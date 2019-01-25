 
 
 

 
 
На главную
 
 

СМИ: Амаль и Джордж Клуни разъехались после ссоры


0 0

Супруга знаменитого актера уехала из их дома, прихватив с собой общих детей. Причина столь крупной размолвки источниками не сообщается. Известно лишь, что Джордж пытается наладить общение, но Амаль на контакт не идет. Женщина не пускает супруга на порог.

Звездная пара проживает в Италии, не так давно они приобрели особняк на Сардинии. Предполагалось, что именно он станет местом постоянного жительства для всего семейства. Однако идиллии не случилось. Амаль действительно перебралась на роскошную виллу, но без Клуни. Сначала она категорически запрещала мужчине приближаться к дому, а позже пояснила, что если он желает видеть детей, может рассчитывать на ночевку в гостевом домике.

Поклонники и журналисты пары в недоумении. Со стороны они казались идеальной семьей. Теперь все с интересом наблюдают, чем закончится история. Если дело дойдет до развода, то процесс может оказаться громким.

Общее состояние супругов составляет больше полумиллиарда долларов, а Амаль является успешным адвокатом. Женщина известна крутым нравом. Если она не отойдет, то Клуни может ждать процесс по накалу эмоций и времени ни в чем не уступающий разводу Джоли и Питта. Некоторые люди из близкого окружения пары в этом не сомневаются.

Краткая информация о Джордже Клуни

Имя: Джордж Клуни

День рождения: 06.05.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Лесингтон, США

Рост: 180 см

Вес: 89 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актер, режиссер, сценарист

Смотреть фотографии с Джорджем Клуни

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2019 Теги: Джордж Клуни

Вам нравится пара Клуни и Амаль? 5  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору