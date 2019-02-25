Татьяна Навка сняла купальник и нырнула в ледяную купель
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Неделю назад Татьяна Навка в компании с хорошими друзьями отдыхала на сочинском курорте «Роза Хутор». Фигуристка не только каталась на лыжах, но и с большим удовольствием посетила баню.
Банные процедуры с ледяной купелью на улице Татьяну впечатлили настолько, что откровенными кадрами, сделанными во время купания, она решила поделиться с подписчиками.
На фото и видео видно, как Навка сразу после парной в одном полотенце направляется к ледяной купели. Скинув с себя полотенце, обнаженная по пояс спортсменка бесстрашно зашла в холодную воду.
Фолловеров впечатлил поступок чемпионки. «Татьяна, крута!!! Я вот боюсь в прорубь, но баню люблю ооочень», «Танюша, удивляете и радуете!», «Очуметь! Вот вы ж даете».
Некоторые отметили, что своим поступком Навка превзошла известные купели, сауны и шпагаты Анастасии Волочковой.
В бане Татьяна была вместе с Ольгой Слуцкер. Женщины, укутавшись в одеяла и полотенца, наслаждались чистым горным воздухом, катались на деревянной качели и вспоминали детство.
Разговоры на завалинке называется 🤣🤣🤣, с моей дорогой @slutsker : «Детство у каждого своё: у кого-то бабушка в деревне, у кого-то в Санкт-Петербурге... Но, любовь к бане есть практически у каждого русского!» 😍😉💪 Сейчас уже в Москве, но с теплотой вспоминаю это чудесное время... 💞 PS: Баня называется @bansk.ru #ТатьянаНавка #ОльгаСлуцкер #баня #Сочи #ностальгия #свежийвоздух #русскиетрадиции
Сейчас Татьяна находится в Москве. Подписчикам она призналась, что Сочи приятно удивил ее. В сравнении с европейскими горнолыжными курортами, российским еще есть, куда расти. Если же учесть, что активно развиваться курорт начал лишь пять лет назад, по мнению спортсменки, все сделано неплохо.
Краткая информация о Татьяне Навке
Имя: Татьяна Навка
Отчество: Александровна
День рождения: 13.04.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Днепропетровск, Украина
Рост: 170 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: фигуристка