Децл говорил журналистам, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет

После неожиданной смерти Децла представители СМИ стали поднимать старые архивы и изучать интервью исполнителя. Как оказалось, о своей смерти он уже рассуждал, называя конкретный возраст.

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Впервые подобные слова прозвучали из уст рэпера после празднования 31-летия. Общаясь с журналистом, Кирилл сказал, что хотел бы в 35 лет инсценировать собственную смерть и после этого исчезнуть где-нибудь на островах вместе со своей семьей. Толмацкий младший отмечал: у него есть еще несколько лет, чтобы поразмыслить над этим планом.

Спустя год во время очередного общения представитель прессы напомнил о ранее сказанных словах. Кирилл ухмыльнулся и сказал, что время в запасе у него все еще есть и он подумает над им же озвученным планом.

Напомним, что артиста не стало в ночь со 2 на 3 февраля. Трагическое событие случилось сразу после концерта, который он давал в родном ему городе Ижевске. После того, как артисту стало плохо, его директор вызвал скорую. Однако врачи прибыли минут через 20 после кончины артиста. Работники скорой пытались реанимировать его, но времени прошло слишком много. Предпринимаемые меры были безуспешны.

Медики отмечают, что время, когда шанс на спасение оставался, было упущено. Отмирание коры головного мозга начинается спустя 7 минут после остановки сердца и этот процесс необратим.

Новость о смерти распространилась настолько быстро, что прибывшим забрать тело представителям ритуальных услуг один из очевидцев стал предлагать деньги за возможность сфотографировать покойного. Работники категорически отказались это делать.

По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца, но что именно ее спровоцировало, неизвестно. Разобраться в этом предстоит работникам судебно-медицинской экспертизы. Где и когда пройдут похороны артиста, будет известно после объявления результата вскрытия тела.