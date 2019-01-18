Диана Арбенина получила травму на горнолыжном курорте

Находясь на горнолыжном курорте Франции, Диана Арбенина получила травму. Артистке пришлось обратиться за помощью в больницу. О произошедшем артистка сообщила поклонникам сама. Она опубликовала видео прямо из стен медицинского учреждения.

Диана попросила своих фанатов не пугаться и пояснила, что с ней все в порядке. Никакой угрозы для жизни нет. Что именно было травмировано, артистка предпочла не рассказывать.

А вот компетентность местных специалистов медицины Диану впечатлила. «Это, конечно, сила» – сказала певица. Немногим позже она удалила видео из аккаунта.

На горнолыжный курорт Арбенина отправилась совсем недавно. Новогодние каникулы она провела с детьми у моря. В качестве места отдыха семейство выбрало Мексику. На курорте они пробыли недолго. К началу учебного процесса детей пришлось привезти в Санкт-Петербург. Сразу после Диана отправилась во Францию. Она уже давно увлекается горными лыжами и старается минимум раз в году покорять снежные вершины.

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Напомним, Диана воспитывает двоих детей: мальчика и девочку. Об их отце ничего неизвестно. Статус матери-одиночки Арбенину абсолютно не беспокоит. Более того, она хочет взять на воспитание еще одного ребенка из детдома. Певица уже обсуждала этот вопрос с сыном и дочкой. Они не против данного шага.