Татьяна Навка сняла купальник и нырнула в ледяную купель

Неделю назад Татьяна Навка в компании с хорошими друзьями отдыхала на сочинском курорте «Роза Хутор». Фигуристка не только каталась на лыжах, но и с большим удовольствием посетила баню.

Банные процедуры с ледяной купелью на улице Татьяну впечатлили настолько, что откровенными кадрами, сделанными во время купания, она решила поделиться с подписчиками.

На фото и видео видно, как Навка сразу после парной в одном полотенце направляется к ледяной купели. Скинув с себя полотенце, обнаженная по пояс спортсменка бесстрашно зашла в холодную воду.

Фолловеров впечатлил поступок чемпионки. «Татьяна, крута!!! Я вот боюсь в прорубь, но баню люблю ооочень», «Танюша, удивляете и радуете!», «Очуметь! Вот вы ж даете».

Некоторые отметили, что своим поступком Навка превзошла известные купели, сауны и шпагаты Анастасии Волочковой.

В бане Татьяна была вместе с Ольгой Слуцкер. Женщины, укутавшись в одеяла и полотенца, наслаждались чистым горным воздухом, катались на деревянной качели и вспоминали детство.

Сейчас Татьяна находится в Москве. Подписчикам она призналась, что Сочи приятно удивил ее. В сравнении с европейскими горнолыжными курортами, российским еще есть, куда расти. Если же учесть, что активно развиваться курорт начал лишь пять лет назад, по мнению спортсменки, все сделано неплохо.