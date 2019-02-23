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Ксения Собчак принесла свои извинения Сергею Шнурову


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Вчера на официальном канале Ксении Собчак было заблокировано видео-интервью с участием Матильды Шнуровой, добавленное в начале этой недели. По мнению Ксении, к блокировке приложил руку Сергей Шнуров. Ведь в рамках шоу "Осторожно, Собчак" разговор велся с бывшей супругой Шнурова, затрагивая тему развода звездной пары и личности самого музыканта.

Подозрения телеведущей были подтверждены информацией, полученной от российского представительства компании Google, куда обращался Шнуров с просьбой о блокировке видео.

После того, как Ксения высказала обвинения в сторону фронтмена группы "Ленинград", в интернете в его адрес посыпалось множество комментариев и негативных отзывов от пользователей. Обычно на подобную "популярность" Шнуров не обращает никакого внимания, однако в данном случае Сергей не смог пройти мимо, ведь речь шла о его бывшей супруге, к которой музыкант до сих пор питает исключительно нежные чувства и по сей день называет Матильду "мечтой".

Лидер скандальной группы ответил на обвинения Собчак, акцентировав внимание на том, что он не имеет никакого отношения к блокировке, а видео было заблокировано компанией "ВИД" по причине нарушения авторских прав.

Причина блокировки - банальна. В начале видео-ролика интервью с Матильдой Шнуровой была использована заставка, принадлежащая популярной когда-то телепередачи "Женский взгляд" с Оксаной Пушкиной. 

После того, как Ксения окончательно разобралась с ситуацией, она опубликовала извинения перед Шнуровым, выразив благодарность музыканту за то, что помог разобраться с ситуацией, а также компании Google, которая в итоге разблокировала видео. Теперь интервью с экс-супругой Шнурова снова доступно к просмотру.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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0 Не нравится 2 Нравится 23.02.2019 Теги: Ксения Собчак

Как вы относитесь к профессиональной деятельности Ксении Собчак? 3  

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  • Зиратул / 23.02.19 19:23
    -
    0
    +
    Ксения довольно интересная личность. Не верите? Посмотрите ее интервью и обратите внимание, как она держится во время разговора. Вокруг нее периодически разгораются скандалы, это да. Но это, похоже, ей только "на руку".
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  • Анатольевна / 23.02.19 18:47
    -
    1
    +
    Знаю, что многие Ксению недолюбливают, и на то, наверное, у каждого своя причина. Но то, что она развивается в профессиональном плане - отрицать глупо. Она пробует и ищет себя. А осуждать человека со стороны... Много ума для этого не надо.
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  • Виктория г. Владимир / 23.02.19 18:35
    -
    1
    +
    Очень неоднозначная личность. Не знаю, как другим, но мне эта барышня не очень приятна.
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