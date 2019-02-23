Рианна вместе с миллиардером Хассаном Джамилем посетила баскетбольный матч
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20 февраля Рианна отпраздновала свое тридцатиоднолетие. Отметить событие певица решила в компании бизнесмена из Саудовской Аравии Хассана Джамиля. Вместе они были замечены на баскетбольном матче с участием любимой команды девушки - "Лос-Анджелес Лейкерс".
В сети появились совместные фото R&B-исполнительницы с бойфрендом-миллиардером. На снимках девушка одета в майку (явно большего размера) с логотипом любимой команды, темно-синие джинсы и белоснежные ботильоны. Интересно, что последние входят в коллекцию одежды, выпущенной брендом Рианны совместно с Puma. Девушка стояла на трибуне болельщиков рядом с Хассаном. Известно, что молодой человек является наследником состояния в 2,2 млрд. долларов.
В СМИ о романе молодых людей заговорили еще в 2017, когда в сети появились совместные фото Рианны и Джамиля. Однако в 2018 была обнародована информация о расставании пары, после чего возлюбленные снова были замечены вместе в Мексике.
Сама же Рианна официально не заявляла о своем романе с саудовским миллиардером, однако и не опровергала данный факт. А в одном из интервью известному глянцевому журналу даже рассказала о переменах в личной жизни, наличии серьезных отношений и новом бойфренде, который появился у нее весной прошлого года.
Краткая информация о Рианне
Имя: Рианна
День рождения: 20.02.1988
Возраст: 31 год
Место рождения: о. Барбадос
Рост: 173 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравятся песни Рианны? 4
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MostWanted / 23.02.19 19:22Это же она поет Даймондс? Я все время путаю Рианну и Бейонсе)) Неплохая певица и выглядит на концертах и клипах всегда шикарно!
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ФранкЛин / 23.02.19 19:02У нее есть хорошие песни, как и у других вокалистов. Но есть и откровенно скучные и пресные. Талантливая девочка, бесспорно. Но говорить о том, что она просто великолепна - я бы не стал.
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Ксения / 23.02.19 18:45Очень хорошо поет она. Если бы еще и на русском) Хотя, у нас своих Рианн хватает.
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ОлечкА / 23.02.19 18:33Рианна - блестящая исполнительница! И настоящий талант. Таких на современной сцене немного, к сожалению.