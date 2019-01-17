Никита Пресняков рассказал, что музыка не приносит ему заработка
0 0
Никита Пресняков в своих интервью неоднократно подчеркивал, что старается отбиться от груза славы своих звездных родственников, несмотря на то, что для развития он выбрал музыкальное направление.
Внук Аллы Борисовны отошел от жанра попсы. Ему нравится альтернативная музыка. При этом Никита отмечает, что пока его аудитория малочисленна, а плоды творчества на сегодняшний день никакого дохода не приносят.
Поскольку молодой человек уже получил образование и даже успел официально жениться, ему нужно обеспечивать свою семью. Источником основного дохода для него является видео-продакшн. Никита рассказал, что вместе со своим другом он основал компанию, которая занимается съемкой клипов и рекламных роликов. Музыкант сейчас отвечает за монтаж видео.
Помимо этого Никита хочет попробовать себя в кино. На данный момент он принимает участие в различных кастингах. Пока что это все безрезультатно, но молодой человек не отчаивается. Он уверен, что слава еще ждет его впереди.
Интересно, что аудитория, которая интересуется жизнью Никиты, как внука Пугачевой и сына Орбакайте и Преснякова, ему самому не нравится. Не так давно молодой человек заявил, что в большинстве своем это люди другого поколения, которые на сегодняшний день оценить его творческие порывы и находки, не могут. После такого открытого заявления часть подписчиков в инстаграме отписалась от Никиты.
Краткая информация о Никите Преснякове
Имя: Никита Пресняков
Отчество: Владимирович
День рождения: 21.05.1991
Возраст: 27 лет
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 185 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, клипмейкер, актер
Фотографии
Фотографии
Вам нравится желание Никиты быть независимым от звездных родственников? 5
-
IVA / 18.01.19 08:27Не уверена, что у «музыканта» есть музыкальное образование. Зря он так с аудиторией своих родственников. Без нее он был бы никому не интересен.
-
Ведененко Т. / 17.01.19 16:02Как бы он не пытался и не старался, он уже от них зависим и это факт. Если бы не его звездные родственники, о нем никто бы не говорил, пресса бы не вспоминала его, как итог, молодой аудитории тоже не было бы.
-
Дмитрий / 17.01.19 15:37Мне нравится, что он не из числа «золотой молодежи», которая, расставив пальцы, козыряет деньгами направо и налево, прожигая жизнь.
-
Stasya / 17.01.19 15:09Это круто, что он старается зарабатывать, старается найти свой путь. Для Америки в 30 жизнь только начинается.