Кейт Миддлтон и Меган Маркл подвергаются нападкам хейтеров
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Сотрудники Кенсингтонского дворца, которые занимаются модерацией комментариев в социальных сетях, очень встревожены тем, что за последнее время в адрес обеих герцогинь - Кембриджской и Сассекской наблюдается возрастание негатива.
Только за последний год в бан было отправлено более сотни тысяч сообщений с негативными высказываниями и оскорблениями в адрес Кейт и Меган. Причем немалая их часть содержала самые настоящие угрозы. А в некоторых случаях сотрудникам Кенсингтонского дворца приходилось даже обращаться за помощью к полиции, дабы приструнить самых рьяных провокаторов. Но самое неприятное заключается в том, что тенденция писать гадости в адрес герцогинь и их поклонников со стороны интернет-пользователей только растет. По признанию самих модераторов, они уже едва справляются с тем количеством расистских и сексистских высказываний, что предназначены супругам Уильяма и Гарри.
Помимо удаления единичных комментариев, очень часто приходится чистить и целые ветки сообщений, где в спор вступают уже поклонники Кейт и Меган. Как правило, там тоже разворачиваются нешуточные дебаты, цель которых выяснить, кто же из девушек красивее, счастливее, влиятельнее, умнее, моднее.
Именно из-за всего этого Кенсингтонский дворец решил взяться за проблему более кардинально и обратился к представителям социальной сети Инстаграм, чтобы те посодействовали им в сложившийся ситуации и помогли сократить тот поток оскорблений, что выливается на Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Но как будет проходить процесс отсеивания неугодных комментариев, пока неизвестно.
Что же касается содержания, то чаще всего в адрес Кейт звучат обвинения в том, что она скучная. А вот список "недостатков" Меган значительно обширнее. Здесь и обвинения в привороте (ведь многие до сих пор считают, что принц Гарри женился на американке исключительно из-за влияния высших сил), и подозрения в ложной беременности, и выставление напоказ своего положения, и много чего еще.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А кто больше нравится вам, Меган или Кейт? 4
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Перчик / 29.01.19 17:23Знаю, что мой коммент сейчас наберёт много дизлайков. Но всё равно выскажусь. И Кейт и Меган - обе очень милые женщины. Каждая из них по-своему привлекательна. И хватит уже к ним цепляться! Хотя, мне кажется что это делаю именно женщины, которые, так уж случилось, не стали герцогинями.
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Яна Вологда / 29.01.19 17:20Мне вот интересно, чего людям вообще не хватает в жизни?! Какой интерес в том, чтобы сидеть в социальных сетях и обсуждать герцогинь или кого бы там ни было ещё, выявлять их недостатки, опять обсуждать, а тем более угрожать... Ну что в этом такого интересного?! Лично мне ничего подобного никогда бы в голову не пришло. Пусть все живут так, как им хочется, одеваются, беременеют, стареют как хотят. И здесь возникает вопрос: если большинство людей думает также как я, откуда берутся такое количество хейтеров. Это что, деньги приносит? Наверное, я просто чего-то не понимаю.
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А 18 / 29.01.19 17:16Ну хоть что-то между ними сейчас есть общего. Даже как-то радостно за них стало. Может, на этом фоне даже помирятся.