Невеста Александра Цекало оказалась голливудской актрисой

После ряда скандальных публикаций и признания Александра Цекало в том, что пассия, с которой его успели запечатлеть очевидцы, вовсе не любовница, а будущая жена, поклонников заинтересовала личность девушки. Ранее ее никто не видел.

Журналисты провели собственное расследование и узнали о Дарине кое-что интересное. Как оказалось, девушка на протяжении длительного времени проживала в Лос-Анджелесе. По профессии она актриса. Дарина выступала на сцене одного из местных театров, пока он не закрылся. Также она снималась в эпизодических ролях. Зрители могли видеть ее работы в сериале «Идеальное убийство» и в ленте «Кое-что на День рождения».

Привлекательное лицо, рост и фигура позволили девушке зарекомендовать себя в качестве модели. Она принимала участие в съемках различного плана. Наибольшим спросом, по словам одного из фотографов, Дарина пользуется в Корее. Ее папа по национальности был корейцем, а мама – русской. В итоге, у Дарины получилась специфическая и особо привлекательная для азиатской страны внешность.

По предварительной информации в ближайшее время Дарина переберется из солнечного Лос-Анджелеса в Россию. Свадьба с Александром Цекало намечена на март месяц. Проживать пара будет в роскошном особняке продюсера на Рублево-Успенском шоссе.

Его бывшая супруга Виктория Галушко вместе с их общими детьми переедет в Химки.

Кстати, по словам источника из близкого окружения, познакомил Дарину и Александра его близкий друг Игорь Жижикин. Именно в его компании пара была замечена в первый раз. К тому моменту, Цекало с Викой уже не жил как муж и жена.