Евросоюз исключил Кобзона из санкционного списка

Основанием для принятия подобного решения стала смерть Иосифа Давыдовича. Документ пересматривается чиновниками каждые полгода и в следующей его редакции фамилии знаменитого в России артиста больше не будет.

Напомним, в период составления списка лиц, которым путь в страны Евросоюза будет заказан, а любые их активы заморожены, Кобзон попал после событий, произошедших в Украине.

Основанием для включения певца в перечень стала его политическая позиция. Иосиф Давыдович поддерживал присоединение полуострова Крым к России. В тот период он являлся членом российской Государственной Думы.

Самого Кобзона этот факт особо не беспокоил. Событие артист прокомментировал лаконично. Он выразил благодарность за то, что оказался в этом списке. «Я рад!»– резюмировал певец.

Напомним, что на протяжении многих лет Кобзон боролся с онкологией. Неоднократно ему приходилось лечиться у немецких специалистов. Активную моральную поддержку звезде советской эпохи оказывала супруга Нелли.

Иосиф Давыдович стойко держался до последнего, но, в итоге, онкология победила. Тяжелое состояние мужчины родственники скрывали до последнего, в надежде, что его последние дни пройдут в покое и тишине. Знаменитого певца не стало 30 августа 2018 года.