Неожиданный скандал на днях разгорелся в Сети. Его действующими лицами стали Александр Друзь - магистр "Что? Где? Когда?", и главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер.

Всю ситуацию редактор подробно описал в своем микроблоге. Как выяснилось, перед очередными съемками телевикторины, в которых должны были принять участие знаток Виктор Сиднев и его коллега Александр Друзь, состоялся некий разговор. Его суть была такова, что один из знатоков якобы предложил Беру сделку. Редактор должен был озвучить вопросы, которые попадут в эфир, а также правильные к ним ответы. За это Александр Абрамович готов был поделиться с молодым человеком частью выигрыша. Сумма доли Бера составляла от 700 тысяч рублей. Напомним, что игроки, ответившие правильно на все вопросы Дмитрия Диброва, получают 3 миллиона.

И надо сказать, изначально Илья согласился на сделку, поделившись с Александром секретной информацией. Но, несмотря на это, Друзь и Сиднев самую большую сумму не выиграли, так как итоговые вопросы были в последний момент изменены. И всё-таки, из-за того, что знаток заранее знал некоторые ответы, ему и Виктору удалось достаточно серьезно приблизиться к выигрышу. При этом Илья отмечает, что больше всего были заметны старания именно Сиднева. А Друзь проявил себя только на тех вопросах, где знал верный ответ. "Он на них сыграл, и это плохо", - делится с читателями Бер. Такое поведение для игрока интеллектуальных викторин молодой человек считает неподобающим. Поэтому он призвал отстранить Александра Абрамовича от участия в других похожих играх.

Услышав подобные обвинения в свой адрес, Друзь решил не оставлять их без ответа. Так, в интервью каналу РБК он поделился, что удивлён и даже восхищён наглым поведением Ильи Бера. По его словам, это именно редактор предложил ему обменять вопросы на долю с выигрыша. Также знаток отмечает, что голос на аудиозаписи Ильи абсолютно точно его, но сама ситуация выглядит совершенно по другому.

А вот продюсер Константин Эрнст поделился мнением, что возможно между Друзем и Бером имеются какие-то личные счеты. В настоящее время "Первый канал" проводит внутреннюю проверку.