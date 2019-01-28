Актриса Екатерина Архарова объявила о пропаже мужа
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Мужчина не появлялся дома уже двое суток, телефон его отключен. Екатерина волнуется, что с Артемом могло случиться нехорошее, но все же надеется на лучшее.
О пропаже мужа Архарова сообщила в своем аккаунте инстаграм. По словам женщины, 26 января ее нынешний супруг находился в кафе в центре столицы, после покинул его и бесследно исчез. Последний раз она общалась с ним в районе 7 вечера. После этого мужчина больше ни с кем из знакомых не созванивался, а телефон его оказался отключен.
Актриса опубликовала несколько фотографий Артема и описала его рост и внешность, указав, во что он был одет в последний раз. Также Екатерина обозначила марку автомобиля, на котором муж уехал.
Поскольку с момента пропажи супруга прошло только двое суток, подключить полицию артистка не может, и надеется на помощь неравнодушных пользователей социальной сети.
✔SOS!!! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26го января, в райне 19-00, вышел ненадолго из кафе «Раиса Захарна» (адрес: ул Можайский вал, 6. метро Кевская) и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся. Рост приблизительно 185. Был одет в потёртый серо-голубой свитер в косичку, тёмно синие джинсы, замшевые тёмно синие ботинки. Сверху была дублёнка темно синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф (как на второй фото) и такая же шапка. Ездит на чёрном джипе BMW 5. Если кто-то знает о его местонахождении или может вспомнить, когда его видел последний раз, сообщите пожалуйста! Любая информация может быть ценной. Верю в магию Инстаграма и неравнодушных людей! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #sos #пропалчеловек #розыск #помогитенайтичеловека #службаспасения
Особенно женщину удручает тот факт, что никто из общих знакомых Артема также не видел и не общался с ним.
Напомним, что Екатерина ране была замужем за Маратом Башаровым. Расстались, а после и развелись супруги со скандалом. Актер поднял на женщину руку. Вначале своей вины он не признавал, а позже сказал, что был в этом не прав, но и свою вину как провокатора, Архарова отрицать не должна.
Продолжение: "Фигура вторая - не печальная!"😉 Тем временем гости всё подтягивались и подтягивались... #раисазахарна #открытие #кулинарияраисазахарна #эммануилвиторган #иринавиторган #джемалтетруашвили #ольгамедынич #дмитриймиллер #еленабирюкова #игорьжижикин #иринабезрукова #юлиязимина #никитатарасов #романполянский #екатеринабелоцерковская #борисграчевский #анастасиязадорина #анжеликаагурбаш #катягусева #кирилландреев #еленазахарова #еленастаростина #александрносик #александриншаков #александрковалев #юлиябурименко #юрийненев Спасибо огромное, что пришли поддержать!!! Мы вас любим!!!😍😍😍
С Артемом Ильясовым актриса познакомилась позже. Успешный бизнесмен и ресторатор красиво ухаживал за ней, и Екатерина не устояла.
Как вы думаете, с мужчиной могло произойти что-то серьезное? 5
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Гала / 29.01.19 05:49муж симпатичный у нее, гораздо интереснее Башарова)))) дай бог, все будет у нее все хорошо))))
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CV / 28.01.19 14:12Чисто по-человечески очень хочется, чтобы в таких ситуациях люди находились где-нибудь у неизвестных любовниц, но живыми.
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Лидия Никитична / 28.01.19 14:04В таких случаях возникает желание помочь человеку, но чем? В данной ситуации только правоохранительные органы могут провести расследование, запросить камеры по маршруту следования, пробить мобильный, машину и т.д.
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Никита / 28.01.19 13:58А по машине пробить его? Не на жигуле катается ведь…
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Мирон / 28.01.19 13:51Печаль, беда. Дай Бог найдется.