Суд отказал Дмитрию Тарасову в уменьшении суммы алиментов
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Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на сегодняшний день является отцом двоих детей. И если с малышкой, которую ему родила нынешняя супруга Анастасия Костенко, он охотно позирует и проводит много времени, то вот со своей старшей дочерью Ангелиной футболист практически не общается. Более того, некоторое время назад он написал заявление в суд, чтобы ему уменьшили сумму алиментов на нее до ста тысяч рублей.
С мамой Ангелины Оксаной Тарасовой футболист расстался уже много лет назад. Но, несмотря на это, до недавнего времени он всё-таки старался поддерживать хорошие отношения с дочерью, встречался с ней, много общался по телефону и в социальных сетях. Однако теперь Дмитрий, кажется, совсем забыл о своих отцовских обязанностях и даже задолжал по алиментам совершенно астрономическую сумму - около 15 миллионов рублей. Впрочем, сам футболист категорически опровергает слухи о том, что он не хочет общаться со своим старшим ребёнком. По его словам, он неоднократно предпринимал попытки встретиться с Ангелиной, но девочка этому противится. "Это ее выбор!" - с сожалением констатирует Тарасов, еще раз подчеркивая, что от своей старшей дочки он не отказывался.
Однако, это не помешало ему обратиться в суд и попросить уменьшить сумму алиментов, которые он должен выплачивать Ангелине, до ста тысяч рублей. А основными аргументами к этому послужили: сокращение доходов и рождение второго ребёнка. Но, суд отказался удовлетворить требование Дмитрия Тарасова. А это значит, что он так и будет продолжать выплачивать дочери ежемесячно 480 тысяч рублей.
Естественно, такое решение суда очень обрадовало Оксану Тарасову. В своём микроблоге девушка поспешила поблагодарить всех, кто поддерживал ее в этот нелегкий период, и особенно адвоката Сергея Жорина, который и помог "разобраться в ситуации по справедливости".
Краткая информация о Дмитрии Тарасове
Имя: Дмитрий Тарасов
Отчество: Алексеевич
День рождения: 18.03.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: г. Канск, Красноярский Край
Рост: 192 см
Вес: 84 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: футболист
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А вы считаете такое решение суда справедливым? 5
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муса / 01.02.19 09:39Поражает то, что этот "человек" пытался сэкономить на своем ребенке. Не здоровая тенденция у многих футболистов нарожать детей, а потом их бросить и откреститься от ответственности за них. Мало суд назначил. Не обеднеет. Хотя с другой стороны жаль его, ноги не из того места растут, да и мозгов видно немного.
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Лада / 31.01.19 20:14Все по закону, в чем вопрос?
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Светка / 31.01.19 19:27Типичный мужик! Совершенно не удивлена. У нас в стране так ведёт себя больше половины алиментщиков - разводятся не только с женами, но и с детьми.
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АЯ / 31.01.19 19:25Что значит "я пытался, но у меня ничего не получилось"?! Тот, кто чего-то по-настоящему хочет, обязательно добьется этого! А этот горе-папаша наверное позвонил пару раз дочери по телефону, она трубку не взяла, и на этом все его попытки сблизиться с ребенком закончились. Зато журналистам с чистой совестью теперь можно говорит, что сделал всё что мог. А отказываться от девочки у него, конечно, и в мыслях не было, но вот алименты ей можно платить и поменьше. Что за двойные стандарты, Дима?
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Зая / 31.01.19 19:21Абсолютно справедливо! Тарасов далеко не бедный человек и даже наличие второго ребёнка не должно мешать ему выплачивать нормальные алименты старше дочери. В конце-концов, она такой же его ребёнок, как и дочка Костенко, и пытаться на ней сэкономить - это полнейшее дно! Поэтому суд вынес очень справедливое решения. А Тарасов лишний раз продемонстрировал, что как мужчина - он полное ничтожество.