Умер актер фильма «Терминатор» Дик Миллер
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На момент смерти актеру исполнилось 90 лет. По словам голливудских журналистов, мужчина скончался в собственном доме, расположенном на территории небольшого городка Толука Лейк. Смерть Дика наступила по естественным причинам. В последние дни рядом с актером находились его близкие: супруга, дочь и внучка.
Будучи молодым, Миллер не планировал реализовывать себя в актерской карьере. Он получил образование по специальности психология и с успехом защитил работу на соискание ученой степени. На протяжении многих лет он работал в больнице.
Актерская игра в тот период являлась для молодого человека хобби. Он периодически выступал на Бродвее.
Немного позже, в 60-е годы Дик вместе с семьей переехал в штат Калифорния и вплотную стал заниматься актерским мастерством. Знаковой в карьере Миллера стала роль в фильме «Терминатор». Зрители могли запомнить его по сценам в оружейном магазине. В кадре он был продавцом оружия. Также Миллер мог запомниться по роли в ленте «Гремлины».
Чаще всего актер играл второстепенных героев. Главная роль была в его карьере лишь однажды. Миллер появился на экранах большого кино в качестве персонажа Уолтера Пэйсли в ленте «Ведро крови».
А вы помните Дика Миллера в фильме «Терминатор»? 3
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Лина С. / 01.02.19 11:08«Терминатор» вообще не смотрела, но имя Миллера отчего-то мне знакомо. Да, и лицо его тоже где-то мелькало. Все когда-то там будем. Светлая память…
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Vasilij / 01.02.19 10:55Да. Это один из моих любимых фильмов. Я эту видеокассету с ним буквально затер до дыр. Сейчас, конечно, редко пересматриваю.
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Роза / 01.02.19 10:38Не-а, но судя по фото лицо очень знакомое.