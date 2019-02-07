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Хайден Панеттьери считает, что 4-летней дочери лучше жить с отцом Владимиром Кличко


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Союз Кличко и Панеттьери был необычным. Голливудская актриса и украинский боксер интересно смотрелись вместе. Он – высокий и сильный мужчина, она – хрупкая и невысокая блондинка. На протяжении трех лет они встречались и все ожидали, что пара расстанется. Вместо этого актриса родила спортсмену дочь. Девочку назвали Кайя-Евдокия.

Ожидаемое расставание все-таки случилось. Произошло это в августе прошлого года. Актриса уехала в Голливуд вместе с дочерью, но ненадолго. Владимир забрал Кайю к себе и сейчас полностью занимается ее воспитанием. Активно помогает ему в этом собственная мама. Бабушка с удовольствием нянчится с внучкой.

Хайден тем временем не особо страдает по малышке. Она активно устраивает личную жизнь. Буквально сразу же по возвращении в Голливуд, актриса закрутила роман с Брайаном Хикерсоном.

Молодой мужчина только начинает свою карьеру в кино, и особо знаковых ролей в его послужном списке нет. По словам людей из окружения пары, родители Хайден недовольны ее новым избранником. Из-за него она уже была замешана в скандале с привлечением полиции. Также со стороны складывается впечатление, что актер живет за счет девушки.

О том, что малышке не стоит находиться в такой обстановке, говорит и сама Панеттьери. С Владимиром она сохранила дружеские отношения и убеждена, что малышке с папой сейчас будет намного лучше, чем с ней.

Краткая информация о Владимире Кличко

Имя: Владимир Кличко

Отчество: Владимирович

День рождения: 25.03.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: п. Солнечный, Казахстан

Рост: 198 см

Вес: 110 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: боксер-профессионал

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0 Не нравится 0 Нравится 07.02.2019 Теги: Владимир Кличко

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