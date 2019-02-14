Сестра Меган Маркл недовольна высказыванием Джоржда Клуни
0 0
Сводная сестра Меган Маркл давно славится тем, что регулярно делает язвительные замечания в адрес герцогини Сассекской. Но, на этот раз Саманта решила пойти ещё дальше и раскритиковала Джорджа Клуни, который несколько дней назад, давая интервью австралийскому изданию WHO, призвал СМИ и родственников прекратить нападки на Меган.
Если говорить конкретнее, то знаменитый актер провел параллель между Маркл и принцессой Дианой. Он заявил, что новоиспеченную герцогиню преследуют практически также, как в свое время леди Ди. "И ведь мы помним, чем это закончилось", - заявил Клуни. По его мнению, сейчас Меган столкнулась с просто колоссальным вниманием к своей персоне. Ее одновременно и любят, и ненавидят, следят за каждым её шагом, подвергают критике и самой настоящей травле. И кажется, все совершенно забыли, что герцогиня Сассекская находится на седьмом месяце беременности.
Именно это заступничество и не понравилось Саманте Грант, сводной сестре Меган. Она обратилась к Джорджу Клуни в достаточно оскорбительной манере, заявив, что он не должен был делать столь громкого заявления не имея на руках окончательных фактов.
Затронула Саманта и тему письма, которое несколько дней назад герцогиня написала отцу. Это было послание на пяти листах, в котором девушка предлагала родителю восстановить отношения, но только чтобы в них больше не было никаких журналистов. Однако, Томас Маркл готов был пойти на этот шаг лишь в обмен на совместную фотосессию с дочерью. Когда же та ему отказала, он просто передал письмо представителям СМИ. К слову сказать, упомянул Джордж Клуни и об этом. Так, актер заявил, что ему очень жаль, что личное письмо дочери к отцу стало достоянием общественности.
А вот Саманта и вовсе назвала послание фальшивкой. По мнению женщины, это Меган то и дело говорит обо всех своих близких неправду, пытаясь выставить себя в более благоприятном свете, а на самом деле она "самовлюбленная" и "лгунья".
Краткая информация о Джордже Клуни
Имя: Джордж Клуни
День рождения: 06.05.1961
Возраст: 57 лет
Место рождения: г. Лесингтон, США
Рост: 180 см
Вес: 89 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актер, режиссер, сценарист
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с Джорджем Клуни? 4
-
Сердобольная / 14.02.19 23:23С Клуни я согласна на 100%. А тем, кто ненавидит жену принца Гарри и высказывает при любой возможности свое "ценное мнение", нужно просто поставить себя на место девушки. Каково бы было вам под тем прессингом жить, да еще ребенка вынашивать? Все это бесчеловечно на мой взгляд!
-
Андрей Катюшкин / 15.02.19 03:15Живот стyxнeт и жиp с боков уйдeт с водой, если будeте cлeдовать этой новейшей методике - https://bit.ly/2DPnzXw Лучший метод, для тех у кого нет денег или времени на спортзал и диеты! Мне помогло, я сбросил 10 кг за пару недель ничего не делая практически!
-
-
Елена / 14.02.19 23:00Жалко Меган. На нее действительно все набросились, а если подумать объективно, то за что???!! Не нравится, что за принца вышла? Завидуйте молча! Просто как человек не нравится, но это не повод ее гнобить! Мне просто хочется верить, глядя на все это, что в мире больше адекватных людей. И когда Меган родит ребенка, ее оставят в покое.
-
Миланет / 14.02.19 21:23Лишний раз убедилась, что семья Меган со стороны отца люди мягко говоря не очень хорошие. Вместо того, чтобы поддерживать с женой принца Гарри хорошие отношения, быть почетными гостями при дворе, и естественно, больше от этого выигрывает, они рассказывают про неё всякие гадости и нападают на тех, кто говорит здравые вещи, призывая остановить травлю девушки.