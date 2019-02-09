Друзья Меган Маркл рассказали, что герцогиня написала письмо своему отцу

Уже давно всем известно, что Меган Маркл не общается со своим отцом. Причём большинство обвиняют в этом именно герцогиню, ведь это она категорически отказывается выходить на контакт с близким человеком, игнорируя все его попытки к примирению. Но, буквально на днях, пролить свет на ситуацию решили давние и самые преданные друзья Меган. Они и рассказали в интервью английскому изданию The Sun, как на самом деле девушка переживает свой конфликт с родителем.

Напомним, что причиной раздора в отношениях между отцом и дочерью послужила серия фотографий, а также откровения, которыми поделился с журналистами Томас Маркл. Причём произошло всё это накануне свадьбы Меган и принца Гарри. Впрочем, после обнародованных снимков, Томас сам предпочел не приезжать на церемонию бракосочетания. Но, при этом мужчина продолжал давать интервью, в которых рассказывал, что он всячески пытается наладить отношения с дочерью, но так категорически не идет на контакт.

Именно это и опровергли друзья герцогини, заявив, что она лично написала отцу трогательное письмо, в котором призналась в любви к родителю и попросила его перестать преследовать её через СМИ. Иными словами, если отец перестанет общаться с журналистами и остановит травлю, то Меган с удовольствием восстановит с ним все отношения. Ответ Томаса Маркла не заставил долго себя ждать. Мужчина заявил, что готов к восстановлению общения с дочерью, но для этого необходимо сделать совместную фотосессию. Естественно, такого герцогиня Сассекская не ожидала. Как утверждают ее друзья, поначалу она очень расстроилась, "была опустошена", а после приняла решение окончательно прекратить общаться с отцом.

Также, близкие подруги Меган поделились своими наблюдениями. По их мнению, она осталась прежней несмотря на то, что переехала жить в Кенсингтонский дворец. "Ничего в Меган не изменилось", - утверждают они, - "гостеприимство, доброта, забота, привязанность к питомцам - всё осталось на месте".