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Друзья Меган Маркл рассказали, что герцогиня написала письмо своему отцу


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Уже давно всем известно, что Меган Маркл не общается со своим отцом. Причём большинство обвиняют в этом именно герцогиню, ведь это она категорически отказывается выходить на контакт с близким человеком, игнорируя все его попытки к примирению. Но, буквально на днях, пролить свет на ситуацию решили давние и самые преданные друзья Меган. Они и рассказали в интервью английскому изданию The Sun, как на самом деле девушка переживает свой конфликт с родителем.

Напомним, что причиной раздора в отношениях между отцом и дочерью послужила серия фотографий, а также откровения, которыми поделился с журналистами Томас Маркл. Причём произошло всё это накануне свадьбы Меган и принца Гарри. Впрочем, после обнародованных снимков, Томас сам предпочел не приезжать на церемонию бракосочетания. Но, при этом мужчина продолжал давать интервью, в которых рассказывал, что он всячески пытается наладить отношения с дочерью, но так категорически не идет на контакт.

Именно это и опровергли друзья герцогини, заявив, что она лично написала отцу трогательное письмо, в котором призналась в любви к родителю и попросила его перестать преследовать её через СМИ. Иными словами, если отец перестанет общаться с журналистами и остановит травлю, то Меган с удовольствием восстановит с ним все отношения.  Ответ Томаса Маркла не заставил долго себя ждать. Мужчина заявил, что готов к восстановлению общения с дочерью, но для этого необходимо сделать совместную фотосессию. Естественно, такого герцогиня Сассекская не ожидала. Как утверждают ее друзья, поначалу она очень расстроилась, "была опустошена", а после приняла решение окончательно прекратить общаться с отцом.

Также, близкие подруги Меган поделились своими наблюдениями. По их мнению, она осталась прежней несмотря на то, что переехала жить в Кенсингтонский дворец. "Ничего в Меган не изменилось", - утверждают они, - "гостеприимство, доброта, забота, привязанность к питомцам - всё осталось на месте". 

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 0 Нравится 09.02.2019 Теги: Меган Маркл

А как вы думаете, почему между отцом и дочерью нет понимания? 2  

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  • Лучик Солнца / 09.02.19 14:28
    -
    3
    +
    Это всё деньги. Человек понял, что может зарабатывать, причём очень хорошо, на имени своей дочери, которой посчастливилось выйти замуж за принца. Там и сводный брат с сестрой тем же самым занимаются, смакуя каждый случай из жизни своей резко прославившийся сестры. То есть, у людей явно нет к Меган никаких родственных чувств, а есть исключительно желание заработать на ее имени. Естественно после этого она не захочет не с отцом, ни с кем то еще общаться. А вообще, сочувствую ей, представляю как всё это неприятно. Но сейчас Меган лучше забыть о "родственниках" и сосредоточиться на ребенке.
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  • Графиня / 09.02.19 14:19
    -
    4
    +
    Да, Томас Маркл явно не тянет на звание "отец года". Очень прагматичным человеком он оказался, к сожалению для герцогини. Конечно, как любой дочери, ей всё это будет неприятно. Ведь папашей явно хочет заполучить совместную фотосессию, чтобы потом продать ее подороже. А счастье Меган интересует его в последнюю очередь. Всё это очень и очень грустно.
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