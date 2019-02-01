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Умер актер фильма «Терминатор» Дик Миллер


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На момент смерти актеру исполнилось 90 лет. По словам голливудских журналистов, мужчина скончался в собственном доме, расположенном на территории небольшого городка Толука Лейк. Смерть Дика наступила по естественным причинам. В последние дни рядом с актером находились его близкие: супруга, дочь и внучка.

Будучи молодым, Миллер не планировал реализовывать себя в актерской карьере. Он получил образование по специальности психология и с успехом защитил работу на соискание ученой степени. На протяжении многих лет он работал в больнице.

Актерская игра в тот период являлась для молодого человека хобби. Он периодически выступал на Бродвее.

Немного позже, в 60-е годы Дик вместе с семьей переехал в штат Калифорния и вплотную стал заниматься актерским мастерством. Знаковой в карьере Миллера стала роль в фильме «Терминатор». Зрители могли запомнить его по сценам в оружейном магазине. В кадре он был продавцом оружия. Также Миллер мог запомниться по роли в ленте «Гремлины».

Чаще всего актер играл второстепенных героев. Главная роль была в его карьере лишь однажды. Миллер появился на экранах большого кино в качестве персонажа Уолтера Пэйсли в ленте «Ведро крови».


0 Не нравится 0 Нравится 01.02.2019 Теги: Дик Миллер

А вы помните Дика Миллера в фильме «Терминатор»? 3  

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