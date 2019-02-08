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Певица Слава назвала шоу Малахова адом и обратилась к нему и его коллегам


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Полное гнева сообщение Слава опубликовала в собственном аккаунте инстаграм. Как и Мария Шукшина, артистка считает, что шоу, в которых сомнительными экспертизами ДНК полощутся имена известных людей, а в качестве кумиров возводятся никому неизвестные до этого фрики, должны быть закрыты.

Певица, не стесняясь, назвала имена ведущих телепередач: Андрея Малахова, Дмитрия Шепелева, а также Дмитрия Борисова. Обращаясь к ним напрямую, она напомнила, что первой подобный жанр ввела Опра Уинфри и, по мнению Славы, именно с этого периода началась тотальная деградация американского населения. Такого будущего своей стране и нации она не желает. Именно поэтому просит ведущих и продюсеров данных передач остановиться.

В качестве примера она привела не только выпуски с анализами ДНК и прочей грязью, которые транслируются на всю страну. С прискорбием она отметила, что теперь и сама знает, кто такой Гоген Солнцев. «Это ад! Андрей, стоп!», – резюмировала Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоп Андрей,и все остальные!!!Возмущению нет предела! Буду говорить поименно. Вы давно видели мой пост, о том, как меня раздражают программы на федеральных каналах, суть которых доносится аудитории от очень авторитетных телеведущий:Андрей Малахов, Дмитрий Борисов-« Пусть говорят» Дмитрий Шепелев-«На самом деле» .но гонора!!??🤦‍♀️🤦‍♀️Программы, которые позорят честь и память наших великих артистов детекторами лжи, ДНК тестами и т.д., выдавая все это за чистую монету, хотя это просто грязное шоу, за которое платят. Они себя ставят в ряды Опры Уинфри,процесс деградации американского народа в принципе и начался во время её эфиров !!!Вопрос : кто? Я думаю вы сами догадались... Достало и за***ало! Скажите честно: почему такой высокий рейтинг? Неужели вам это действительно нравится?

Публикация от SLAVA (@nastya_slava)

В своем гневном послании артистка поинтересовалась и у простых зрителей, для чего они смотрят подобные шоу. Именно просмотры создают рейтинги и приносят создателям баснословные прибыли.

Краткая информация о Славе

Имя: Слава

Отчество: Владимировна

День рождения: 15.05.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: Москва

Рост: 177 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица и актриса

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11 Не нравится 29 Нравится 08.02.2019 Теги: слава

