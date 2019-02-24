Продажная любовь, ранние роды и родственники убийцы: о чем мировые знаменитости молчали десятилетиями

Эти звезды стали живым доказательством того, что трудное детство и неблагополучные семьи – не приговор. Правда, тайны, с которыми им пришлось жить, способен вынести далеко не каждый.

Вуди Харрельсон

Голливудский актер, неоднократно номинировавшийся на Оскар – сын киллера, осужденного на два пожизненных срока. В детстве Вуди редко виделся с мужчиной. Общаться они начали, когда отец был пойман и осужден. Актеру на тот момент исполнилось 18 лет.

По его словам, мужчина был начитанным, но как отца он его не воспринимал. По словам Вуди, Чарльз для него являлся больше другом и интересным собеседником. Когда в 2007 году мужчина скончался в тюремной камере, он пытался добиться пересмотра приговора и снятия обвинений. У него ничего не вышло. Тогда же стало известно, что отец завещал сыновьям автобиографическую рукопись и просил ее опубликовать. Прошло уже 12 лет, но никто так и не увидел мемуаров наемного убийцы. Говорить об отце с тех пор Вуди не желает.

Джек Николсон

Семья Джека Николсона была хорошей. Женщина, которую он до самой смерти считал своей мамой, воспитывала мальчишку и его старшую сестру Джун вместе с мужем, ирландцем по происхождению. В 1963 году его сестры не стало. Девушка страдала онкологией. Еще через семь лет умерла и мама. Спустя 4 года после печального события, Джек узнал правду о собственной семье.

Журналист, проводивший расследование, наткнулся на документы, согласно которым настоящей мамой Джека была его старшая сестра. Выяснилось, что девушка забеременела в раннем возрасте, мужчины рядом с ней не было, и бабушка решила, что самостоятельно возьмется за воспитание внука, но для всех окружающих и внутри семьи она будет его мамой. Джек не поверил репортеру, но его слова подтвердила еще одна родственница актера.

Опра Уинфри

Став известной на всю страну, Опра раскрыла главную тайну своей жизни. С 9 лет она регулярно подвергалась насилию со стороны мужчин-родственников. Итогом этого стала беременность. Сына девочка родила в 14 лет. Долго новорожденный не прожил. По словам Опры, когда его не стало, она почувствовала облегчение. Телеведущая искренне рассказала, что любви к нему она не испытывала и находилась в шаге от самоубийства. После смерти младенца мать, отправила проблемного для нее подростка к отцу.

Именно в семье папы девочка поняла, что судьба дарит ей второй шанс. Она его не упустила. Опра много сидела за учебниками и, как итог, в 17 лет уже проходила стажировку на ТВ.

Шарлиз Терон

Будучи знаменитой на весь мир и давая интервью журналистам, Шарлиз Терон рассказывала, что мать растила ее одна, так как отец погиб в автокатастрофе. Никто из поклонников и репортеров не подвергал слова артистки сомнениям. Два года назад она сделала неожиданное признание.

Отец актрисы действительно погиб, но не в аварии. Его убила мама Шарлиз. Актриса рассказала, что папа злоупотреблял алкоголем и часто поднимал руку на нее и мать. Однажды женщина не выдержала и взяла в руки оружие. Судья, рассматривавший данное дело, оправдал женщину. Убийство было признано самообороной.

Жерар Депардье

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Долгие годы мужественный образ Жерара Депардье сводил женщин с ума. Как оказалось, не только женщин. В своей автобиографии, увидевшей свет в 2014 году, Жерар впервые рассказал правду о подростковом возрасте. Актер рос в бедной и неблагополучной многодетной семье. Он часто проводил время на улице и неоднократно переступал закон. Юный парень заметил, что мужчины обращают на него внимание, и использовал интерес в корыстных целях. Подросток оказывал мужчинам услуги сексуального характера за деньги. По его признанию, он нередко обворовывал таких клиентов.