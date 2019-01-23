Игорь Петренко стал отцом в пятый раз

О беременности нынешней супруги Игоря Петренко журналисты не знали. Свое положение Кристина Бродская старательно скрывала. Она практически не выходила в свет и не публиковала фотографии с округлившимся животом. Даже на церемонии вручения премии ФСБ России Кристина сопровождала супруга в свободной одежде. От камер живот она скрывала за просторным пальто и букетом цветов.

О том, что Кристина и Игорь в очередной раз стали родителями объявил режиссер театра, в котором играет Петренко. Прямо со сцены Лев Рахлин рассказал зрителям, что рожала Кристина в одной из клиник Санкт-Петербурга. Все прошло замечательно. И женщина, и новорожденная малышка чувствуют себя прекрасно. Папа находится вместе с ними.

Напомним, что у Игоря Петренко и Ксении Бродской уже есть две дочери, 2 и 4 лет. Супруги связали себя узами не так давно. Произошло это в Калининграде в 2016 году. Там же пара успела обвенчаться.

За плечами Игоря это уже не первый брак. Кристина стала третьей его супругой. Из каждого союза мужчина фактически уходил в новые отношения. Первую жену он оставил ради Екатерины Климовой. Вместе они прожили 10 лет и успели родить двоих сыновей. Большую часть времени Корней и Матвей проводят с мамой. Отношения артистов разладились на фоне злоупотребления алкоголем и измен со стороны Игоря.

Сейчас каждый из супругов счастлив в новом браке.