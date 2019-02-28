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СМИ обсуждают внешность 59-летнего Харатьяна


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После концерта, посвященного Дню защитника Отечества, ленту инстаграм заполонили фотографии звезд кино и шоу-бизнеса, сделанные на сцене и за кулисами. С коллегами по цеху был запечатлен и Дмитрий Харатьян. В январе популярному «Гардемарину» исполнилось 59 лет. В последние годы его внешность заметно изменилась.

Артист немного поправился, мимические морщины стали выраженными, а волосы поредели. Именно эти моменты стали отмечать журналисты, приписывая подобные замечания и сопутствующее им разочарование поклонникам Дмитрия.

Примечательно, что пользователи сети считают совершенно иначе. К публикациям со снимками Харатьяна они оставляют только положительные комментарии.

«Он шикарно выглядит для своего возраста. Люблю этого актера, он чудесный», «Да? А мне кажется он в отличной форме! Очень талантливый и харизматичный актер!».

Напомним, что долгое время журналисты называли Дмитрия «вечно молодым Гардемарином». По мнению представителей СМИ, с годами он не менялся и даже хорошел.

Харатьян долгое время оставался в одном и том же весе, на протяжении всей жизни он не изменял своему имиджу, а прибавляющиеся с годами мимические морщины никак не портили его внешность.

Очевидно, разочарование самих журналистов связано с тем, что годы все-таки взяли свое.

Краткая информация о Дмитрии Харатьяне

Имя: Дмитрий Харатьян

Отчество: Вадимович

День рождения: 21.01.1960

Возраст: 59 лет

Место рождения: г. Алмалык, Ташкентская область, Узбекская ССР

Рост: 175 см

Вес: 74 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актёр театра и кино, телеведущий, продюсер

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0 Не нравится 4 Нравится 28.02.2019 Теги: Дмитрий Харатьян

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