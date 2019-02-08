Певица Слава назвала шоу Малахова адом и обратилась к нему и его коллегам
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Полное гнева сообщение Слава опубликовала в собственном аккаунте инстаграм. Как и Мария Шукшина, артистка считает, что шоу, в которых сомнительными экспертизами ДНК полощутся имена известных людей, а в качестве кумиров возводятся никому неизвестные до этого фрики, должны быть закрыты.
Певица, не стесняясь, назвала имена ведущих телепередач: Андрея Малахова, Дмитрия Шепелева, а также Дмитрия Борисова. Обращаясь к ним напрямую, она напомнила, что первой подобный жанр ввела Опра Уинфри и, по мнению Славы, именно с этого периода началась тотальная деградация американского населения. Такого будущего своей стране и нации она не желает. Именно поэтому просит ведущих и продюсеров данных передач остановиться.
В качестве примера она привела не только выпуски с анализами ДНК и прочей грязью, которые транслируются на всю страну. С прискорбием она отметила, что теперь и сама знает, кто такой Гоген Солнцев. «Это ад! Андрей, стоп!», – резюмировала Слава.
Стоп Андрей,и все остальные!!!Возмущению нет предела! Буду говорить поименно. Вы давно видели мой пост, о том, как меня раздражают программы на федеральных каналах, суть которых доносится аудитории от очень авторитетных телеведущий:Андрей Малахов, Дмитрий Борисов-« Пусть говорят» Дмитрий Шепелев-«На самом деле» .но гонора!!??🤦♀️🤦♀️Программы, которые позорят честь и память наших великих артистов детекторами лжи, ДНК тестами и т.д., выдавая все это за чистую монету, хотя это просто грязное шоу, за которое платят. Они себя ставят в ряды Опры Уинфри,процесс деградации американского народа в принципе и начался во время её эфиров !!!Вопрос : кто? Я думаю вы сами догадались... Достало и за***ало! Скажите честно: почему такой высокий рейтинг? Неужели вам это действительно нравится?
В своем гневном послании артистка поинтересовалась и у простых зрителей, для чего они смотрят подобные шоу. Именно просмотры создают рейтинги и приносят создателям баснословные прибыли.
Краткая информация о Славе
Имя: Слава
Отчество: Владимировна
День рождения: 15.05.1980
Возраст: 38 лет
Место рождения: Москва
Рост: 177 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица и актриса
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Лучшие комментарии
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Зинаида Красноярск 08.02.19 15:13Абсолютно согласна с мнением Славы. Молодые девушки и юноши, видя по телевидению пороки людей, как то - стяжательство, претензии на наследство, ДНК на родство, богатенькие и тупые девушки, сумевшие удачно выйти замуж и делящие имущество с мужьями-богачами, проститутки с накаченными губами и грудями, внебрачные дети, стремящиеся установить отцовство после смерти человека, молодые жены старых мужей, обирающие бывших до нитки и т.д. ,считают нормой такое поведение и стремятся подражать этим людям. Кроме того, такая передача, как "Дом-2", построенная на лжи, лицемерии, неуважении друг к другу, также не должна существовать на телевидении.
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СердОлик 08.02.19 19:03Согласна со Славой. Но ведь сама она участвовала в подобных передачах... Самые отвратительные сериалы у всех перечисленных телеведущих были про Джигурду, Джигарханяна, Максакову, Шаляпина, Серова, Перминова.., и пр. многочисленную кучку дешёвок, рублёвских губошлёпок,, "побитых и ограбленных"своими папиками, которые, скорее всего и оплачивают "судьбоносное" мелькание их размалёванных девочек в данных "сериалах".
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gal.fedoskina2013 Тюмень 08.02.19 19:46Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ЗА ГОНКА ЗА РЕЙТИНГАМИ ПОЯВИЛАСЬ В СВЯЗИ С ЭТИМ ТАКИЕ ПЕРЕДАЧИ СТАЛИ ЧТО ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР. НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ НАДО ПРИГЛАШАТЬ НА ПЕРЕДАЧИ ЭСКОРТНИЦ ТАКИХ. ЧТО БЫЛА СВЯЗАНА С СЕРОВЫМ -ДУРОЧКА. ОНА ДАЖЕ И НЕ ОТРИЦАЕТ ЧТО ОНА ЭСКОРТНИЦА , МОЛОДЁЖЬ РАЗВРАЩАЕТЕ НАСМТРЯТСЯ . ЭТИХ ГУБОШЛЁПОК ПОКАЗЫВАЮТ БЕСКНЕЧНО, А ПОТОМ ГОВОРЯТ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МОЛОДЁЖЬЮ. А ШУРЫГИНУ ЗАЧЕМ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ТАСКАТЬ СРАМ ДА И ТОЛЬКО. НУ НЕ ХОЧЕТСЯ ВСЁ ЭТО СМОТРЕТЬ. ТОЛЬКО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ НЕ НРАВИТСЯ НЕ СМОТРИТЕ
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Сергей СПб 08.02.19 18:45Поздновато спохватились, дамы и господа. Наше ТВ, как и эстрада, опустилось еще в 90-е. На ТВ правят бал Скабеева, Малахов, Соловьев. На эстраде Пугачиха и иже с ней. Даже в спорте - и там почему-то Губерниев популярен. А уже лет 10 назад, когда я еще смотрел этот "ящик для дураков", то очень возмущался его репортажами - врал он напропалую. Теперь ТВ не смотрю. О Скабеевой знаю только из просмотров ТВ тещей - она любит на кухне смотреть))
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Гость 08.02.19 18:03Согласна на все 100! А Малахов так и не отошел от "большой стирки" увлекся полосканием грязного белья. Противно. И как можно смотреть эти проплаченные спектакли?
