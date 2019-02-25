Дима Билан сломал ногу в двух местах и готовится к сложной операции

О происшествии и предстоящем хирургическом вмешательстве артист рассказал самостоятельно. Как оказалось, еще 18 февраля он поскользнулся на льду и сломал ногу. После осмотра врачи диагностировали у певца закрытый двойной перелом со смещением и пояснили, что ему нужна операция, в ходе которой в ногу придется вставлять пластину.

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Специалисты настаивали на том, чтобы провести операцию в ближайшие дни. Но на 22 число у Димы был назначен сольный концерт в рамках тура «Планета Билана». Артист твердо решил не отменять его и попросил наложить гипс.

В Ледовый дворец Санкт-Петербурга певец заходил на костылях. По отзывам поклонников в сети, несмотря на серьезные увечья, Дима сумел по-настоящему зажечь зал. Восторженные видео фолловеров в течение последующих суток после концерта заполонили социальные сети.

На прошедших выходных артист готовился к операции, которую по его настоянию перенесли на понедельник. Он охотно общался с подписчиками, отвечал на вопросы и рассказывал о состоянии здоровья.

Билан уже снял гипс и продемонстрировал пострадавшую ногу. На снятых им кадрах видны жуткие гематомы. Дима рассказал, что переживает относительно предстоящей операции, но надеется, что все пройдет успешно. Насколько по времени затянется реабилитационный период, артист не уточнил.