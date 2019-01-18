Диана Арбенина получила травму на горнолыжном курорте
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Находясь на горнолыжном курорте Франции, Диана Арбенина получила травму. Артистке пришлось обратиться за помощью в больницу. О произошедшем артистка сообщила поклонникам сама. Она опубликовала видео прямо из стен медицинского учреждения.
А вот компетентность местных специалистов медицины Диану впечатлила. «Это, конечно, сила» – сказала певица. Немногим позже она удалила видео из аккаунта.
На горнолыжный курорт Арбенина отправилась совсем недавно. Новогодние каникулы она провела с детьми у моря. В качестве места отдыха семейство выбрало Мексику. На курорте они пробыли недолго. К началу учебного процесса детей пришлось привезти в Санкт-Петербург. Сразу после Диана отправилась во Францию. Она уже давно увлекается горными лыжами и старается минимум раз в году покорять снежные вершины.
Напомним, Диана воспитывает двоих детей: мальчика и девочку. Об их отце ничего неизвестно. Статус матери-одиночки Арбенину абсолютно не беспокоит. Более того, она хочет взять на воспитание еще одного ребенка из детдома. Певица уже обсуждала этот вопрос с сыном и дочкой. Они не против данного шага.
Краткая информация о Диане Арбениной
Имя: Диана Арбенина
Отчество: Сергеевна
День рождения: 08.07.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Воложин, Минская область, БССР
Рост: 165 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певица
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Как вы думаете, стоит ли заниматься экстремальными видами спорта, имея детей? 3
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Мошковская / 18.01.19 14:09Смотря какой экстрим. Она же не со свободным падением экспериментирует. Обычный активный вид отдыха.
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Елена / 18.01.19 14:08Могла бы и детей с собой брать на такие курорты, они уже взрослые для этого.
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Must95 / 18.01.19 14:08Если следовать этой логике, нужно сидеть дома на диване, обвязавшись подушками. Так получается?