Актриса Екатерина Архарова объявила о пропаже мужа

Мужчина не появлялся дома уже двое суток, телефон его отключен. Екатерина волнуется, что с Артемом могло случиться нехорошее, но все же надеется на лучшее.

О пропаже мужа Архарова сообщила в своем аккаунте инстаграм. По словам женщины, 26 января ее нынешний супруг находился в кафе в центре столицы, после покинул его и бесследно исчез. Последний раз она общалась с ним в районе 7 вечера. После этого мужчина больше ни с кем из знакомых не созванивался, а телефон его оказался отключен.

Актриса опубликовала несколько фотографий Артема и описала его рост и внешность, указав, во что он был одет в последний раз. Также Екатерина обозначила марку автомобиля, на котором муж уехал.

Поскольку с момента пропажи супруга прошло только двое суток, подключить полицию артистка не может, и надеется на помощь неравнодушных пользователей социальной сети.

Особенно женщину удручает тот факт, что никто из общих знакомых Артема также не видел и не общался с ним.

Напомним, что Екатерина ране была замужем за Маратом Башаровым. Расстались, а после и развелись супруги со скандалом. Актер поднял на женщину руку. Вначале своей вины он не признавал, а позже сказал, что был в этом не прав, но и свою вину как провокатора, Архарова отрицать не должна.

С Артемом Ильясовым актриса познакомилась позже. Успешный бизнесмен и ресторатор красиво ухаживал за ней, и Екатерина не устояла.