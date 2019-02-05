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Алена Бабенко рассказала, как разрушила свой первый брак


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Известная актриса театра и кино Алена Бабенко не очень любит давать интервью. Но, для передачи "Судьба человека"и ее ведущего Бориса Корчевникова она сделала исключение, и в откровенном разговоре раскрыла некоторые тайны своей жизни.

Так, артистка призналась, что первый брак распался исключительно по ее вине. Это случилось вскоре после того, как Алёна стала знаменитой. Роль девушки-инвалида в картине "Водитель для Веры" в 2004 году сделала никому неизвестную начинающую актрису знаменитостью. Тогда же Бабенко стали предлагать новые киноработы и пригласили в труппу столичного театра. От такого шанса она, естественно, не могла отказаться и полностью погрузилась в работу. При этом, времени на семью катастрофически не хватало. Да и самой Алёне очень нравилось задерживаться на вечеринках и встречах с коллегами. По её признанию, она позволяла себе приходить домой поздно ночью и не отвечать на звонки супруга.

Конечно, так не могло продолжаться вечно и семнадцатилетний брак начал рушиться на глазах.  Это сейчас, с высоты своего житейского опыта, актриса признается, что приложи она тогда немного стараний, отношения с Виталием удалось бы сохранить. Но на тот момент она говорила всё прямо и не желала идти на компромиссы. Тяжело дался развод родителей и сыну Бабенко - Никите. Актриса рассказала, что из-за переживаний он на несколько месяцев замкнулся в себе и ей приходилось фактически выстраивать с ним новый диалог. Благо, всё получилось и мальчик принял такое положение вещей. Сама же Алёна долгое время не решалась на новые отношения, так как "чувствовала себя разрушителем".

Поделилась актриса и ещё одним глубоким переживанием, связанным с рождением и здоровьем сына. Оказывается, родители Алены ещё до ее появления на свет пережили страшную трагедию - смерть  младенца. Об этом в семье Бабенко не принято говорить, и единственное, в чём призналась Алёна - ее сын Никита тоже мог бы не родиться. Но, сама мысль об этом приводит актрису в ужас, поэтому она предпочитает избегать данной темы.

 

Краткая информация об Алене Бабенко

Имя: Алена Бабенко

Отчество: Олеговна

День рождения: 31.03.1972

Возраст: 46 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 164 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 2 Нравится 05.02.2019 Теги: Алена Бабенко

А вам нравится Алена Бабенко, как актриса? 4  

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  • kpk / 05.02.19 21:21
    -
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    Ничего особенного, актриса как актриса. Посредственность. У нас таких много.
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  • Я / 05.02.19 21:07
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    Ничего кроме фильма, где она хромую девушку играла, не смотрела. Ее типаж мне не очень приятен. Поэтому специально избегаю работ с ее участием. На мой взгляд, в ней женственности не хватает и какого-то очарования. Про таланты говорить ничего не буду, слишком скользкая тема. Замечу лишь одно, он на любителя. А если по теме: то после 17 лет брака расставаться наверное очень тяжело. Жаль, что не приняла решение спасти семью.
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  • Алсу Казань / 05.02.19 20:56
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    0
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    Смотрела "водитель для Веры" с ее участием, там она кстати была нечего, как актриса. Роль ей очень шла. Но это единственная работа, где она мне понравилась. Потом смотрела ещё с ней фильм "Каникулы строгого режима", вот там все было не очень, начиная с сюжета, заканчивая актерской игрой. В том числе ее. Ещё удивлялась, как Бабенко вообще на такую роль согласилась.
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  • Ника / 05.02.19 20:47
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    А она изменилась на внешность. Стала приятнее, женственнее и мягче.
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