Друзья Меган Маркл рассказали, что герцогиня написала письмо своему отцу
0 1
Уже давно всем известно, что Меган Маркл не общается со своим отцом. Причём большинство обвиняют в этом именно герцогиню, ведь это она категорически отказывается выходить на контакт с близким человеком, игнорируя все его попытки к примирению. Но, буквально на днях, пролить свет на ситуацию решили давние и самые преданные друзья Меган. Они и рассказали в интервью английскому изданию The Sun, как на самом деле девушка переживает свой конфликт с родителем.
Напомним, что причиной раздора в отношениях между отцом и дочерью послужила серия фотографий, а также откровения, которыми поделился с журналистами Томас Маркл. Причём произошло всё это накануне свадьбы Меган и принца Гарри. Впрочем, после обнародованных снимков, Томас сам предпочел не приезжать на церемонию бракосочетания. Но, при этом мужчина продолжал давать интервью, в которых рассказывал, что он всячески пытается наладить отношения с дочерью, но так категорически не идет на контакт.
Именно это и опровергли друзья герцогини, заявив, что она лично написала отцу трогательное письмо, в котором призналась в любви к родителю и попросила его перестать преследовать её через СМИ. Иными словами, если отец перестанет общаться с журналистами и остановит травлю, то Меган с удовольствием восстановит с ним все отношения. Ответ Томаса Маркла не заставил долго себя ждать. Мужчина заявил, что готов к восстановлению общения с дочерью, но для этого необходимо сделать совместную фотосессию. Естественно, такого герцогиня Сассекская не ожидала. Как утверждают ее друзья, поначалу она очень расстроилась, "была опустошена", а после приняла решение окончательно прекратить общаться с отцом.
Также, близкие подруги Меган поделились своими наблюдениями. По их мнению, она осталась прежней несмотря на то, что переехала жить в Кенсингтонский дворец. "Ничего в Меган не изменилось", - утверждают они, - "гостеприимство, доброта, забота, привязанность к питомцам - всё осталось на месте".
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, почему между отцом и дочерью нет понимания? 2
-
Лучик Солнца / 09.02.19 14:28Это всё деньги. Человек понял, что может зарабатывать, причём очень хорошо, на имени своей дочери, которой посчастливилось выйти замуж за принца. Там и сводный брат с сестрой тем же самым занимаются, смакуя каждый случай из жизни своей резко прославившийся сестры. То есть, у людей явно нет к Меган никаких родственных чувств, а есть исключительно желание заработать на ее имени. Естественно после этого она не захочет не с отцом, ни с кем то еще общаться. А вообще, сочувствую ей, представляю как всё это неприятно. Но сейчас Меган лучше забыть о "родственниках" и сосредоточиться на ребенке.
-
Графиня / 09.02.19 14:19Да, Томас Маркл явно не тянет на звание "отец года". Очень прагматичным человеком он оказался, к сожалению для герцогини. Конечно, как любой дочери, ей всё это будет неприятно. Ведь папашей явно хочет заполучить совместную фотосессию, чтобы потом продать ее подороже. А счастье Меган интересует его в последнюю очередь. Всё это очень и очень грустно.