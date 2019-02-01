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Рэпер Дрейк оставил официанткам Макдональдса 20 тыс. долларов чаевых


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По сообщениям западной прессы, рэпер Дрейк, известный своими неординарными поступками и щедростью в финансовом плане, на днях опять отличился. В сопровождении телохранителей он зашел в Макдональдс и заказал у работников классический бургер. Оплачивая заказ, мужчина оставил официантке заведения 20 тысяч долларов чаевых. Расплатившись, он улыбнулся, поблагодарил сотрудников фаст-фуда и покинул Макдональдс.

За полгода до этого имя рэпера также мелькало в заголовках газет. Поводом для публикаций стали съемки очередного клипа. Во время процесса Дрейк ходил по улицам города, раздавая всем прохожим настоящие деньги. По сведениям журналистов, эпатажный поступок обошелся исполнителю в миллион долларов, и это, не считая затрат на сами съемки. Клип на эту песню поклонники рэпера могут увидеть уже в феврале.

Напомним, что Дрейк входит в число самых богатых рэперов мира. Его официальный заработок за 2018 год составил 47 млн. долларов. В американском шоу-бизнесе исполнитель считается главным конкурентом Канье Уэста. При этом в интервью он признавался, что Канье в свое время был его кумиром и оказал влияние на творчество. Впрочем, оставаться в его тени Дрейк не желает и намерен превзойти Уэста.


1 Не нравится 0 Нравится 01.02.2019 Теги: Дрейк

Как вы думаете, случаи с Дрейком – это часть пиара или он по-настоящему щедрый человек? 4  

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