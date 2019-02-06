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52-летний мужчина утверждает, что является внебрачным сыном принца Чарльза


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Буквально вчера все британские СМИ облетела неожиданная новость - в Лондоне появился мужчина, который утверждает, что он внебрачный сын принца Чарльза и его давней возлюбленной, ныне супруги, Камиллы Паркер-Боулз.

Мужчина, которого зовут Саймон Доранте-Дэй, прилетел в Соединенное королевство из Австралии. Его основная цель - проведение ДНК-теста, который сможет доказать, что он является пусть внебрачным, но сыном принца Чарльза. Кенсингтонский дворец пока никак не отреагировал на эти события. А вот Саймон, тем временем, охотно делится с журналистами своей историей.

По его словам, он родился весной 1966 года в небольшом английском городке, расположенном в графстве Гэмпшир. Якобы принц Уэльский, Чарльз и Камилла уже тогда были тайными любовниками. Хотя, по официальной версии они познакомились только в 1970 году. Мужчина же утверждает, что после родов Камилла сразу отказалась от него и он попал в приемную семью. А свидетельство о рождении, где записаны имена других биологических родителей, Саймон называет подделкой. Более того, Доранте-Дэй уверяет, что о его существовании знала и принцесса Диана. Она даже собиралась придать эту историю огласке. Однако не успела из-за автомобильной аварии, что случилась в 1997 году.

О том, что он является членом королевской династии, австралийцу рассказала бабушка. Причем это были не намеки, а прямое утверждение. Ведь еще в молодости она работала при дворе и точно знает, Саймон - незаконнорожденный сын Чарльза и Камиллы. Теперь мужчина и сам хочет это доказать, завершив тем самым многолетние поиски своей настоящей родни.  

Естественно, у всех поклонников королевской семьи эта новость вызвала скептическую реакцию. Большинство обвинили Доранте-Дэя в том, что он пытается нажиться и прославиться за счёт некрасивой скандальной истории с участием столь известных личностей. Однако мужчина все обвинения в свой адрес категорически отрицает, утверждая, что ему нужна только правда.

Краткая информация о Принце Чарльз

Имя: Принц Чарльз

День рождения: 14.11.1948

Возраст: 70 лет

Место рождения: г. Лондон, Англия

Рост: 180 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: наследный принц

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1 Не нравится 0 Нравится 06.02.2019 Теги: принц Чарльз

А вы верите в эту историю? 3  

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  • Миланет / 06.02.19 20:43
    -
    -2
    +
    Больше всего здесь мне жалко Диану. И даже неважно, сын это Чарльза, или нет, всё равно муж и королевская семья в целом поступили по отношению к ней бесчеловечно. Чарльз ее публично унизил изменами, из-за чего и случился развод, а потом ещё эта странная катастрофа, в которой Диана погибла. Сгубили такую красивую женщину ни за что.
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  • Александра / 06.02.19 20:05
    -
    4
    +
    А чему тут удивляться? Всё может быть! Кто сказал, что Чарльз и Камилла не могли специально изменить официальную дату своей первой встречи, чтобы скрыть факт рождения ребенка? Это же какой на тот момент мог получиться скандал! Да и потом ворошить эту историю тоже нельзя было, смерть Дианы и т.д. А сейчас время немного другое. Так что, может и правдива история.
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  • Лучик Солнца / 06.02.19 19:56
    -
    0
    +
    Нет, ну я ещё понимаю наши звёзды периодически сталкиваются с такими вот внебрачными детьми. Ну тут как бы совсем другой уровень. .. На мой взгляд, человек очень сильно рискует и вполне неоправданно. Ему 52 года. Можно было бы уже дожить свою жизнь тихо, не привлекая к себе лишнего внимания.
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