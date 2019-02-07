Никита Пресняков объявил сбор денег на продвижение собственной группы
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Неделю назад в своем аккаунте инстаграм Никита Пресняков попросил поклонников поддержать его новый трек в конкурсе на музыкальной платформе. Для этого желающим нужно было перевести на специальный счет посильную денежную сумму. По итогам сбора организаторы предоставляют возможность победителю записать трек и видеоряд к нему в известном продюсерском центре Лос-Анджелеса.
Несколько дней назад сбор средств был приостановлен, но удалось ли Никите совершить задуманное, пока неизвестно. О результатах конкурса он еще не сообщал.
Интересно, что поклонники могли не просто внести пожертвование, но и стать со-продюсерами трека, в случае победы группы Преснякова. Платформа, работающая по принципу краудфандинга, возвращает определенный процент от заработанных средств каждому, кто в свое время сделал ставку на тот или иной трек/группу.
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На Западе подобная практика распространена. Таким образом ведутся сборы средств на создание различных сообществ, поддержку президентских кампаний во время выборов и т.д. Однако большинство русскоязычных пользователей предложение Никиты не оценили. Они отметили, что он, как внук и сын обеспеченных родственников, не должен был позориться и просить денег у простых людей.
«Как вам не стыдно денег просить у фанатов?», «До абсурда пост. Я лучше собак бездомных накормлю, чем дам хоть копейку сыну/внуку миллионеров», «Как не стыдно! Люди делают денежные переводы детям больным..... эх ты позорище».
Сам Никита не стал реагировать на подобную критику. За него ответили фанаты, которым по нраву, что молодой человек пытается самостоятельно добиться всего, не прося помощи у знаменитых родственников.
Краткая информация о Никите Преснякове
Имя: Никита Пресняков
Отчество: Владимирович
День рождения: 21.05.1991
Возраст: 27 лет
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 185 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, клипмейкер, актер