Сестра Меган Маркл недовольна высказыванием Джоржда Клуни

Сводная сестра Меган Маркл давно славится тем, что регулярно делает язвительные замечания в адрес герцогини Сассекской. Но, на этот раз Саманта решила пойти ещё дальше и раскритиковала Джорджа Клуни, который несколько дней назад, давая интервью австралийскому изданию WHO, призвал СМИ и родственников прекратить нападки на Меган.

Если говорить конкретнее, то знаменитый актер провел параллель между Маркл и принцессой Дианой. Он заявил, что новоиспеченную герцогиню преследуют практически также, как в свое время леди Ди. "И ведь мы помним, чем это закончилось", - заявил Клуни. По его мнению, сейчас Меган столкнулась с просто колоссальным вниманием к своей персоне. Ее одновременно и любят, и ненавидят, следят за каждым её шагом, подвергают критике и самой настоящей травле. И кажется, все совершенно забыли, что герцогиня Сассекская находится на седьмом месяце беременности.

Именно это заступничество и не понравилось Саманте Грант, сводной сестре Меган. Она обратилась к Джорджу Клуни в достаточно оскорбительной манере, заявив, что он не должен был делать столь громкого заявления не имея на руках окончательных фактов.

Затронула Саманта и тему письма, которое несколько дней назад герцогиня написала отцу. Это было послание на пяти листах, в котором девушка предлагала родителю восстановить отношения, но только чтобы в них больше не было никаких журналистов. Однако, Томас Маркл готов был пойти на этот шаг лишь в обмен на совместную фотосессию с дочерью. Когда же та ему отказала, он просто передал письмо представителям СМИ. К слову сказать, упомянул Джордж Клуни и об этом. Так, актер заявил, что ему очень жаль, что личное письмо дочери к отцу стало достоянием общественности.

А вот Саманта и вовсе назвала послание фальшивкой. По мнению женщины, это Меган то и дело говорит обо всех своих близких неправду, пытаясь выставить себя в более благоприятном свете, а на самом деле она "самовлюбленная" и "лгунья".