярному «Гардемарину» исполнилось 59 лет. В последние годы его внешность заметно изменилась.
Артист немного поправился, мимические морщины стали выраженными, а волосы поредели. Именно эти моменты стали отмечать журналисты, приписывая подобные замечания и сопутствующее им разочарование поклонникам Дмитрия.
Примечательно, что пользователи сети считают совершенно иначе. К публикациям со снимками Харатьяна они оставляют только положительные комментарии.
«Он шикарно выглядит для своего возраста. Люблю этого актера, он чудесный», «Да? А мне кажется он в отличной форме! Очень талантливый и харизматичный актер!».
Напомним, что долгое время журналисты называли Дмитрия «вечно молодым Гардемарином». По мнению представителей СМИ, с годами он не менялся и даже хорошел.
Харатьян долгое время оставался в одном и том же весе, на протяжении всей жизни он не изменял своему имиджу, а прибавляющиеся с годами мимические морщины никак не портили его внешность.
Очевидно, разочарование самих журналистов связано с тем, что годы все-таки взяли свое.
Краткая информация о Дмитрии Харатьяне
Имя: Дмитрий Харатьян
Отчество: Вадимович
День рождения: 21.01.1960
Возраст: 59 лет
Место рождения: г. Алмалык, Ташкентская область, Узбекская ССР
Рост: 175 см
Вес: 74 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актёр театра и кино, телеведущий, продюсер