Вы согласны с мнением Славы? 18  

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Лучшие комментарии

  • Зинаида Красноярск 08.02.19 15:13
    -
    34
    +
    Абсолютно согласна с мнением Славы. Молодые девушки и юноши, видя по телевидению пороки людей, как то - стяжательство, претензии на наследство, ДНК на родство, богатенькие и тупые девушки, сумевшие удачно выйти замуж и делящие имущество с мужьями-богачами, проститутки с накаченными губами и грудями, внебрачные дети, стремящиеся установить отцовство после смерти человека, молодые жены старых мужей, обирающие бывших до нитки и т.д. ,считают нормой такое поведение и стремятся подражать этим людям. Кроме того, такая передача, как "Дом-2", построенная на лжи, лицемерии, неуважении друг к другу, также не должна существовать на телевидении.
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  • СердОлик 08.02.19 19:03
    -
    11
    +
    Согласна со Славой. Но ведь сама она участвовала в подобных передачах... Самые отвратительные сериалы у всех перечисленных телеведущих были про Джигурду, Джигарханяна, Максакову, Шаляпина, Серова, Перминова.., и пр. многочисленную кучку дешёвок, рублёвских губошлёпок,, "побитых и ограбленных"своими папиками, которые, скорее всего и оплачивают "судьбоносное" мелькание их размалёванных девочек в данных "сериалах".
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  • gal.fedoskina2013 Тюмень 08.02.19 19:46
    -
    10
    +
    Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ЗА ГОНКА ЗА РЕЙТИНГАМИ ПОЯВИЛАСЬ В СВЯЗИ С ЭТИМ ТАКИЕ ПЕРЕДАЧИ СТАЛИ ЧТО ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР. НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ НАДО ПРИГЛАШАТЬ НА ПЕРЕДАЧИ ЭСКОРТНИЦ ТАКИХ. ЧТО БЫЛА СВЯЗАНА С СЕРОВЫМ -ДУРОЧКА. ОНА ДАЖЕ И НЕ ОТРИЦАЕТ ЧТО ОНА ЭСКОРТНИЦА , МОЛОДЁЖЬ РАЗВРАЩАЕТЕ НАСМТРЯТСЯ . ЭТИХ ГУБОШЛЁПОК ПОКАЗЫВАЮТ БЕСКНЕЧНО, А ПОТОМ ГОВОРЯТ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МОЛОДЁЖЬЮ. А ШУРЫГИНУ ЗАЧЕМ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ТАСКАТЬ СРАМ ДА И ТОЛЬКО. НУ НЕ ХОЧЕТСЯ ВСЁ ЭТО СМОТРЕТЬ. ТОЛЬКО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ НЕ НРАВИТСЯ НЕ СМОТРИТЕ
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  • Сергей СПб 08.02.19 18:45
    -
    7
    +
    Поздновато спохватились, дамы и господа. Наше ТВ, как и эстрада, опустилось еще в 90-е. На ТВ правят бал Скабеева, Малахов, Соловьев. На эстраде Пугачиха и иже с ней. Даже в спорте - и там почему-то Губерниев популярен. А уже лет 10 назад, когда я еще смотрел этот "ящик для дураков", то очень возмущался его репортажами - врал он напропалую. Теперь ТВ не смотрю. О Скабеевой знаю только из просмотров ТВ тещей - она любит на кухне смотреть))
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Гость 08.02.19 18:03
    -
    6
    +
    Согласна на все 100! А Малахов так и не отошел от "большой стирки" увлекся полосканием грязного белья. Противно. И как можно смотреть эти проплаченные спектакли?
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  • маша / 09.02.19 11:19
    -
    0
    +
    Абсолютно согласна
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  • John Спб / 09.02.19 10:52
    -
    1
    +
    "Пипл хавает", как говаривал Богдан Титомир. Этим все объясняется. Спрос рождает предложение. Беда не в том, что эти передачи кого-то одурачивают. Беда в том, что большинство тех кто смотрит - узколобые дебилы. И стали они ими с детства. К сожалению, в нашей стране общество давно больно.
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  • Вика_мастер / 08.02.19 21:11
    -
    2
    +
    Смотрят пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Молодые отпахали, включили вечером развлекалово, а чаще всего фильм в нете. Им этот шлак не интересен.
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  • gal.fedoskina2013 Тюмень / 08.02.19 19:46
    -
    10
    +
    Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ЗА ГОНКА ЗА РЕЙТИНГАМИ ПОЯВИЛАСЬ В СВЯЗИ С ЭТИМ ТАКИЕ ПЕРЕДАЧИ СТАЛИ ЧТО ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР. НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ НАДО ПРИГЛАШАТЬ НА ПЕРЕДАЧИ ЭСКОРТНИЦ ТАКИХ. ЧТО БЫЛА СВЯЗАНА С СЕРОВЫМ -ДУРОЧКА. ОНА ДАЖЕ И НЕ ОТРИЦАЕТ ЧТО ОНА ЭСКОРТНИЦА , МОЛОДЁЖЬ РАЗВРАЩАЕТЕ НАСМТРЯТСЯ . ЭТИХ ГУБОШЛЁПОК ПОКАЗЫВАЮТ БЕСКНЕЧНО, А ПОТОМ ГОВОРЯТ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МОЛОДЁЖЬЮ. А ШУРЫГИНУ ЗАЧЕМ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ТАСКАТЬ СРАМ ДА И ТОЛЬКО. НУ НЕ ХОЧЕТСЯ ВСЁ ЭТО СМОТРЕТЬ. ТОЛЬКО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ НЕ НРАВИТСЯ НЕ СМОТРИТЕ
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • СердОлик / 08.02.19 19:03
    -
    11
    +
    Согласна со Славой. Но ведь сама она участвовала в подобных передачах... Самые отвратительные сериалы у всех перечисленных телеведущих были про Джигурду, Джигарханяна, Максакову, Шаляпина, Серова, Перминова.., и пр. многочисленную кучку дешёвок, рублёвских губошлёпок,, "побитых и ограбленных"своими папиками, которые, скорее всего и оплачивают "судьбоносное" мелькание их размалёванных девочек в данных "сериалах".
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Сергей СПб / 08.02.19 18:45
    -
    7
    +
    Поздновато спохватились, дамы и господа. Наше ТВ, как и эстрада, опустилось еще в 90-е. На ТВ правят бал Скабеева, Малахов, Соловьев. На эстраде Пугачиха и иже с ней. Даже в спорте - и там почему-то Губерниев популярен. А уже лет 10 назад, когда я еще смотрел этот "ящик для дураков", то очень возмущался его репортажами - врал он напропалую. Теперь ТВ не смотрю. О Скабеевой знаю только из просмотров ТВ тещей - она любит на кухне смотреть))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Гость / 08.02.19 18:03
    -
    6
    +
    Согласна на все 100! А Малахов так и не отошел от "большой стирки" увлекся полосканием грязного белья. Противно. И как можно смотреть эти проплаченные спектакли?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
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  • Зинаида Красноярск / 08.02.19 15:13
    -
    34
    +
    Абсолютно согласна с мнением Славы. Молодые девушки и юноши, видя по телевидению пороки людей, как то - стяжательство, претензии на наследство, ДНК на родство, богатенькие и тупые девушки, сумевшие удачно выйти замуж и делящие имущество с мужьями-богачами, проститутки с накаченными губами и грудями, внебрачные дети, стремящиеся установить отцовство после смерти человека, молодые жены старых мужей, обирающие бывших до нитки и т.д. ,считают нормой такое поведение и стремятся подражать этим людям. Кроме того, такая передача, как "Дом-2", построенная на лжи, лицемерии, неуважении друг к другу, также не должна существовать на телевидении.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Micha / 08.02.19 15:07
    -
    0
    +
    Смешно! А её песенки значит верх духовности и культуры!:))))))
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  • Мошковская / 08.02.19 14:29
    -
    -4
    +
    Поди, сама смотрит. Иначе, откуда ей знать про Гургена?
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  • Свят / 08.02.19 12:24
    -
    0
    +
    Это порочный круг. Одни смотрят, так как больше нечего. Другие транслируют, получают бабки и множат подобные шоу.
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