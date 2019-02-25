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Татьяна Навка сняла купальник и нырнула в ледяную купель


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Неделю назад Татьяна Навка в компании с хорошими друзьями отдыхала на сочинском курорте «Роза Хутор». Фигуристка не только каталась на лыжах, но и с большим удовольствием посетила баню.

Банные процедуры с ледяной купелью на улице Татьяну впечатлили настолько, что откровенными кадрами, сделанными во время купания, она решила поделиться с подписчиками.

На фото и видео видно, как Навка сразу после парной в одном полотенце направляется к ледяной купели. Скинув с себя полотенце, обнаженная по пояс спортсменка бесстрашно зашла в холодную воду. 

Фолловеров впечатлил поступок чемпионки. «Татьяна, крута!!! Я вот боюсь в прорубь, но баню люблю ооочень», «Танюша, удивляете и радуете!», «Очуметь! Вот вы ж даете».

Некоторые отметили, что своим поступком Навка превзошла известные купели, сауны и шпагаты Анастасии Волочковой.   

В бане Татьяна была вместе с Ольгой Слуцкер. Женщины, укутавшись в одеяла и полотенца,  наслаждались чистым горным воздухом, катались на деревянной качели и вспоминали детство.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разговоры на завалинке называется 🤣🤣🤣, с моей дорогой @slutsker : «Детство у каждого своё: у кого-то бабушка в деревне, у кого-то в Санкт-Петербурге... Но, любовь к бане есть практически у каждого русского!» 😍😉💪 Сейчас уже в Москве, но с теплотой вспоминаю это чудесное время... 💞 PS: Баня называется @bansk.ru #ТатьянаНавка #ОльгаСлуцкер #баня #Сочи #ностальгия #свежийвоздух #русскиетрадиции

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Сейчас Татьяна находится в Москве. Подписчикам она призналась, что Сочи приятно удивил ее. В сравнении с европейскими горнолыжными курортами, российским еще есть, куда расти. Если же учесть, что активно развиваться курорт начал лишь пять лет назад, по мнению спортсменки, все сделано неплохо.  

Краткая информация о Татьяне Навке

Имя: Татьяна Навка

Отчество: Александровна

День рождения: 13.04.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Днепропетровск, Украина

Рост: 170 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: фигуристка

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1 Не нравится 1 Нравится 25.02.2019 Теги: татьяна навка

А вы смогли бы нырнуть в ледяную воду? 4  

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