Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Марокко, где происходят массовые вооруженные протесты
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Принц Гарри отправился в запланированную заранее поездку в Марокко, где в данный момент происходят акции протеста с применением оружия. Отметим, что принца сопровождает его беременная супруга − Меган Маркл.
Принц Гарри вместе со своей женой, которая ждет ребенка, полетел в Марокко. Но данная поездка может оказаться опасной, ведь в этом государстве сейчас происходят массовые беспорядки и вооруженные митинги. На улицы Касабланки вышли учителя и некоторые другие госработники, которых не устраивает оплата их труда. Граждане Марокко надеются, что правительство их услышит, но вместо этого власти уже неоднократно предпринимали попытки разогнать демонстрацию с помощью водных пушек.
В связи с текущей ситуацией в этой стране служба безопасности посчитала нужным существенно усилить охрану герцога и герцогини Сассекских. Также было решено отменить пешие прогулки высокопоставленных лиц по улицам Касабланки.
Однако, несмотря на потенциальную опасность, принц Гарри и его жена все же планируют посетить прием, устроенный британским послом. Также они желают побывать в некоторых школах города Асни и посмотреть, как выглядит тамошний учебный процесс.
Краткая информация о Принце Гарри
Имя: Принц Гарри
День рождения: 15.09.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: герцог Сассекский
Фотографии
Фотографии
А вам нравится пара принц Гарри - Меган Маркл? 6
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л / 25.02.19 14:50Гари идиот.
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Гость / 25.02.19 13:25Бастующие учителя - это, конечно, страшная угроза для Сассекских))) Только их и выслеживают. Думаю, им надо выдать бронежилеты и каски, как военным журналистам в горячих точках, и возить в танке, а не в лимузине.
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Алинка / 25.02.19 00:16А мне нравится эта пара. Принц Гарри такой милаха... И Меган - красотка! Любви им и взаимопонимания. А касательно их поездки в Марокко... Жену беременную обязательно было тянуть в страну, где стреляют? Или там не все так страшно?
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Рамбл / 24.02.19 23:58Пара как пара. Недавно вроде была инфа, что у них там не все в порядке и что они близки к разводу. В любой семье бывают трудные времена. А у них, публичных людей, эти времена еще сложнее. Как раз таки по причине их публичности )
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Катя / 24.02.19 23:47Главное, чтобы они друг другу нравились)) Где-то читала, что принц Гарри - крайне эгоистичная особа. Хотя, конечно, не нужно верить во все, о чем пишет пресса.