Децл говорил журналистам, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет
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После неожиданной смерти Децла представители СМИ стали поднимать старые архивы и изучать интервью исполнителя. Как оказалось, о своей смерти он уже рассуждал, называя конкретный возраст.
Впервые подобные слова прозвучали из уст рэпера после празднования 31-летия. Общаясь с журналистом, Кирилл сказал, что хотел бы в 35 лет инсценировать собственную смерть и после этого исчезнуть где-нибудь на островах вместе со своей семьей. Толмацкий младший отмечал: у него есть еще несколько лет, чтобы поразмыслить над этим планом.
Спустя год во время очередного общения представитель прессы напомнил о ранее сказанных словах. Кирилл ухмыльнулся и сказал, что время в запасе у него все еще есть и он подумает над им же озвученным планом.
Напомним, что артиста не стало в ночь со 2 на 3 февраля. Трагическое событие случилось сразу после концерта, который он давал в родном ему городе Ижевске. После того, как артисту стало плохо, его директор вызвал скорую. Однако врачи прибыли минут через 20 после кончины артиста. Работники скорой пытались реанимировать его, но времени прошло слишком много. Предпринимаемые меры были безуспешны.
Медики отмечают, что время, когда шанс на спасение оставался, было упущено. Отмирание коры головного мозга начинается спустя 7 минут после остановки сердца и этот процесс необратим.
Новость о смерти распространилась настолько быстро, что прибывшим забрать тело представителям ритуальных услуг один из очевидцев стал предлагать деньги за возможность сфотографировать покойного. Работники категорически отказались это делать.
По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца, но что именно ее спровоцировало, неизвестно. Разобраться в этом предстоит работникам судебно-медицинской экспертизы. Где и когда пройдут похороны артиста, будет известно после объявления результата вскрытия тела.
Краткая информация о Децле
Имя: Децл
Отчество: Александрович
День рождения: 22.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 163 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец
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А вы верите в подобные пророчества? 3
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Не верю / 04.02.19 14:32Я считаю, что не нужно лишний раз языком ляскать. Это дело тонкое. Один раз ляпнешь, а потом засядет как программа и все. Вот тебе и вся мистика.
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Марта Апрельская / 04.02.19 14:21Инфаркты и инсульты стремительно молодеют. Наглядное тому подтверждение.
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LalO / 04.02.19 14:04При всем моем сожалении, о том, что уходят такие молодые, не стоит забывать, что он наркотическим веществами в свое время увлекался. Добавьте к этому образ жизни, который вынуждены вести артисты. Конфликт с отцом тоже думаю, что сказался на нервной системе. Итог, как ни печально, закономерен.