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маша / 09.02.19 11:19Абсолютно согласна
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John Спб / 09.02.19 10:52"Пипл хавает", как говаривал Богдан Титомир. Этим все объясняется. Спрос рождает предложение. Беда не в том, что эти передачи кого-то одурачивают. Беда в том, что большинство тех кто смотрит - узколобые дебилы. И стали они ими с детства. К сожалению, в нашей стране общество давно больно.
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Вика_мастер / 08.02.19 21:11Смотрят пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Молодые отпахали, включили вечером развлекалово, а чаще всего фильм в нете. Им этот шлак не интересен.
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gal.fedoskina2013 Тюмень / 08.02.19 19:46Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ЗА ГОНКА ЗА РЕЙТИНГАМИ ПОЯВИЛАСЬ В СВЯЗИ С ЭТИМ ТАКИЕ ПЕРЕДАЧИ СТАЛИ ЧТО ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР. НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ НАДО ПРИГЛАШАТЬ НА ПЕРЕДАЧИ ЭСКОРТНИЦ ТАКИХ. ЧТО БЫЛА СВЯЗАНА С СЕРОВЫМ -ДУРОЧКА. ОНА ДАЖЕ И НЕ ОТРИЦАЕТ ЧТО ОНА ЭСКОРТНИЦА , МОЛОДЁЖЬ РАЗВРАЩАЕТЕ НАСМТРЯТСЯ . ЭТИХ ГУБОШЛЁПОК ПОКАЗЫВАЮТ БЕСКНЕЧНО, А ПОТОМ ГОВОРЯТ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МОЛОДЁЖЬЮ. А ШУРЫГИНУ ЗАЧЕМ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ТАСКАТЬ СРАМ ДА И ТОЛЬКО. НУ НЕ ХОЧЕТСЯ ВСЁ ЭТО СМОТРЕТЬ. ТОЛЬКО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ НЕ НРАВИТСЯ НЕ СМОТРИТЕ
-
СердОлик / 08.02.19 19:03Согласна со Славой. Но ведь сама она участвовала в подобных передачах... Самые отвратительные сериалы у всех перечисленных телеведущих были про Джигурду, Джигарханяна, Максакову, Шаляпина, Серова, Перминова.., и пр. многочисленную кучку дешёвок, рублёвских губошлёпок,, "побитых и ограбленных"своими папиками, которые, скорее всего и оплачивают "судьбоносное" мелькание их размалёванных девочек в данных "сериалах".
-
Сергей СПб / 08.02.19 18:45Поздновато спохватились, дамы и господа. Наше ТВ, как и эстрада, опустилось еще в 90-е. На ТВ правят бал Скабеева, Малахов, Соловьев. На эстраде Пугачиха и иже с ней. Даже в спорте - и там почему-то Губерниев популярен. А уже лет 10 назад, когда я еще смотрел этот "ящик для дураков", то очень возмущался его репортажами - врал он напропалую. Теперь ТВ не смотрю. О Скабеевой знаю только из просмотров ТВ тещей - она любит на кухне смотреть))
-
Гость / 08.02.19 18:03Согласна на все 100! А Малахов так и не отошел от "большой стирки" увлекся полосканием грязного белья. Противно. И как можно смотреть эти проплаченные спектакли?
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Зинаида Красноярск / 08.02.19 15:13Абсолютно согласна с мнением Славы. Молодые девушки и юноши, видя по телевидению пороки людей, как то - стяжательство, претензии на наследство, ДНК на родство, богатенькие и тупые девушки, сумевшие удачно выйти замуж и делящие имущество с мужьями-богачами, проститутки с накаченными губами и грудями, внебрачные дети, стремящиеся установить отцовство после смерти человека, молодые жены старых мужей, обирающие бывших до нитки и т.д. ,считают нормой такое поведение и стремятся подражать этим людям. Кроме того, такая передача, как "Дом-2", построенная на лжи, лицемерии, неуважении друг к другу, также не должна существовать на телевидении.
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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СердОлик / 08.02.19 19:13Сомневаюсь, что молодёжь смотрит ЭТО, данные ток-шоу, как правило, рассчитаны на пенсионерок и домохозяек.
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Micha / 08.02.19 15:07Смешно! А её песенки значит верх духовности и культуры!:))))))
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Мошковская / 08.02.19 14:29Поди, сама смотрит. Иначе, откуда ей знать про Гургена?
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Свят / 08.02.19 12:24Это порочный круг. Одни смотрят, так как больше нечего. Другие транслируют, получают бабки и множат подобные шоу.