Невеста Александра Цекало оказалась голливудской актрисой
0 0
После ряда скандальных публикаций и признания Александра Цекало в том, что пассия, с которой его успели запечатлеть очевидцы, вовсе не любовница, а будущая жена, поклонников заинтересовала личность девушки. Ранее ее никто не видел.
Журналисты провели собственное расследование и узнали о Дарине кое-что интересное. Как оказалось, девушка на протяжении длительного времени проживала в Лос-Анджелесе. По профессии она актриса. Дарина выступала на сцене одного из местных театров, пока он не закрылся. Также она снималась в эпизодических ролях. Зрители могли видеть ее работы в сериале «Идеальное убийство» и в ленте «Кое-что на День рождения».
Привлекательное лицо, рост и фигура позволили девушке зарекомендовать себя в качестве модели. Она принимала участие в съемках различного плана. Наибольшим спросом, по словам одного из фотографов, Дарина пользуется в Корее. Ее папа по национальности был корейцем, а мама – русской. В итоге, у Дарины получилась специфическая и особо привлекательная для азиатской страны внешность.
По предварительной информации в ближайшее время Дарина переберется из солнечного Лос-Анджелеса в Россию. Свадьба с Александром Цекало намечена на март месяц. Проживать пара будет в роскошном особняке продюсера на Рублево-Успенском шоссе.
Его бывшая супруга Виктория Галушко вместе с их общими детьми переедет в Химки.
Кстати, по словам источника из близкого окружения, познакомил Дарину и Александра его близкий друг Игорь Жижикин. Именно в его компании пара была замечена в первый раз. К тому моменту, Цекало с Викой уже не жил как муж и жена.
Краткая информация об Александре Цекало
Имя: Александр Цекало
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 22.03.1961
Возраст: 57 лет
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 163 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущий, продюсер, певец
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Дарина и Александр – красивая пара? 4
-
Макс / 28.01.19 14:44Красивая она, а он – при деньгах.
-
Любаня / 28.01.19 14:40Именно парой красивой совсем не считаю, а вот типичной – это да. Она молодая с красивым телом, а он неказистенький, старенький, зато при деньгах.
-
Кира Ф. / 28.01.19 14:32Не LA она променяет на суровую Россию, а сомнительные перспективы в Голливуде, на обеспеченную жизнь, а возможно и славу, за счет Цекало.
-
Мельпомена / 28.01.19 14:30Актриса, блин. Снялась в двух эпизодах – все, звезда!