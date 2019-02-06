52-летний мужчина утверждает, что является внебрачным сыном принца Чарльза

Буквально вчера все британские СМИ облетела неожиданная новость - в Лондоне появился мужчина, который утверждает, что он внебрачный сын принца Чарльза и его давней возлюбленной, ныне супруги, Камиллы Паркер-Боулз.

Мужчина, которого зовут Саймон Доранте-Дэй, прилетел в Соединенное королевство из Австралии. Его основная цель - проведение ДНК-теста, который сможет доказать, что он является пусть внебрачным, но сыном принца Чарльза. Кенсингтонский дворец пока никак не отреагировал на эти события. А вот Саймон, тем временем, охотно делится с журналистами своей историей.

По его словам, он родился весной 1966 года в небольшом английском городке, расположенном в графстве Гэмпшир. Якобы принц Уэльский, Чарльз и Камилла уже тогда были тайными любовниками. Хотя, по официальной версии они познакомились только в 1970 году. Мужчина же утверждает, что после родов Камилла сразу отказалась от него и он попал в приемную семью. А свидетельство о рождении, где записаны имена других биологических родителей, Саймон называет подделкой. Более того, Доранте-Дэй уверяет, что о его существовании знала и принцесса Диана. Она даже собиралась придать эту историю огласке. Однако не успела из-за автомобильной аварии, что случилась в 1997 году.

О том, что он является членом королевской династии, австралийцу рассказала бабушка. Причем это были не намеки, а прямое утверждение. Ведь еще в молодости она работала при дворе и точно знает, Саймон - незаконнорожденный сын Чарльза и Камиллы. Теперь мужчина и сам хочет это доказать, завершив тем самым многолетние поиски своей настоящей родни.

Естественно, у всех поклонников королевской семьи эта новость вызвала скептическую реакцию. Большинство обвинили Доранте-Дэя в том, что он пытается нажиться и прославиться за счёт некрасивой скандальной истории с участием столь известных личностей. Однако мужчина все обвинения в свой адрес категорически отрицает, утверждая, что ему нужна только правда.