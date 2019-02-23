Ксения Собчак принесла свои извинения Сергею Шнурову

Вчера на официальном канале Ксении Собчак было заблокировано видео-интервью с участием Матильды Шнуровой, добавленное в начале этой недели. По мнению Ксении, к блокировке приложил руку Сергей Шнуров. Ведь в рамках шоу "Осторожно, Собчак" разговор велся с бывшей супругой Шнурова, затрагивая тему развода звездной пары и личности самого музыканта.

Подозрения телеведущей были подтверждены информацией, полученной от российского представительства компании Google, куда обращался Шнуров с просьбой о блокировке видео.

После того, как Ксения высказала обвинения в сторону фронтмена группы "Ленинград", в интернете в его адрес посыпалось множество комментариев и негативных отзывов от пользователей. Обычно на подобную "популярность" Шнуров не обращает никакого внимания, однако в данном случае Сергей не смог пройти мимо, ведь речь шла о его бывшей супруге, к которой музыкант до сих пор питает исключительно нежные чувства и по сей день называет Матильду "мечтой".

Лидер скандальной группы ответил на обвинения Собчак, акцентировав внимание на том, что он не имеет никакого отношения к блокировке, а видео было заблокировано компанией "ВИД" по причине нарушения авторских прав.

Причина блокировки - банальна. В начале видео-ролика интервью с Матильдой Шнуровой была использована заставка, принадлежащая популярной когда-то телепередачи "Женский взгляд" с Оксаной Пушкиной.

После того, как Ксения окончательно разобралась с ситуацией, она опубликовала извинения перед Шнуровым, выразив благодарность музыканту за то, что помог разобраться с ситуацией, а также компании Google, которая в итоге разблокировала видео. Теперь интервью с экс-супругой Шнурова снова доступно к просмотру.