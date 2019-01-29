Кейт Миддлтон и Меган Маркл подвергаются нападкам хейтеров

Сотрудники Кенсингтонского дворца, которые занимаются модерацией комментариев в социальных сетях, очень встревожены тем, что за последнее время в адрес обеих герцогинь - Кембриджской и Сассекской наблюдается возрастание негатива.

Только за последний год в бан было отправлено более сотни тысяч сообщений с негативными высказываниями и оскорблениями в адрес Кейт и Меган. Причем немалая их часть содержала самые настоящие угрозы. А в некоторых случаях сотрудникам Кенсингтонского дворца приходилось даже обращаться за помощью к полиции, дабы приструнить самых рьяных провокаторов. Но самое неприятное заключается в том, что тенденция писать гадости в адрес герцогинь и их поклонников со стороны интернет-пользователей только растет. По признанию самих модераторов, они уже едва справляются с тем количеством расистских и сексистских высказываний, что предназначены супругам Уильяма и Гарри.

Помимо удаления единичных комментариев, очень часто приходится чистить и целые ветки сообщений, где в спор вступают уже поклонники Кейт и Меган. Как правило, там тоже разворачиваются нешуточные дебаты, цель которых выяснить, кто же из девушек красивее, счастливее, влиятельнее, умнее, моднее.

Именно из-за всего этого Кенсингтонский дворец решил взяться за проблему более кардинально и обратился к представителям социальной сети Инстаграм, чтобы те посодействовали им в сложившийся ситуации и помогли сократить тот поток оскорблений, что выливается на Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Но как будет проходить процесс отсеивания неугодных комментариев, пока неизвестно.

Что же касается содержания, то чаще всего в адрес Кейт звучат обвинения в том, что она скучная. А вот список "недостатков" Меган значительно обширнее. Здесь и обвинения в привороте (ведь многие до сих пор считают, что принц Гарри женился на американке исключительно из-за влияния высших сил), и подозрения в ложной беременности, и выставление напоказ своего положения, и много чего еще.