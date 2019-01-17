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Никита Пресняков рассказал, что музыка не приносит ему заработка


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Никита Пресняков в своих интервью неоднократно подчеркивал, что старается отбиться от груза славы своих звездных родственников, несмотря на то, что для развития он выбрал музыкальное направление.

Внук Аллы Борисовны отошел от жанра попсы. Ему нравится альтернативная музыка. При этом Никита отмечает, что пока его аудитория малочисленна, а плоды творчества на сегодняшний день никакого дохода не приносят.

Поскольку молодой человек уже получил образование и даже успел официально жениться, ему нужно обеспечивать свою семью. Источником основного дохода для него является видео-продакшн. Никита рассказал, что вместе со своим другом он основал компанию, которая занимается съемкой клипов и рекламных роликов. Музыкант сейчас отвечает за монтаж видео.

Помимо этого Никита хочет попробовать себя в кино. На данный момент он принимает участие в различных кастингах. Пока что это все безрезультатно, но молодой человек не отчаивается. Он уверен, что слава еще ждет его впереди.

Интересно, что аудитория, которая интересуется жизнью Никиты, как внука Пугачевой и сына Орбакайте и Преснякова, ему самому не нравится. Не так давно молодой человек заявил, что в большинстве своем это люди другого поколения, которые на сегодняшний день оценить его творческие порывы и находки, не могут. После такого открытого заявления часть подписчиков в инстаграме отписалась от Никиты.

Краткая информация о Никите Преснякове

Имя: Никита Пресняков

Отчество: Владимирович

День рождения: 21.05.1991

Возраст: 27 лет

Место рождения: Лондон, Великобритания

Рост: 185 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец, клипмейкер, актер

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0 Не нравится 0 Нравится 17.01.2019 Теги: Никита Пресняков

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