Анна Плетнева рассказала, почему однажды выгнала из дома дочь
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С кризисом переходного возраста у детей сталкивается большинство родителей. И звёзды здесь не являются исключением. Так, например известная исполнительница и многодетная мама Анна Плетнева рассказала, как ей однажды из-за разногласий пришлось выгнать из дома собственную дочь.
Это сейчас дочка Анны - Варвара учится во Франции и планирует стать врачом, прилагая к этому максимум своих усилий. Но когда девочка была подростком, у знаменитой мамы возникали с ней серьезные проблемы. По словам певицы, между ней и Варварой случались действительно серьёзные, "адские" скандалы, которые доходили до оскорблений и даже драки. К тому же, девочка отличалась склонностью к спонтанным эмоциональным поступкам и могла позволить себе в разгар очередного конфликта сбежать от матери.
Первый такой случай произошел в Австрии, когда из-за очередной ссоры Варвара выскочила из гостиничного номера и ушла в неизвестном направлении. Тогда, по словам Анны, она два часа бродила по улицам Вены в поисках нерадивого подростка. В последующие несколько лет после этого инцидента ситуация только продолжала обостряться - мама и дочь постоянно ругались. Но однажды терпение певицы лопнуло, и она указала старшей дочери на дверь." Убегаешь? Беги!", - заявила Анна и отпустила Варю в морозную зимнюю ночь.
Это сейчас певица признается, что тот воспитательный момент был очень важен для них обеих. Однако тогда, после ухода подростка, она не находила себе места, молилась, созванивалась с охранником, но при этом искать дочь не шла. К счастью для всех история закончилась хорошо, и Варвара сама через пару часов вернулась домой. После чего в семье воцарился долгожданный мир. И мама даже сняла дочь в одном из своих клипов.
Впереди у Анны Плетневой еще один переходный возраст. Подрастает младший сын Кирилл. Сейчас мальчику всего девять, но артистка признается, что договориться с ним о чём-то уже очень тяжело. Ведь он всеми силами старается получить желаемое и, как правило, любой его каприз непременно выполняется. "Перед ним просто невозможно устоять", - признается Анна.
Краткая информация об Анне Плетневой
Имя: Анна Плетнева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 21.08.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: Москва, Россия
Рост: 153 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А как вы боретесь с кризисом переходного возраста у своих детей? 4
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Marana Vilnius / 19.02.19 15:04Можно было бы сказать. что мне повезло, - сыну 17,5 лет, никаких переходных возрастов не наблюдалось.Но всё это лишь потому. что мы с ним с малых лет все проблемы обсуждали, он всегда чувствовал, что я отношусь к нему с уважением, могу построже поговорить наедине. но в любых конфликтах я была на его стороне, даже если он был явно не прав (редкий случай), я говорила что-то вроде "Мы сейчас извинимся и больше такого повторять не будем", т.е. давала ему понять, что он не один, что это "мы". Ребёнок убегает не потому что хочет убежать, а потому что не знает, каким образом донести свою позицию до мамы или папы. Поэтому выгонять ребёнка - это никакая не мудрость, а беспомощность самого родителя в данной ситуации. Надо изо дня в день вести себя так, чтобы ваш ребёнок вам доверял и знал, что вы всегда "заточены" на то, чтобы ему помочь, а не наказать. Тогда и конфликтов не будет. Это тяжело, но зато окупается в таких вот конфликтных, стрессовых ситуациях, которые становятся гораздо менее стрессовыми и конфилктными. А у нас обычная схема какая? Сначала позволяем слишком много или наоборот - закручиваем гайки до предела. В результате ребёнок либо думает, что ему позволено всё, и с родителями не считается, не видит границ. либо чувствует себя, как в тюрьме, и однажды решается на бунт. Поведение наших детей - это оценка нашим стараниям в области их воспитания. Что мы сами наделали, - то и имеем.
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Kuka / 19.02.19 11:59Смотреть на нее противно. Губы как вареники, сисиьки как дыни, в щекай филлеры, вся лоснится как салом намазанная. Тоже не айс.
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Яна В. Ленинградская обл. / 18.02.19 18:20У меня двое детей, но переходный возраст случился только у младшего сына. Со старшим все прошло гладко и незаметно. Он всегда был рассудительным и сговорчивым, даже в 12 - 16 лет. А вот младшенький "отрывался" за двоих. Тоже и из дома уходил, и курить начал, и школу собирался бросить, и даже в полицию один раз за драку попал. Вот уж мы всей семьей за голову хватались. Но не оставляли попыток достучаться до него, старались не жестить и наказывали только по справедливости. В итоге, само все прошло. Сейчас учится на финансиста и стал таким взрослым и серьезным, что не узнаю его порой.
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Ульяна / 18.02.19 17:54Тяжелое явление этот переходный возраст. Пока он длится, за ребенком нужен глаз да глаз. К сожалению, не многие современные родители, особенно те, кто озабочен карьерой или другими проблемами, это понимают. И часто просто упускают детей. Последствия оказываются роковыми. Плетнева молодец. Проявила себя мудрой и любящей матерью. Мера оказалась крайней, но действенной.