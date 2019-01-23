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Евросоюз исключил Кобзона из санкционного списка


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Основанием для принятия подобного решения стала смерть Иосифа Давыдовича. Документ пересматривается чиновниками каждые полгода и в следующей его редакции фамилии знаменитого в России артиста больше не будет.

Напомним, в период составления списка лиц, которым путь в страны Евросоюза будет заказан, а любые их активы заморожены, Кобзон попал после событий, произошедших в Украине.

Основанием для включения певца в перечень стала его политическая позиция. Иосиф Давыдович поддерживал присоединение полуострова Крым к России. В тот период он являлся членом российской Государственной Думы.

Самого Кобзона этот факт особо не беспокоил. Событие артист прокомментировал лаконично. Он выразил благодарность за то, что оказался в этом списке. «Я рад!»– резюмировал певец.

Напомним, что на протяжении многих лет Кобзон боролся с онкологией. Неоднократно ему приходилось лечиться у немецких специалистов. Активную моральную поддержку звезде советской эпохи оказывала супруга Нелли.

Иосиф Давыдович стойко держался до последнего, но, в итоге, онкология победила. Тяжелое состояние мужчины родственники скрывали до последнего, в надежде, что его последние дни пройдут в покое и тишине. Знаменитого певца не стало 30 августа 2018 года.

Краткая информация об Иосифе Кобзоне

Имя: Иосиф Кобзон

Отчество: Давыдович

День рождения: 11.09.1937

Возраст: 81 год

Место рождения: Часов Яр, Донецкая обл., Украина

Рост: 176 см

Вес: 89 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: эстрадный певец

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1 Не нравится 0 Нравится 23.01.2019 Теги: Иосиф Кобзон

Как вы считаете, Кобзон справедливо был занесен в список? 3  

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