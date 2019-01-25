СМИ: Амаль и Джордж Клуни разъехались после ссоры

Супруга знаменитого актера уехала из их дома, прихватив с собой общих детей. Причина столь крупной размолвки источниками не сообщается. Известно лишь, что Джордж пытается наладить общение, но Амаль на контакт не идет. Женщина не пускает супруга на порог.

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Звездная пара проживает в Италии, не так давно они приобрели особняк на Сардинии. Предполагалось, что именно он станет местом постоянного жительства для всего семейства. Однако идиллии не случилось. Амаль действительно перебралась на роскошную виллу, но без Клуни. Сначала она категорически запрещала мужчине приближаться к дому, а позже пояснила, что если он желает видеть детей, может рассчитывать на ночевку в гостевом домике.

Поклонники и журналисты пары в недоумении. Со стороны они казались идеальной семьей. Теперь все с интересом наблюдают, чем закончится история. Если дело дойдет до развода, то процесс может оказаться громким.

Общее состояние супругов составляет больше полумиллиарда долларов, а Амаль является успешным адвокатом. Женщина известна крутым нравом. Если она не отойдет, то Клуни может ждать процесс по накалу эмоций и времени ни в чем не уступающий разводу Джоли и Питта. Некоторые люди из близкого окружения пары в этом не сомневаются.