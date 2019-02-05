Алена Бабенко рассказала, как разрушила свой первый брак

Известная актриса театра и кино Алена Бабенко не очень любит давать интервью. Но, для передачи "Судьба человека"и ее ведущего Бориса Корчевникова она сделала исключение, и в откровенном разговоре раскрыла некоторые тайны своей жизни.

Так, артистка призналась, что первый брак распался исключительно по ее вине. Это случилось вскоре после того, как Алёна стала знаменитой. Роль девушки-инвалида в картине "Водитель для Веры" в 2004 году сделала никому неизвестную начинающую актрису знаменитостью. Тогда же Бабенко стали предлагать новые киноработы и пригласили в труппу столичного театра. От такого шанса она, естественно, не могла отказаться и полностью погрузилась в работу. При этом, времени на семью катастрофически не хватало. Да и самой Алёне очень нравилось задерживаться на вечеринках и встречах с коллегами. По её признанию, она позволяла себе приходить домой поздно ночью и не отвечать на звонки супруга.

Конечно, так не могло продолжаться вечно и семнадцатилетний брак начал рушиться на глазах. Это сейчас, с высоты своего житейского опыта, актриса признается, что приложи она тогда немного стараний, отношения с Виталием удалось бы сохранить. Но на тот момент она говорила всё прямо и не желала идти на компромиссы. Тяжело дался развод родителей и сыну Бабенко - Никите. Актриса рассказала, что из-за переживаний он на несколько месяцев замкнулся в себе и ей приходилось фактически выстраивать с ним новый диалог. Благо, всё получилось и мальчик принял такое положение вещей. Сама же Алёна долгое время не решалась на новые отношения, так как "чувствовала себя разрушителем".

Поделилась актриса и ещё одним глубоким переживанием, связанным с рождением и здоровьем сына. Оказывается, родители Алены ещё до ее появления на свет пережили страшную трагедию - смерть младенца. Об этом в семье Бабенко не принято говорить, и единственное, в чём призналась Алёна - ее сын Никита тоже мог бы не родиться. Но, сама мысль об этом приводит актрису в ужас, поэтому она предпочитает избегать данной темы.