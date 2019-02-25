Дима Билан сломал ногу в двух местах и готовится к сложной операции
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О происшествии и предстоящем хирургическом вмешательстве артист рассказал самостоятельно. Как оказалось, еще 18 февраля он поскользнулся на льду и сломал ногу. После осмотра врачи диагностировали у певца закрытый двойной перелом со смещением и пояснили, что ему нужна операция, в ходе которой в ногу придется вставлять пластину.
Специалисты настаивали на том, чтобы провести операцию в ближайшие дни. Но на 22 число у Димы был назначен сольный концерт в рамках тура «Планета Билана». Артист твердо решил не отменять его и попросил наложить гипс.
В Ледовый дворец Санкт-Петербурга певец заходил на костылях. По отзывам поклонников в сети, несмотря на серьезные увечья, Дима сумел по-настоящему зажечь зал. Восторженные видео фолловеров в течение последующих суток после концерта заполонили социальные сети.
На прошедших выходных артист готовился к операции, которую по его настоянию перенесли на понедельник. Он охотно общался с подписчиками, отвечал на вопросы и рассказывал о состоянии здоровья.
Этот вчерашнее шоу @bilanofficial #планетабилан точно было из серии #невозможноевозможно Мы тщательно скрывали,что за 4 дня до концерта Дима 18 февраля сломал ногу в 2 местах со смещением,врачи были против концерта категорически,нужна операция,которая пройдёт уже сегодня.Димой было принято решение выступать,так как было продано 10 тыс билетов! На обезбаливающих,буквально на 1 ноге он отыграл концерт!Пел на коленях,на них же и танцевал,летал и парил над зрителями, те кто опоздал на концерт даже не поняли,что он выступал с такой травмой! Это был самый душевный концерт в его карьере! 29 хитов один за другим разрывали Ледовый в Санкт -Петербурге.Половину концерта зрители стояли , пели и танцевали, больше часа было что -то невероятное!Со слезами на глазах я пела каждую песню вместе с ним! Энергетика сказать что была бешеная, ничего не сказать, кто там был тот поймёт меня! Я горжусь тобой, мой друг! Твоим талантом ,твоим духом, твоей силой воли! Ты -мой герой ! Люблю и не перестаю восхищаться тобой ❤️ Евгений Григорьевич @evguenypmi , нам бы перенести в Москву вчера это шоу, на машине времени ! Эту атмосферу, это волшебство ! 8000 тыс шаров которые выпустила Королёва игрушек Алиса @alisabartiova и @toyru_official -это было что -то ... Я не помню такого ... На адреналине он сделал невозможное! Ева Габулина,сегодня ,снимаю шляпу! Всей нашей команде респект! Кто был вчера с нами,делитесь впечатлениями 🤘🏻 ps очень много крутых моментов в моем сторис, поверьте это стоит увидеть ) ✨✨✨
Билан уже снял гипс и продемонстрировал пострадавшую ногу. На снятых им кадрах видны жуткие гематомы. Дима рассказал, что переживает относительно предстоящей операции, но надеется, что все пройдет успешно. Насколько по времени затянется реабилитационный период, артист не уточнил.
Краткая информация о Диме Билане
Имя: Дима Билан
Отчество: Николаевич
День рождения: 24.12.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певец