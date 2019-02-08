Певица Слава назвала шоу Малахова адом и обратилась к нему и его коллегам

Полное гнева сообщение Слава опубликовала в собственном аккаунте инстаграм. Как и Мария Шукшина, артистка считает, что шоу, в которых сомнительными экспертизами ДНК полощутся имена известных людей, а в качестве кумиров возводятся никому неизвестные до этого фрики, должны быть закрыты.

​

Певица, не стесняясь, назвала имена ведущих телепередач: Андрея Малахова, Дмитрия Шепелева, а также Дмитрия Борисова. Обращаясь к ним напрямую, она напомнила, что первой подобный жанр ввела Опра Уинфри и, по мнению Славы, именно с этого периода началась тотальная деградация американского населения. Такого будущего своей стране и нации она не желает. Именно поэтому просит ведущих и продюсеров данных передач остановиться.

В качестве примера она привела не только выпуски с анализами ДНК и прочей грязью, которые транслируются на всю страну. С прискорбием она отметила, что теперь и сама знает, кто такой Гоген Солнцев. «Это ад! Андрей, стоп!», – резюмировала Слава.

В своем гневном послании артистка поинтересовалась и у простых зрителей, для чего они смотрят подобные шоу. Именно просмотры создают рейтинги и приносят создателям баснословные прибыли.