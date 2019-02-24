Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Марокко, где происходят массовые вооруженные протесты

Принц Гарри отправился в запланированную заранее поездку в Марокко, где в данный момент происходят акции протеста с применением оружия. Отметим, что принца сопровождает его беременная супруга − Меган Маркл.

Принц Гарри вместе со своей женой, которая ждет ребенка, полетел в Марокко. Но данная поездка может оказаться опасной, ведь в этом государстве сейчас происходят массовые беспорядки и вооруженные митинги. На улицы Касабланки вышли учителя и некоторые другие госработники, которых не устраивает оплата их труда. Граждане Марокко надеются, что правительство их услышит, но вместо этого власти уже неоднократно предпринимали попытки разогнать демонстрацию с помощью водных пушек.

В связи с текущей ситуацией в этой стране служба безопасности посчитала нужным существенно усилить охрану герцога и герцогини Сассекских. Также было решено отменить пешие прогулки высокопоставленных лиц по улицам Касабланки.

Однако, несмотря на потенциальную опасность, принц Гарри и его жена все же планируют посетить прием, устроенный британским послом. Также они желают побывать в некоторых школах города Асни и посмотреть, как выглядит тамошний учебный процесс.