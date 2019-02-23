Рианна вместе с миллиардером Хассаном Джамилем посетила баскетбольный матч

20 февраля Рианна отпраздновала свое тридцатиоднолетие. Отметить событие певица решила в компании бизнесмена из Саудовской Аравии Хассана Джамиля. Вместе они были замечены на баскетбольном матче с участием любимой команды девушки - "Лос-Анджелес Лейкерс".

В сети появились совместные фото R&B-исполнительницы с бойфрендом-миллиардером. На снимках девушка одета в майку (явно большего размера) с логотипом любимой команды, темно-синие джинсы и белоснежные ботильоны. Интересно, что последние входят в коллекцию одежды, выпущенной брендом Рианны совместно с Puma. Девушка стояла на трибуне болельщиков рядом с Хассаном. Известно, что молодой человек является наследником состояния в 2,2 млрд. долларов.

В СМИ о романе молодых людей заговорили еще в 2017, когда в сети появились совместные фото Рианны и Джамиля. Однако в 2018 была обнародована информация о расставании пары, после чего возлюбленные снова были замечены вместе в Мексике.

Сама же Рианна официально не заявляла о своем романе с саудовским миллиардером, однако и не опровергала данный факт. А в одном из интервью известному глянцевому журналу даже рассказала о переменах в личной жизни, наличии серьезных отношений и новом бойфренде, который появился у нее весной прошлого года.