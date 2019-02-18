Анна Плетнева рассказала, почему однажды выгнала из дома дочь

С кризисом переходного возраста у детей сталкивается большинство родителей. И звёзды здесь не являются исключением. Так, например известная исполнительница и многодетная мама Анна Плетнева рассказала, как ей однажды из-за разногласий пришлось выгнать из дома собственную дочь.

Это сейчас дочка Анны - Варвара учится во Франции и планирует стать врачом, прилагая к этому максимум своих усилий. Но когда девочка была подростком, у знаменитой мамы возникали с ней серьезные проблемы. По словам певицы, между ней и Варварой случались действительно серьёзные, "адские" скандалы, которые доходили до оскорблений и даже драки. К тому же, девочка отличалась склонностью к спонтанным эмоциональным поступкам и могла позволить себе в разгар очередного конфликта сбежать от матери.

Первый такой случай произошел в Австрии, когда из-за очередной ссоры Варвара выскочила из гостиничного номера и ушла в неизвестном направлении. Тогда, по словам Анны, она два часа бродила по улицам Вены в поисках нерадивого подростка. В последующие несколько лет после этого инцидента ситуация только продолжала обостряться - мама и дочь постоянно ругались. Но однажды терпение певицы лопнуло, и она указала старшей дочери на дверь." Убегаешь? Беги!", - заявила Анна и отпустила Варю в морозную зимнюю ночь.

Это сейчас певица признается, что тот воспитательный момент был очень важен для них обеих. Однако тогда, после ухода подростка, она не находила себе места, молилась, созванивалась с охранником, но при этом искать дочь не шла. К счастью для всех история закончилась хорошо, и Варвара сама через пару часов вернулась домой. После чего в семье воцарился долгожданный мир. И мама даже сняла дочь в одном из своих клипов.

Впереди у Анны Плетневой еще один переходный возраст. Подрастает младший сын Кирилл. Сейчас мальчику всего девять, но артистка признается, что договориться с ним о чём-то уже очень тяжело. Ведь он всеми силами старается получить желаемое и, как правило, любой его каприз непременно выполняется. "Перед ним просто невозможно устоять", - признается Анна.