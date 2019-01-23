Евросоюз исключил Кобзона из санкционного списка
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Основанием для принятия подобного решения стала смерть Иосифа Давыдовича. Документ пересматривается чиновниками каждые полгода и в следующей его редакции фамилии знаменитого в России артиста больше не будет.
Напомним, в период составления списка лиц, которым путь в страны Евросоюза будет заказан, а любые их активы заморожены, Кобзон попал после событий, произошедших в Украине.
Основанием для включения певца в перечень стала его политическая позиция. Иосиф Давыдович поддерживал присоединение полуострова Крым к России. В тот период он являлся членом российской Государственной Думы.
Самого Кобзона этот факт особо не беспокоил. Событие артист прокомментировал лаконично. Он выразил благодарность за то, что оказался в этом списке. «Я рад!»– резюмировал певец.
Напомним, что на протяжении многих лет Кобзон боролся с онкологией. Неоднократно ему приходилось лечиться у немецких специалистов. Активную моральную поддержку звезде советской эпохи оказывала супруга Нелли.
Иосиф Давыдович стойко держался до последнего, но, в итоге, онкология победила. Тяжелое состояние мужчины родственники скрывали до последнего, в надежде, что его последние дни пройдут в покое и тишине. Знаменитого певца не стало 30 августа 2018 года.
Краткая информация об Иосифе Кобзоне
Имя: Иосиф Кобзон
Отчество: Давыдович
День рождения: 11.09.1937
Возраст: 81 год
Место рождения: Часов Яр, Донецкая обл., Украина
Рост: 176 см
Вес: 89 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: эстрадный певец
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Кобзон справедливо был занесен в список? 3
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Нюта / 23.01.19 14:48Во, дают! После смерти ему это точно надо! Теперь и в Италию смотаться можно и в Германии долечиться, видимо…
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Марк Александрович / 23.01.19 14:46В каждой ситуации есть две стороны. Если нам эти списки совершенно непонятны, то с точки зрения стран, которые решили запретить въезд конкретным людям ха их действия и позиции, все выглядит очень даже справедливо.