Игорь Петренко стал отцом в пятый раз
1 0
О беременности нынешней супруги Игоря Петренко журналисты не знали. Свое положение Кристина Бродская старательно скрывала. Она практически не выходила в свет и не публиковала фотографии с округлившимся животом. Даже на церемонии вручения премии ФСБ России Кристина сопровождала супруга в свободной одежде. От камер живот она скрывала за просторным пальто и букетом цветов.
О том, что Кристина и Игорь в очередной раз стали родителями объявил режиссер театра, в котором играет Петренко. Прямо со сцены Лев Рахлин рассказал зрителям, что рожала Кристина в одной из клиник Санкт-Петербурга. Все прошло замечательно. И женщина, и новорожденная малышка чувствуют себя прекрасно. Папа находится вместе с ними.
Напомним, что у Игоря Петренко и Ксении Бродской уже есть две дочери, 2 и 4 лет. Супруги связали себя узами не так давно. Произошло это в Калининграде в 2016 году. Там же пара успела обвенчаться.
За плечами Игоря это уже не первый брак. Кристина стала третьей его супругой. Из каждого союза мужчина фактически уходил в новые отношения. Первую жену он оставил ради Екатерины Климовой. Вместе они прожили 10 лет и успели родить двоих сыновей. Большую часть времени Корней и Матвей проводят с мамой. Отношения артистов разладились на фоне злоупотребления алкоголем и измен со стороны Игоря.
Сейчас каждый из супругов счастлив в новом браке.
Краткая информация об Игоре Петренко
Имя: Игорь Петренко
Отчество: Петрович
День рождения: 23.08.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: Потсдам, ГДР
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А вам нравится пара Игоря и Кристины? 4
-
Ярославль / 23.01.19 14:36Они с Климовой и, правда, смотрелись. Соответствовали что ли друг другу. А сейчас, что у него жена никакая, что у нее муж этот молодой никудышный.
-
Маша / 23.01.19 14:16Шустрый он, я и не знала, что у него уже такая куча детей.
-
Virgo / 23.01.19 14:14Из всех его жен, самой яркой и характерной была Климова. Кристина, хоть и молодая, но внешне очень неприметная.