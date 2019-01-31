Суд отказал Дмитрию Тарасову в уменьшении суммы алиментов

Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на сегодняшний день является отцом двоих детей. И если с малышкой, которую ему родила нынешняя супруга Анастасия Костенко, он охотно позирует и проводит много времени, то вот со своей старшей дочерью Ангелиной футболист практически не общается. Более того, некоторое время назад он написал заявление в суд, чтобы ему уменьшили сумму алиментов на нее до ста тысяч рублей.

С мамой Ангелины Оксаной Тарасовой футболист расстался уже много лет назад. Но, несмотря на это, до недавнего времени он всё-таки старался поддерживать хорошие отношения с дочерью, встречался с ней, много общался по телефону и в социальных сетях. Однако теперь Дмитрий, кажется, совсем забыл о своих отцовских обязанностях и даже задолжал по алиментам совершенно астрономическую сумму - около 15 миллионов рублей. Впрочем, сам футболист категорически опровергает слухи о том, что он не хочет общаться со своим старшим ребёнком. По его словам, он неоднократно предпринимал попытки встретиться с Ангелиной, но девочка этому противится. "Это ее выбор!" - с сожалением констатирует Тарасов, еще раз подчеркивая, что от своей старшей дочки он не отказывался.

Однако, это не помешало ему обратиться в суд и попросить уменьшить сумму алиментов, которые он должен выплачивать Ангелине, до ста тысяч рублей. А основными аргументами к этому послужили: сокращение доходов и рождение второго ребёнка. Но, суд отказался удовлетворить требование Дмитрия Тарасова. А это значит, что он так и будет продолжать выплачивать дочери ежемесячно 480 тысяч рублей.

Естественно, такое решение суда очень обрадовало Оксану Тарасову. В своём микроблоге девушка поспешила поблагодарить всех, кто поддерживал ее в этот нелегкий период, и особенно адвоката Сергея Жорина, который и помог "разобраться в ситуации по справедливости".