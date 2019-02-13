Редактор "Кто хочет стать миллионером?" обвинил Александра Друзя в мошенничестве
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Неожиданный скандал на днях разгорелся в Сети. Его действующими лицами стали Александр Друзь - магистр "Что? Где? Когда?", и главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер.
Всю ситуацию редактор подробно описал в своем микроблоге. Как выяснилось, перед очередными съемками телевикторины, в которых должны были принять участие знаток Виктор Сиднев и его коллега Александр Друзь, состоялся некий разговор. Его суть была такова, что один из знатоков якобы предложил Беру сделку. Редактор должен был озвучить вопросы, которые попадут в эфир, а также правильные к ним ответы. За это Александр Абрамович готов был поделиться с молодым человеком частью выигрыша. Сумма доли Бера составляла от 700 тысяч рублей. Напомним, что игроки, ответившие правильно на все вопросы Дмитрия Диброва, получают 3 миллиона.
И надо сказать, изначально Илья согласился на сделку, поделившись с Александром секретной информацией. Но, несмотря на это, Друзь и Сиднев самую большую сумму не выиграли, так как итоговые вопросы были в последний момент изменены. И всё-таки, из-за того, что знаток заранее знал некоторые ответы, ему и Виктору удалось достаточно серьезно приблизиться к выигрышу. При этом Илья отмечает, что больше всего были заметны старания именно Сиднева. А Друзь проявил себя только на тех вопросах, где знал верный ответ. "Он на них сыграл, и это плохо", - делится с читателями Бер. Такое поведение для игрока интеллектуальных викторин молодой человек считает неподобающим. Поэтому он призвал отстранить Александра Абрамовича от участия в других похожих играх.
Услышав подобные обвинения в свой адрес, Друзь решил не оставлять их без ответа. Так, в интервью каналу РБК он поделился, что удивлён и даже восхищён наглым поведением Ильи Бера. По его словам, это именно редактор предложил ему обменять вопросы на долю с выигрыша. Также знаток отмечает, что голос на аудиозаписи Ильи абсолютно точно его, но сама ситуация выглядит совершенно по другому.
А вот продюсер Константин Эрнст поделился мнением, что возможно между Друзем и Бером имеются какие-то личные счеты. В настоящее время "Первый канал" проводит внутреннюю проверку.
Краткая информация об Александре Друзе
Имя: Александр Друзь
Отчество: Абрамович
День рождения: 10.05.1955
Возраст: 63 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 168 см
Вес: 73 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: игрок «Что? Где? Когда?», бизнесмен
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете об этой ситуации? 5
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Людмила К. Москва / 13.02.19 21:00Ох, Александр Абрамович, как же так?! Никогда не думала, что Ваше имя будут в таком ключе трепать! НИКОГДА в такую историю не поверю. Это гениальный человек, а вся история придумана с целью очернить его!
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lera / 14.02.19 01:50я тоже в это никогда не поверю ! Да и зачем Друзю на старости лет размениваться из-за жалких восьмисот тысяч , он жил до 60 с лишним на свои деньги , какие бы они ни были ,большие или нет , и ничего ему не мешало . и зачем ему победа в какой-то сомнительной передаче ,"лицом " которой выступает пошлый и облезлый псевдо-интеллектуал Дибров . А что же этот главный редактор сразу не отнес эти записи куда следует , еще до выхода в эфир ? да и вообще такого рода записи можно нарезать из разных разговоров и вырвать из контекста .
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Персикова / 14.02.19 11:38Вообще-то , Друзь признал , что запись реальная , а не нарезанная и так далее. Почитав его объяснения , стало стыдно за него . Считала его умнее и порядочнее.
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121212 / 13.02.19 20:43Послушайте запись, которую предоставил Илья. На ней все четко слышно, кто кому и что предлагает. Друзь может и честно он свое имя годами зарабатывал, но опозорился в один момент. Всем деньги нужны. Хотя, ничего удивительно. Таким передачам я никогда особо не верила. Особенно "Кто хочет стать миллионером". Простым людям туда не попасть, а "свои" только лицами ходят светить.
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Сергей НН / 13.02.19 18:15Друзь - умнейший человек, продумывающий каждый шаг на много вперед. И просить у кого-то ответы и вопросы он точно бы не стал. Имя и репутацию, которую он зарабатывал годами, дороже. И я больше склонен верить в его версию событий. А Бер скорее всего реально предложил ему сделку, а когда Александр оказался, то месть не заставила себя долго ждать.